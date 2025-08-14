Sport

În așteptarea lui Ianis Hagi, Legia Varșovia a transferat un nou fotbalist!

Transferul lui Ianis Hagi la Legia Varșovia este în continuare pe hold. Polonezii au oficializat o altă mutare importantă.
Daniel Işvanca
14.08.2025 | 21:00
In asteptarea lui Ianis Hagi Legia Varsovia a transferat un nou fotbalist
ULTIMA ORĂ
Legia Varșovia a oficializat transferul unui internațional polonez FOTO: legia.com

Edi Iordănescu continuă să primească întăriri la Legia Varșovia, iar clubul din Ekstraklasa a oficializat transferul unui internațional polonez. Fotbalistul evaluat la 3,5 milioane de euro a semnat un contract valabil pe patru sezoane.

Legia Varșovia și-a adus mijlocaș cu 18 selecții la naționala Poloniei

Legia Varșovia continuă să fie activă pe piața transferurilor în acest start de sezon, iar oficialii au adus un mijlocaș defensiv care are nu mai puțin de 18 selecții la naționala de fotbal a Poloniei.

Este vorba despre Damian Szymanski, fotbalist în vârstă de 30 de ani, care joacă de obicei în fața apărării. Cu o cotă de piață de 3,5 milioane de euro, acesta a semnat un contract valabil până în vara anului 2029.

El a fost adus de la AEK Atena, acolo unde era coechipier cu Răzvan Marin. Szymanski a mai jucat în Polonia pentru cei de la GKS Belchatow, Jagiellonia și Wisla Plock.

Damian poate evolua și pe postul de fundaș central. Acesta are în palmares titlul și cupa în Grecia, cucerite alături de AEK Atena. Akhmat Grozny este cealaltă echipă unde acesta a mai jucat.

Edi Iordănescu, despre relația cu cei din conducerea Legiei

„Este patronul (n.r. – Dariusz Mioduski), care e un om ultra echilibrat, ultra civilizat, decent, de bun simț, care cunoaște fotbal. Dar cel mai important e că el m-a dorit aici. Eu nu am fost la primul contact cu ei, asta e realitatea. Am doi directori sportivi extraordinari, Freddy Bobic, pe care îl cunoașteți foarte bine.

A fost un jucător extraordinar, dar și un conducător de Bundesliga. Aduce foarte multă experiență. Mai am unul care e fost internațional polonez, Zewlakow. El m-a contactat și cu el am discutat toate condițiile. El și-a asumat gestionarea venirii mele. Sunt oameni care cunosc fotbalul, foști internaționali, poți să vorbești orice cu ei. Care te înțeleg. Când vorbești și argumentezi tot, când vorbești susținut și de date și de analize complexe, sunt oameni care înțeleg și absorb și care vin în sprijinul tău și pentru mine asta este foarte important.

ADVERTISEMENT

Dar e adevărat, echipa e într-un proces de tranziție, de reconstrcuție. S-au ratat obiective an de an și echipa are nevoie de reconstrcuție. Chiar dacă nu cu foarte mulți jucători. Dar la nivel de tactică și de reorganizare și abordare diferită a meciurilor, ne-am dus un pic înapoi și am încercat să reclădim tot”, a declarat Edi Iordănescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
