Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„În cazul meu a fost și mai rău!”. Ce a pățit Marius Mitran înainte de faza halucinantă care a dus la eliminarea Craiovei

Marius Mitran a trăit la intensitate maximă meciul Universității Craiova și a pătimit mai mult ca alții la golul înscris de Ararat Armenia. Motivul? Nu și-a dat seama ce se întâmplă, cu adevărat, la faza respectivă.
Flaviu Popa
28.08.2026 | 21:37
In cazul meu a fost si mai rau Ce a patit Marius Mitran inainte de faza halucinanta care a dus la eliminarea Craiovei
EXCLUSIV FANATIK
Ce a pățit Marius Mitran în timpul partidei cu Ararat
ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat, de fapt? În prelungirile partidei dintre Ararat și Universitatea Craiova, gazdele au primit lovitură de la 11 metri. Portarul Craiovei, Laurențiu Popescu, a apărat lovitura de la 11 metri, însă aceasta s-a repetat după intervenția VAR. Motivul? Unul dintre jucătorii Craiovei, Oleksandr Romanciuk, a intrat în careu înainte de fluierul arbitrului.

Marius Mitran a povestit faza halucinantă prin care a trecut în timpul partidei cu Ararat Armenia

Ulterior, lovitura de la 11 metri a fost transformată, cu mari emoții, iar Ararat a învins 1-0. Marius Mitran a povestit în direct la FANATIK SUPERLIGA cum a urmărit meciul cu mai mulți prieteni într-un bar, pe VOYO. Doar că, așa cum se întâmplă la orice transmisiune TV sau pe internet, există mereu un delay, o întârziere între momentul în care se întâmplă faza și momentul în care ea ajunge pe ecran.

ADVERTISEMENT

Pariorii înrăiți urmăresc de obicei meciurile direct pe platformele specializate unde informația este la secundă. În cazul lui Mitran, unul dintre cei prezenți tocmai aceasta a făcut, le-a transmis tuturor celor prezenți în bar că nu au motive de îngrijorare, pentru că penalty-ul a fost ratat. Fără să observe, de fapt, că lovitura de la 11 metri se va repeta.

„Se putea să fie mai rău finalul ăla de aseară? Mai nenorocit? În cazul meu a fost mai rău. Să vă spun de ce. Delayul de pe post era mare. Eram cu Sile și Meme și toată lumea. Am văzut penalty. Samoilă a zis după jumătate de minut, l-a apărat Popescu. L-a ratat.

ADVERTISEMENT
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți”...
Digi24.ro
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump

Așa spui tu ca să mă încurajezi? Zice nu, 100% l-a ratat că mi-a apărut pe telefon. Și mă uit la reluare, văd cum a plonjat, lejer, cum a apărat. Nicio emoție, dacă știam că a ratat. Apoi să văd că nu se bătea cornerul”, s-a plâns Marius Mitran.

ADVERTISEMENT
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din...
Digisport.ro
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București

Cristi Coste a mărturisit că și-a închis „internetul” în timpul partidei cu Ararat pentru a nu primi informații

În discuție a intervenit jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. „Nu se face așa ceva. Știi ce am făcut eu, mi-am închis Flashscore, grupuri tot! Mi-am închis tot, siteurile de pariuri, știam că e delay, nu voiam să văd înainte nici dacă se dă gol nici dacă nu”, a explicat Coste cum a procedat în timpul meciului, tocmai pentru a nu păți precum Marius Mitran.

ADVERTISEMENT
Verdict categoric după transferul lui Daniel Bîrligea la Frosinone: ”El e singurul câștigător....
Fanatik
Verdict categoric după transferul lui Daniel Bîrligea la Frosinone: ”El e singurul câștigător. Nu știu cum a renunțat Gigi Becali”
”Este Filipe Coelho ghinionist?”. Pavel Badea a spus de câte ori trebuia să...
Fanatik
”Este Filipe Coelho ghinionist?”. Pavel Badea a spus de câte ori trebuia să fie dat afară până acum antrenorul Craiovei
„Lăsați oamenii de fotbal să facă fotbal!” Strigătul fostului jucător al Universității Craiova...
Fanatik
„Lăsați oamenii de fotbal să facă fotbal!” Strigătul fostului jucător al Universității Craiova după 0-1 cu Ararat Armenia
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Lupescu a contribuit la transferul de 1.500.000 de euro al fotbalistului român: 'Luați-l!'
iamsport.ro
Lupescu a contribuit la transferul de 1.500.000 de euro al fotbalistului român: 'Luați-l!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!