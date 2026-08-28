„În cazul meu a fost și mai rău!”. Ce a pățit Marius Mitran înainte de faza halucinantă care a dus la eliminarea Craiovei

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Ce s-a întâmplat, de fapt? În prelungirile partidei dintre Ararat și Universitatea Craiova, gazdele au primit lovitură de la 11 metri. Portarul Craiovei, Laurențiu Popescu, a apărat lovitura de la 11 metri, însă aceasta s-a repetat după intervenția VAR. Motivul? Unul dintre jucătorii Craiovei, Oleksandr Romanciuk, a intrat în careu înainte de fluierul arbitrului.

Marius Mitran a povestit faza halucinantă prin care a trecut în timpul partidei cu Ararat Armenia

. Marius Mitran a povestit în direct la FANATIK SUPERLIGA cum a urmărit meciul cu mai mulți prieteni într-un bar, pe VOYO. Doar că, așa cum se întâmplă la orice transmisiune TV sau pe internet, există mereu un delay, o întârziere între momentul în care se întâmplă faza și momentul în care ea ajunge pe ecran.

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Pariorii înrăiți urmăresc de obicei meciurile direct pe platformele specializate unde informația este la secundă. În cazul lui Mitran, unul dintre cei prezenți tocmai aceasta a făcut, le-a transmis tuturor celor prezenți în bar că nu au motive de îngrijorare, pentru că penalty-ul a fost ratat. Fără să observe, de fapt, că lovitura de la 11 metri se va repeta.

„Se putea să fie mai rău finalul ăla de aseară? Mai nenorocit? În cazul meu a fost mai rău. Să vă spun de ce. Delayul de pe post era mare. Eram cu Sile și Meme și toată lumea. Am văzut penalty. Samoilă a zis după jumătate de minut, l-a apărat Popescu. L-a ratat.

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Așa spui tu ca să mă încurajezi? Zice nu, 100% l-a ratat că mi-a apărut pe telefon. Și mă uit la reluare, văd cum a plonjat, lejer, cum a apărat. Nicio emoție, dacă știam că a ratat. Apoi să văd că nu se bătea cornerul”, s-a plâns Marius Mitran.

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Cristi Coste a mărturisit că și-a închis „internetul” în timpul partidei cu Ararat pentru a nu primi informații

În discuție a intervenit jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. „Nu se face așa ceva. Știi ce am făcut eu, mi-am închis Flashscore, grupuri tot! , nu voiam să văd înainte nici dacă se dă gol nici dacă nu”, a explicat Coste cum a procedat în timpul meciului, tocmai pentru a nu păți precum Marius Mitran.