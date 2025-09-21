În ce a investit Ion Țiriac o adevărată avere. Fiul său, Ion Alexandru Țiriac, a dat marea vestea: ”Atât de mândru”

Ion Țiriac a investit o avere într-o adevărată ”perlă” imobiliară. Fiul său, Alexandru Ion Țiriac e mai mult decât încântat de decizia luată de tatăl său și mai mult de atât, e mândru de întreaga investiție.

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac, o avere investită într-un complex rezidențial spectaculos

Este bine cunoscut faptul că Ion Țiriac este un mare investitor. Și se pare că toate ideile sale sunt în final cât se poate de profitabile. De altfel chiar fiul său, Ion Alexandru Țiriac, a punctat acest detaliu.

Într-o postare pe contul personal de socializare, acesta a dezvăluit în ce a investit Ion Țiriac o adevărată avere. Este vorba despre complexul rezidențial Stejarii, de altfel deja cunoscut în zona Capitalei.

ADVERTISEMENT

Se pare că proiectul ar fi „cel mai bun complex rezidențial din Europa”, spun fiul lui Ion Țiriac. Totodată, acesta s-a arătat extrem de mândru de întreg planul echipei, dar și de rezultat.

„Cel mai bun complex rezidențial din Europa. Atât de mândru de echipă, atât de mândru că sunt român”, a scris Ion Alexandru Țiriac pe rețelele de socializare, felicitând echipa care a pus pe picioare proiectul grandios.

ADVERTISEMENT

Unde se află Complexul rezidențial Stejarii

Menționăm faptul că faimosul complex rezidențial Stejarii este construit în Pădurea Băneasa. Și se pare că nu doar Ion Alexandru Țiriac are cuvinte de laudă la adresa sa. Complexul e considerat ca fiind .

ADVERTISEMENT

În același timp, în ultimii doi ani, complexul rezidențial a primit opt distincții internaționale. Astfel, nu e de mirare de ce Ion Țiriac a investit o adevărată avere în acest proiect, cu adevărat fabulos.

Ce avere are Ion Țiriac și ce alte investiții pregătește

Amintim că Ion Țiriac are o avere estimată la peste 1.6 miliarde de dolari. De altfel este inclus în top 3 cei mai bogați oameni de afaceri din România și este de asemenea și unul dintre cei mai bogați foști fotbaliști din lume.

ADVERTISEMENT

Și se pare că după ce a renunțat la tenis, acesta a știut în ce să investească bani și are planuri în continuare. Astfel, pe lângă complexul Stejarii, Ion Țiriac mai are în plan o altă afacere fabuloasă.

Zvonurile spun că acesta ar urma să plătească în jur de 15 milioane de euro pentru ca lucrurile să se concretizeze. Despre ce este vorba? Allianz Țiriac a bătut palma cu Octavian Tatomirescu, fondatorul și proprietarul Campion Broker.

Practic se dorește achiziția intermediarului cu peste un milion de clienți doar pe RCA. Tranzacția a fost pusă la cale de Ion Țiriac, iar dacă se va concretiza, aceasta ar fi o adevărată premieră la noi în țară.

Mai exact, ar fi pentru prima dată în istoria pieței din România când o firmă de asigurări cumpără un broker, scrie . Aceeași sursă mai scrie că Allianz Țiriac ar putea să plătească în jur de 12 milioane de euro, cu posibilitatea de a urca chiar până la suma de 15 milioane de euro pentru achiziția Campion Broker.

Rămâne de văzut însă dacă tranzacția pusă la cale de Ion Țiriac se va concretiza într-adevăr. Un lucru este cert și anume că în general, .