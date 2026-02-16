Imunitate pentru incompetenții din două ministere. Angajații nu vor putea fi nici măcar sancționați

ADVERTISEMENT

Senatul urmează să ia în dezbatere un proiecte de lege inițiat de către deputatul de Dâmbovița Lucian Andrușcă, ales pe listele POT, acum afiliat grupului PSD, proiect care vizează „consolidarea capacităţii administrative şi protecţia profesională a personalului de specialitate din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi al Ministerului Energiei”.

Funcționarii din două ministere, „legați de scaune”

Sub numele pompos al proiectului de lege se ascunde intenția de acordare a unui fel de imunitate pentru angajații din cele două ministere. Proiectul de lege face imposibilă concedierea vreunui angajat, indiferent de motiv, iar sancționarea devine foarte improbabilă.

„Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Energiei gestionează domenii de importanţă critică pentru România, respectiv , evitarea pierderii acestora, securitatea energetică și stabilitatea economică. Lipsa unor măsuri adecvate de stabilitate şi protecţie profesională a condus, în ultimii ani, la fluctuaţie de personal, presiune decizională excesivă şi risc de blocaj instituțional”, scrie deputatul Andrușcă în expunerea de motive pentru a justifica cum de a ales taman cele două ministere dintre toate pentru a le acorda o astfel de imunitate.

Problemele apar de la alineatul 3 al articolului 3 care stipulează că „personalul nu poate fi sancţionat disciplinar pentru decizii sau acte emise cu respectarea procedurilor legale şi a atribuţiilor stabilite prin fişa postului, în lipsa relei-credinţe sau a încălcării evidente a legii.” Nu se spune nimic despre încălcările legii care nu „evidente”. Iar lipsa relei-credințe ca piedică în calea sancționării conferă imunitate pentru incompetență, dacă cel vizat e totuși un om cumsecade.

Al doilea tip de imunitate, cel în fața concedierilor, este stipulat la articolul 4: „Sunt interzise măsurile administrative care au ca efect diminuarea nejustificată a stabilităţii profesionale sau exercitarea de presiuni asupra personalului pentru influenţarea deciziilor legale.”

Compensații ca să-ți faci treaba pentru care ești plătit

Însă proiectul nu se limitează la asta. Următorul articol prevede posibilitatea acordării de „compensații financiare” pentru activităţile care presupun un grad ridicat de complexitate, responsabilitate sau volum de muncă. Adică să primești un bonus pentru că faci treaba pentru care oricum iei salariu.

Iar aceste bonusuri nu se vor acorda prin intermediul unei legi, cum ar fi cea privind salarizarea în sectorul public, fiind suficiente norme stabilite la nivelul ministerelor vizate. „Criteriile de acordare se stabilesc prin acte administrative interne, în baza unor indicatori obiectivi”, , fără să precizeze care sunt acei indicatori.

În fine, proiectul mai prevede că angajații celor două ministere pot beneficia de asistență juridică din partea angajatorului atunci când sunt supuși unor acţiuni, sesizări sau proceduri judiciare

generate de exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Deputatul Lucian Andrușcă a fost polițist în perioada 1997-2012, după care a intrat în mediul privat cu două companii care au activat în domeniul construcțiilor, înainte de a fi ales, în 2024, ca deputat pe listele POT