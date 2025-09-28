Sport

„În campionat nu-l mai vezi”. Gigi Becali s-a ținut de cuvânt: jucătorul de națională, trecut pe banca de rezerve la FCSB – Oțelul

Gigi Becali a anunțat că unul dintre jucătorii de națională ai FCSB-ului nu va mai evolua în campionat, iar acesta a fost trecut pe banca de rezerve la FCSB - Oțelul
FANATIK
28.09.2025 | 19:50
In campionat nul mai vezi Gigi Becali sa tinut de cuvant jucatorul de nationala trecut pe banca de rezerve la FCSB Otelul
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali l-a lăsat pe Mihai Popescu pe banca de rezervă

FCSB a început cu dreptul aventura din Europa League, după o victorie, 1-0, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, datorită golului înscris de David Miculescu.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a decis: titularul de la FCSB, OUT pentru meciul cu Oțelul Galați

Campioana României revine la meciurile din campionat și speră ca rezultatele să fie mai bune față de cele recente. Ultima rundă din SuperLiga a adus un eșec pentru roș-albaștrii, 1-3, cu FC Botoșani, în deplasare. Acum, cei de la FCSB urmează să se dueleze cu Oțelul Galați, pe Arena Națională, iar unul dintre titularii și oamenii de bază nu va fi în primul 11, lucru anunțat de Gigi Becali încă de dinaintea partidei.

Concret, Mihai Popescu, integralist cu Botoșani, se află doar pe banca de rezerve la duelul cu Oțelul Galați. Roș-albaștrii îl văd pe fundașul central ca fiind mai bun în confruntările din Europa League, iar pentru cele din campionat preferă să-l odihnească. ”Mihai Popescu o să joace acum în cupele europene, că asta e, dar în campionat nu îl mai vezi”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Clasamentul pentru cei de la FCSB nu este deloc unul conform așteptărilor. După 10 meciuri jucate, campioana României are 7 puncte și o singură victorie. Un moment dificil a fost și înfrângerea din derby-ul cu Dinamo, 4-3, un prim succes al „câinilor” după mai bine de 5 ani de eșecuri în derby-uri.

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, F. Tănase – M. Toma, Olaru, Thiam – Bîrligea. Rezerve: Zima, Udrea, Alibec, Miculescu, Kiki, M. Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Cisotti, Oct. Popescu, A. Stoian. Antrenor: Elias Charalamabous

ADVERTISEMENT
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen....
Digi24.ro
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935

Oțelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Soriano, Holz – Ferreira, Lameira, Moreira – Sandu, Dos Santos, Lopes. Rezerve: I. Popescu, Ursu, S. Rus, Neicu, Tovar, Postelnicu, A. Ciobanu, Cihra, Frunză, Bordun, Araujo. Antrenor: Laszlo Balint

ADVERTISEMENT
A apărut lista! Ce fotbaliști a votat România la Balonul de Aur 2025
Digisport.ro
A apărut lista! Ce fotbaliști a votat România la Balonul de Aur 2025

FCSB urmează să aibă un duel tare în Europa League

În cupele europene, bucureștenii se vor duela cu cei de la Young Boys Berna, echipă din Elveția care a avut parte de un meci plin de acțiune în ultima etapă. Concret, viitoarea adversară a FCSB-ului s-a impus, 4-2, în fața celor de la Thun, după ce scorul la pauză era unul egal, 0-0. Cei de la Young Boys chiar au fost conduși, cu 1-0, însă și-au arătat puterea și au reușit până la finalul celor 90 de minute să întoarcă rezultatul.

În prima rundă, elvețienii au fost învinși clar, pe teren propriu, 4-1, de grecii de la Panathinaikos, iar acum speră să facă primele puncte în actualul sezon european. Totuși, pentru cei de la FCSB sunt și vești bune în ceea ce privește meciul ce va avea loc joi. Fanii sunt alături de echipa bucureșteană și se anunță că peste 35.000 de suporteri vor fi prezenți pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT
Oțelul și-a prezentat noul echipament în ziua meciului cu FCSB. Gălățenii sunt fascinați:...
Fanatik
Oțelul și-a prezentat noul echipament în ziua meciului cu FCSB. Gălățenii sunt fascinați: „Cel mai frumos tricou de la înființarea clubului”. Video
Gică Hagi și Gică Popescu, împietriți în lojă! Gafă uluitoare a lui Buzbuchi...
Fanatik
Gică Hagi și Gică Popescu, împietriți în lojă! Gafă uluitoare a lui Buzbuchi și penalty ratat de Larie în prelungiri la Farul – Slobozia 1-1. Foto
Rezultate SuperLiga, etapa 11. Farul – Unirea Slobozia 1-1. Echipele de start la...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 11. Farul – Unirea Slobozia 1-1. Echipele de start la FCSB – Oțelul: surprize în tabăra campioanei!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Veste mare în familia Dinamo! Partenera l-a 'dat de gol' pe fotbalistul 'câinilor':...
iamsport.ro
Veste mare în familia Dinamo! Partenera l-a 'dat de gol' pe fotbalistul 'câinilor': 'Inimă din inima mea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!