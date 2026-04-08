News

În cât timp vor plăti românii cu 1 leu mai puțin la pompă după ce SUA și Iran au încheiat un armistițiu: „Calcule aproximative”

Românii pot răsufla ușurați după încheierea armistițiului dintre SUA și Iran. De când s-ar putea ieftini prețul unui litru de benzină sau motorină și cu cât
Dan Suta
08.04.2026 | 16:37
SPECIAL FANATIK
Armistițiul dintre SUA și Iran va ieftini prețul la pompă. Foto-montaj: FANATIK
ADVERTISEMENT

Anunțul unui armistițiu între Statele Unite și Iran, mediat de Pakistan și susținut de Donald Trump, a adus o primă undă de calm pe piețele internaționale, inclusiv în sectorul energetic, unde tensiunile din Orientul Mijlociu au generat creșteri rapide de prețuri în ultimele săptămâni. Înțelegerea, valabilă pentru o perioadă de două săptămâni, oferă un răgaz pentru negocieri mai ample, dar nu garantează încă o pace durabilă. În acest context (încă) fragil, întrebarea de pe buzele tuturor românilor are legătură cu traiul lor de zi cu zi: când ar putea reveni prețurile la normal?

De când vor plăti românii mai puțin la pompă după armistițiul încheiat de SUA și Iran

Primele semnale, odată anunțat armistițiul, sunt încurajatoare. Reacția piețelor petroliere a fost imediată, pe fondul reducerii riscurilor legate de aprovizionare, în special în zona strategică a Strâmtorii Ormuz. Consultantul financiar Claudiu Cazacu explică, pentru FANATIK, la ce să ne așteptăm de acum înainte.

ADVERTISEMENT

„Piața a răsuflat puternic ușurată după planurile de încetare a focului în Orientul Mijlociu pentru două săptămâni. Deși situația este deosebit de fragilă și lucrurile se pot schimba rapid, în prezent tendința petrolului, atât Brent cât și WTI este descendentă”, a declarat Cazacu, pentru FANATIK. Tendința descendentă se va resimți și în prețurile de la pompă, ce-i drept, cu un decalaj inerent. Potrivit aceluiași expert financiar, efectele armistițiului ar putea deveni vizibile într-un interval relativ scurt.

Scădere de 0,8 – 1 leu la pompă

„La pompă, ar fi de așteptat o scădere de 0,8 bani – 1 leu pe litru în perioada următoare, însă aceste calcule sunt aproximative și supuse unui risc major de fluctuații suplimentare dacă datele se schimbă”, ne precizează Cazacu. Ca o estimare și mai precisă, analistul a indicat că reducerea la pompă s-ar putea resimți estimativ „chiar în următoarea săptămână”, ceea ce ar reprezenta un respiro important pentru consumatori după scumpirile accelerate din ultima perioadă.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev

Totuși, revenirea completă la nivelurile de dinaintea conflictului nu este doar un proces simplu și nici rapid. Dincolo de dinamica imediată a pieței, există anumiți factori care încetinesc ajustarea. „O revenire la cotațiile de dinaintea conflictului ar fi de lungă durată, având în vedere aspecte logistice, de infrastructură și de asigurări”, explică expertul. Cu alte cuvinte, chiar dacă tensiunile se reduc, lanțurile de aprovizionare și costurile asociate transportului și securității rămân afectate pentru o perioadă mai lungă.

ADVERTISEMENT
N-a stat pe gânduri: decizia luată de cel mai bogat om din Ucraina,...
Digisport.ro
N-a stat pe gânduri: decizia luată de cel mai bogat om din Ucraina, după moartea lui Mircea Lucescu

Când vom ajunge să plătim din nou 8 lei pe litrul de benzină? Totul depinde de evoluția înțelegerilor dintre SUA și Iran

Perspectivele devin tot mai optimiste pe măsură ce armistițiul actual se transformă într-un acord stabil de pace. „Dacă pacea s-ar prelungi pentru încă două-trei săptămâni după aceste două săptămâni anunțate, am asista la o continuare a ajustării descendente care să ducă la prețuri mult mai suportabile pentru consumatori”, a mai declarat Claudiu Cazacu. Practic, fiecare zi fără incidente majore în regiune contribuie la consolidarea încrederii și la relaxarea pieței.

ADVERTISEMENT

O pace sub semnul întrebării

În plan internațional, reacțiile la acest acord sunt destul de prudente. La Moscova, Dmitri Medvedev a descris încetarea ostilităților drept o „simplă pauză”, sugerând că tensiunile de fond sunt nerezolvate. În același timp, liderii occidentali încearcă să capitalizeze momentul pentru a consolida eforturile diplomatice. Premierul britanic Keir Starmer a salutat armistițiul afirmând că acesta va vine ca o ușurare pentru zona arabă și pentru toată planeta.

Pe fond, ambele părți implicate revendică victoria, iar discursurile oficiale indică mai degrabă o suspendare temporară a conflictului decât o soluție definitivă. Televiziunea de la Teheran a prezentat acordul ca pe un succes major al Iranului, în timp ce liderii americani subliniază eficiența presiunii exercitate. Această diferență de percepție ar putea complica negocierile viitoare.

ADVERTISEMENT
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mircea Lucescu în ultimele ore de viață....
Fanatik
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mircea Lucescu în ultimele ore de viață. Detalii terifiante dezvăluite de medici: „Deşi pacientul părea viu, funcțiile vitale erau profund afectate”
Barometru INSCOP: Ce mai înseamnă Paștele pentru români. Obiceiul pe care îl practică...
Fanatik
Barometru INSCOP: Ce mai înseamnă Paștele pentru români. Obiceiul pe care îl practică tot mai mulți în fiecare an. Creștere semnificativă față de 2025
Miza financiară a omului acuzat că a ticluit fotografiile cu Coldea și Nicușor...
Fanatik
Miza financiară a omului acuzat că a ticluit fotografiile cu Coldea și Nicușor Dan. Firma „regizorului” a fost în cărți pentru un contract de milioane chiar înainte de scandal
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
'Mama mi-a spus în ultimele zile de viață ale lui tata: «Nu mai...
iamsport.ro
'Mama mi-a spus în ultimele zile de viață ale lui tata: «Nu mai vii să îl vezi, mergi peste tot în lume după Lucescu. Ajung să cred că l-ai iubit pe Mircea mai mult decât pe el!»'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!