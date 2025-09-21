„În campionat nu îl mai vezi!”. Titularul pe care Gigi Becali îl va folosi doar în Europa: „Ne-a curățat de prea multe ori! La revedere!”. Exclusiv

Gigi Becali a criticat evoluția lui Mihai Popescu din iar patronul campioanei a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că internaționalul român va mai juca de acum încolo doar în partidele din cupele europene.

Un titular de la FCSB nu va mai juca în Superligă! Anunțul lui Gigi Becali

, dar Gigi Becali e de părere că absența cea mai importantă este cea a lui Joyskim Dawa, deoarece prestațiile lui Mihai Popescu din acest sezon au fost mult sub așteptări. „Eu cred că cea mai importantă absență e Dawa. Ia Popescu mingea, el i-o dă la adversar ca să dea gol. Tovarășul lui de credință, Politic, face fault aiurea, nu avea rost. Centrează de acolo, în mod normal, trebuia să sară. Nu am nevoie să sari, că ți-e frică să sari la cap.

Dacă stă în picioare, vine mingea în el. El se ferește de minge, de parcă venea focul sau ciocanul în capul lui! S-a ferit de minge, iar mingea s-a dus printre picioarele lui Baba și a ajuns în piciorul adversarului, a dat gol. La al doilea gol, tot așa, aiurea acolo, era ăla singur în careu. Al treilea gol, nu mai spun, de antrenament, centrare, dă cu capul și gol. Niște chestii de te doare capul”, a afirmat patronul FCSB-ului la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a anunțat ce se va întâmpla cu Mihai Popescu

Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Popescu nu va mai juca de acum încolo în Superligă, singurele sale oportunități de a intra pe gazon urmând a fi în cupele europene. De asemenea, latifundiarul a anunțat că înțelegerea internaționalului român cu FCSB nu va fi prelungită. „Popescu o să joace acum în cupele europene, că asta e, dar în campionat nu îl mai vezi.

(n.r. e valabil și pentru Politic?) Politic nu, n-a greșit atât de grav. De la Politic aștept, trebuie să fie jucătorul pe care l-am luat eu. Dar Popescu, ne-a curățat de prea multe ori. Anul trecut îl sunam pe Meme, ‘Bă, Mihai, trebuie să-i prelungim contractul, e jucător de echipă națională, fotbalist’. Cum s-a botezat la sectă, s-a nenorocit, s-a distrus. E treaba lui că s-a botezat, noi l-am scos de la Proscomidie, că dacă nu ești ortodox… Cum l-am scos de acolo, cum la revedere.

Cred că mai are un an de contract. (n.r. vă gândiți serios dacă îl mai prelungiți) La revedere! La revedere! Ne-a nenorocit. Mi-a zis și Meme ‘Bine, bă, Gigi, ce vină are el? Ne-a distrus cinci-șase meciuri, ne-a curățat definitiv. De ce îl mai bagi?’ Am zis că e băiat bun, băiat smerit, cuminte, mi-e milă, dar degeaba, n-am ce să fac”, a transmis Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.