În atenţia lui MM Stoica! Poveştile marilor campioni care şi-au dorit victoria şi la miuţe: “Ronaldo plângea la juniori”

După eliminarea celor de la FCSB din Cupa României, chiar de către rivala Dinamo, Mihai Stoica a oferit o replică spumoasă pe contul personal de Facebook, în care a încercat să evidenţieze că părăsirea competiţiei nu este o mare pierdere.

Mihai Stoica a susţinut că titlul este mare miză a sezonului pentru FCSB, iar Cupa României nu a prezentat o prioritate, din moment ce echipa câştigătoare ar urma să joace în “noua Intertoto”, mai exact în UEFA Europa Conference League. Cu toate acestea, fanii liderului din Liga 1 au fost nemulţumiţi că oficialul “roş-albaştrilor” nu tratează fiecare competiţie, în care echipa este angrenată, cu dorinţa de a câştiga fiecare meci.

FANATIK îţi prezintă felul cum gândesc cinci mari campioni prezenţa în orice fel de competiţie, sportivi care au cucerit trofee pe bandă rulantă şi pentru care o înfrângere, chiar şi la un antrenament, ar fi însemnat sfârşitul lumii.

Cristiano Ronaldo plângea când pierdea un meci la 7 ani

Cel mai bun exemplu de sportiv motivat 100% şi cu o competitivitate dusă la extrem este Cristiano Ronaldo. Încă din perioada junioratului, un meci pierdut era o adevărată dramă pentru starul portughez al lui Juventus. Rui Santos, preşedintele lui Andorinha, clubul la care CR7 a făcut primii paşi în fotbal, a povestit cum trata puştiul din Funchal o înfrângere la 7 ani.

“Ronaldo era atât de frustrat încât plângea în hohote, ca un copil căruia i se confiscase jucăria preferată. Era clar că nu-i plăcea să piardă. Din acest motiv colegii lui au început sa-l strige ‘Plângăciosul’. Plângea şi se enerva foarte uşor”, povestea Rui Santos.

Din dorinţa de a câştiga orice meci, Cristiano Ronaldo i-a impulsionat mereu pe colegii lui să-şi depăşească nivelul. Un exemplu este meciul Polonia – Portugalia din sferturile de finală de la EURO 2016. Portughezii s-au impus la loviturile de departajare, iar Joao Moutinho a fost impulsionat de CR7 să bată unul dintre penalty-uri.

30 de trofee a câştigat Cristiano Ronaldo cu Manchester United, Real Madrid, Juventus şi naţionala Portugaliei

5 Baloane de Aur are în palmares Cristiano Ronaldo

Michael Jordan îşi făcea praf colegii la antrenamente

În primele luni din pandemia de coronavirus, când întreaga planetă era în lockdown, Netflix le-a oferit iubitorilor sportului un adevărat regal: “The Last Dance”. Documentarul a oferit bucăţi mai puţin cunoscute din viaţa lui Michael Jordan şi a echipei Chicago Bulls, o maşinărie de câştigat trofee în anii ’90.

A fost ocazia în care fanii baschetului au putut vedea latura ultra competitivă a lui Michael Jordan, care nu accepta înfrângerea nici măcar într-un meci de pregătire de la antrenamente.

“Mentalitatea mea era să câștig cu orice preț. Cine nu a dorit să se adapteze la acest lucru atunci era clar că acela nu avea ce să caute lăngă mine. Mi-am ridiculizat colegii până în momentul în care au ajuns la nivelul meu. Cei care nu au ajuns la acel nivel au avut parte de iad. Nu am pretenția ca oamenii care nu au câștigat nimic în viața lor să înțeleagă. Succesul are un preț”, spunea Michael Jordan într-un episod din “The Last Dance”.

6 titluri în NBA a câştigat Michael Jordan alături de Chicago Bulls

de 5 ori a fost ales MVP-ul sezonului în NBA (1988, 1991, 1992, 1996 şi 1998)

Pete Sampras, tensimenul care îşi dorea victoria cu orice preţ, în orice mod

Tenisul anilor ’90 a fost dominat de două nume uriaşe, Pete Sampras şi Andre Agassi, însă primul ar fi fost în stare de orice pentru victorie, indiferent că era vorba de o finală a unui turneu de Mare Şlem sau de un meci în turul 1 la o competiţie obscură.

“Urăsc să pierd, aşa că dau totul ca să câştig orice meci. Nu-mi pasă cum câştig, chiar şi prin cel mai urât joc posibil”, declara la un moment dat Pete Sampras. “Singurul lucru de care mi-a păsat în tenis a fost victoria”, a fost o altă declaraţie care atestă dorinţa de victorie a lui Pete Sampras.

14 turnee de Mare Şlem a câştigat Pete Sampras în carieră

286 de săptămâni a petrecut Pete Sampras pe locul 1 ATP

Mia Hamm, exemplul perfect din fotbalul feminin

Mia Hamm este simbolul fotbalului feminin, dar şi o sportivă care a acceptat cu greu o înfrângere într-un meci. Cu un palmares uluitor, fotbalista ajunsă la 48 de ani a avut mereu un discurs în care victoria era pe primul loc.

“Persoana care spune că victoria nu este totul înseamnă că nu a câştigat nimic. Nu te mulţumi de victoriile obţinute până acum, mereu există noi provocări, iar un campion se îndreaptă spre ele”, este o parte din gândirea sportivei.

2 titluri mondiale cu naţionala SUA a câştigat Mia Hamm

2 medalii de aur şi 1 o medalie de argint are Mia Hamm cu naţionala SUA la Jocurile Olimpice

Jackie Robinson, sportivul care a spart bariere şi ura să piardă

Pe 15 aprilie 1947, Jackie Robinson devenea primul sportiv de culoare care intra în MLB (Liga Americană de Baseball). Imediat după ce a semnat cu Brooklyn Dodgers, sportivul a fost ţinta atacurilor rasiste, însă răspunsul lui a venit pe teren, unde victoria era singurul mod prin care putea răspunde.

“Mă omoară gândul să pierd un meci. Nu suport când se întâmpla aşa ceva. Singurul lucru pe care mi l-am dorit a fost să fiu primul şi să câştig fiecare meci”, spunea Jackie Robinson.

în 1947 , anul debutului în MLB, a fost numit cel mai bun debutant al sezonului

de 6 ori a fost numit în echipa All-Star