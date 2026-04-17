În așteptarea „bijuteriei” de 36.000.000 de euro, vechea polivalentă din România stă să cadă: „Un risc real pentru persoanele care îi pășesc pragul”

Horia Constantinescu, șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC), a inspectat Sala Sporturilor din Constanța, care încă se află în funcțiune, și a tras concluzia că reprezintă un real pericol nu doar pentru sportivi, ci pentru oricine pătrunde în interiorul clădirii. Iată ce a descoperit la fața locului.

Sala Sporturilor din Constanța, în paragină! Ce a descoperit Horia Constantinescu, șeful CJPC

Sala Sporturilor din Constanța a fost ridicată în urmă cu aproximativ 70 de ani, iar timpul începe să se vadă pe structura clădirii ce găzduiește chiar și în prezent evenimente sportive. Ultima renovare a acesteia a avut loc la începutul anilor 2000, iar lipsurile financiare au făcut ca edificiul să ajungă într-o stare instabilă, extrem de periculoasă pentru persoanele ce desfășoară activități sportive în interiorul lui.

În urma inspecției făcute, șeful CJPC, Horia Constantinescu, a tras un semnal de alarmă, privind pereții crăpați, prezența igrasiei și subsolul complet inundat de câțiva ani buni. Cel care a închis temporar Hotelul Sport și Restaurantul Sport, dar și Complexul Sportiv „Tomis” a venit cu un comunicat dur pe rețelele de socializare:

„Sala Sporturilor din Constanţa reprezintă, la acest moment, un risc real pentru siguranţa persoanelor care îi trec pragul. Subsolul este inundat, iar crăpăturile vizibile, inclusiv la nivelul faţadei, indică probleme structurale care nu pot fi ignorate. Cu toate acestea, există puncte de vedere potrivit cărora menţinerea acestei situaţii ar fi justificată, aspect care ridică serioase semne de întrebare cu privire la modul în care este înţeleasă noţiunea de siguranţă publică”, a transmis Horia Constantinescu, pe pagina sa de Facebook.

Horia Constantinescu trage la răspundere autoritățile locale

Șeful CJPC nu a acuzat doar administratorul clădirii, ci și autoritățile locale, care au făcut posibilă această situație prin autorizarea construcțiilor din zonă, fără a lua în calcul posibilitatea afectării sistemului de drenaj al apelor subterane: „Într-un spaţiu în care se organizează frecvent evenimente la care participă tineri şi copii, ignorarea acestor semnale nu mai poate fi tratată ca o simplă întârziere administrativă, ci ca o expunere directă la riscul producerii unei tragedii. Invocarea lipsei fondurilor pentru continuarea investigaţiilor nu poate justifica menţinerea unei situaţii care impune intervenţie imediată. Situaţia actuală este rezultatul unor decizii administrative succesive, inclusiv în ceea ce priveşte autorizarea construcţiilor din zonă, care au afectat sistemul de drenaj al apelor subterane.

Statul nu poate continua să funcţioneze exclusiv în logica reacţiei, intervenind doar după producerea unor evenimente grave. Prevenţia nu este opţională, iar ignorarea unor astfel de semnale nu face decât să crească riscul unor consecinţe ireversibile. Prezenta divulgare are rolul de a atrage atenţia asupra unei realităţi care impune măsuri urgente, înainte ca situaţia existentă să degenereze într-o tragedie”, a mai transmis Horia Constantinescu.

Construcțiile pentru Sala Polivalentă de 36.000.000 de euro s-au reluat

dacă totul va merge conform planului. Noua sală de la malul Mării Negre va avea o capacitate de 5.000 de spectatori, iar costurile sunt estimate la 36.000.000 de euro.

dacă totul va merge conform planului. Noua sală de la malul Mării Negre va avea o capacitate de 5.000 de spectatori, iar costurile sunt estimate la 36.000.000 de euro.