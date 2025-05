În cât timp a reușit un bărbat să își cumpere propria casă cu banii primiți după reciclarea PET-urilor. Povestea lui a ajuns virală pe internet

Un bărbat a reușit să-și îndeplinească cel mai mare vis, acela de a avea propria casă, după ce a reciclat sute de mii de doze și PET-uri. A durat mult timp, dar a reușit să transforme deșeurile altora într-o adevărată avere.

Povestea bărbatului care și-a luat casă din banii obținuți din reciclarea PET-urilor

Damian Gordon, un bărbat din Australia, în vârstă de 36 de ani, a reușit să-și cumpere o casă din Totul a pornit de la deșeurile pe care le vedea de fiecare dată când ieșea să se relaxeze pe plajă.

„Mergând pe plajă, am văzut o sticlă de plastic plutind în valuri. Am adunat-o și am pus-o în rucsac, alături de celelalte gunoaie pe care le adunasem pe drum. Fiecare bucățică contează, m-am gândit.

Lucrând în industria sănătății, după o săptămână lungă de muncă în schimburi, așteptam cu nerăbdare să mă relaxez cu o plimbare pe plajă. Dar era imposibil să ignor toate gunoaiele lăsate în urmă de alți turiști. Sticle și cutii de plastic – chiar și unelte de pescuit – erau împrăștiate pe țărm”, a dezvăluit bărbatul, conform .

S-a decis că trebuie să ia atitudine, astfel că a transformat fiecare plimbare într-o vânătoare de deșeuri. „După ce m-am plimbat de la un capăt la celălalt, rucsacul meu era plin. Când m-am întors acasă, am făcut cercetări online și am fost îngrozit să aflu despre impactul pe care îl au deșeurile asupra oceanelor noastre”, și-a amintit Damian Gordon.

Bărbatul care și-a cumpărat casă din a descoperit că opt milioane de tone de plastic ajung în fiecare an în mare, afectând viața marină, așa că a simțit că trebuie să se implice și mai mult.

Fiind și muzician, a pus pe picioare, alături de câțiva artiști, un festival de muzică numit Mountain Sounds, care a început în martie 2014 pe Coasta Centrală, în NSW, locul unde trăia.

„Îmi plătesc casa visurilor”

După câțiva ani, a preluat rolul de „manager al deșeurilor”, lăsându-i pe ceilalți artiști să întrețină atmosfera, „în timp ce eu mă ocupam de curățenie”. Cu sprijinul a 30 de voluntari, a strâns dozele de băuturi și sticlele de plastic rămase în urma festivalului.

La ediția din 2017, împreună cu echipa, a adunat în jur de 40.000 de sticle și doze. După ce le-a sortat, le-a trimis la reciclare. „Primind o rambursare de 10 cenți pentru fiecare articol, am fost uimit să plec cu o sumă uriașă de 4.000 de dolari pentru eforturile noastre de reciclare. Nu e rău pentru un singur eveniment, m-am gândit eu, mulțumit. Atunci mi-a venit o idee nebunească”, a menționat Damian Gordon.

I-a spus mamei sale, Helen, care i-a arătat de mic cât de important e să avem grijă de mediu, că va cumpăra o casă din banii făcuți din reciclarea deșeurilor. În doar trei ani, a strâns 20.000 de dolari. În ianuarie 2025, după șapte ani de strâns și reciclat, a ajuns la 45.000 de dolari. A adăugat și economiile pe care le avea și astfel a plătit avansul pentru o casă cu două camere.

Nu s-a oprit din strâns deșeuri nici după ce și-a cumpărat casa, pentru că vrea să continue să folosească acest obicei ca să-și plătească toate ratele. „Acum îmi plătesc casa visurilor, sticlă cu sticlă”, a concluzionat tânărul.