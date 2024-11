„În 1998, am fost unul dintre membrii fondatori”. Iosif Rotariu a tranșat conflictul CSA Steaua – FCSB! „Eu acolo mă regăsesc”

Iosif Rotariu a intervenit unde a vorbit despre conflictul dintre FCSB și Steaua. Fostul mare internațional român a comentat sincer.

Iosif Rotariu susține Steaua în conflictul cu FCSB: „Eu eram printre membri fondatori”

Iosif Rotariu, fostul mare jucător al Stelei, a comentat pe larg subiectul care pune pe jar tot fotbalul românesc: „Eu am fost invitat la evenimentul de 75 de ani de la nașterea clubului, alături de toți foștii mari jucători care am făcut performanță. În 1998 când s-a făcut desprinderea, eu eram printre membri fondatori, eram încă la Steaua”.

Fostul mijlocaș își aduce aminte perfect momentul în care s-a privatizat Clubul Sportiv al Armatei Steaua: „Atunci s-a desprins secția de fotbal de club. Am fost eu, Lăcătuș, Gherasim, Tică Dănilescu, Stoichiță și președinte era Viorel Păunescu”.

Rotariu a subliniat faptul că majoritatea foștilor mari jucători sunt de partea : „Eu cred că faptul că foarte mulți jucători din acea generație a Stelei, cea mai mare din istoria fotbalului românesc, sunt de partea clubului din Ghencea, undeva se regăsesc acolo”.

Iosif Rotariu spune clar și răspicat: „Steaua e numai în Ghencea”

Iosif Rotariu se declară în continuare suporterul „militarilor”: „Și eu cred că tot acolo mă regăsesc. E foarte sensibilă. Eu vă spun că Steaua e numai în Ghencea. Eu am jucat numai în Ghencea. Eu mă văd numai în Ghencea și foștii mei colegi la fel.

Acolo am stat în cantonament, acolo am mâncat și tot. Erau camere foarte decente, bucătar personal, totul era incredibil. Am avut totul pentru performanță.

Nu cred că au echipe azi ce aveam noi. Condițiile erau ieșite din comun. Și echipamentul nu au echipe azi”, a mai spus „Roti” la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

Gabi Balint se teme că Steaua s-ar putea să nu promoveze niciodată

Gabi Balint a intervenit de asemenea la emisiunea moderată de Cristi Coste și se teme că Steaua ar putea să rămână definitiv blocată în Liga 2: „Se poate și asta întâmpla, din păcate, da. Pentru că e foarte greu, nu știu de ce au nevoie. Cine trebuie să ia deciziile?”.

Fostul mare jucător al Stelei a vorbit și : „Eu îi respect pe toți. Le respect opinia. Așa cum și eu am opinia mea, fiecare e liber să o aibă pe a lui. Până la urmă e o decizie judecătorească. Că o fi bună, că nu o fi bună. Că o fi adevărată, că o fi neadevărată. Eu știu cum au fost făcute lucrurile atunci și nu au fost făcute bine”.

