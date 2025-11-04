În ce a investit Mircea Lucescu banii din fotbal. Marele antrenor român are în conturi milioane de euro

ADVERTISEMENT

După o carieră impresionantă ca sportiv, Mircea Lucescu și-a îndreptat atenția spre business. Descoperă în ce a investit banii din fotbal, în zona imobiliară și în alte domenii de afaceri. În prezent, fostul jucător are în conturi milioane de euro.

Mircea Lucescu, de la fotbal la afaceri

Mircea Lucescu este o legendă a fotbalului românesc. S-a remarcat la nivel mondial după ce a renunțat la cariera de jucător și s-a îndreptat spre antrenorat. E considerat unul dintre cele mai mari nume sonore din istoria ”sportului rege”.

E pe aceeași listă cu fotbaliști de renume, cum ar fi Alex Ferguson sau Pep Guardiola, potrivit . Are o carieră de succes și se mândrește cu venituri importante încasate de pe urma pasiunii sale.

A adunat câștiguri mari din fotbal pe care ulterior le-a investit în mai multe domenii. În momentul de față, are afaceri de ordinul milioanelor de euro. Deține terenuri valoroase în mai multe regiuni din România.

De asemenea, a dezvoltat proiecte imobiliare în București. Unul dintre acestea este denumit Rahmaninov 38, fiind situat în zona Floreasca din București. Complexul rezidențial a fost ridicat de Mircea Lucescu aproape de lac, clădirea având 8 etape și 32 de apartamente.

Imobilul este evaluat la peste 10 milioane de euro. Potrivit , cel mai accesibil apartament costă 250.000 de euro, în timp ce un penthouse situat la ultimul etaj a fost vândut pentru suma de 1,2 milioane de euro.

Un singur loc pe parcare poate ajunge până la 50.000 de euro. În plus, celebrul antrenor român a dezvoltat alături de Dimciu Tașu un alt complex rezidențial. Acesta se află în zona lacului Morii, din sectorul 6. Complexul are 200 de apartamente, spații comerciale și birouri.

Mircea Lucescu, ambasador al unui brand de vinuri

Mircea Lucescu are mare succes în afaceri, dovadă că și-a dorit să se extindă. După ce a dezvăluit că are un a trecut de la domeniul imobilar la industria vinurilor. A fost numit ambasador al unui brand cunoscut de vinuri din țara noastră.

„Pentru mine, vinul reprezintă o poveste la fel de complexă și fascinantă precum fotbalul. Deloc întâmplător, chiar cineva din fotbal m-a inițiat în lumea vinului – Sir Alex Ferguson.

El este cel de la care am învățat pasiunea pentru acest domeniu, cu mult timp în urmă. Ulterior, odată cu drumurile mele din Ucraina înapoi spre casă, am descoperit Chateau Purcari, iar relația noastră s-a dezvoltat armonios, ducând la acest parteneriat.

Purcari reprezintă excelența și tradiția, iar alăturarea mea acestui brand și valorilor sale vine natural. Cred cu tărie că vinul, la fel ca fotbalul, poate crea legături puternice între oameni, iar eu sunt onorat să fac parte din această călătorie.

Am fost întotdeauna un promotor al excelenței, fie că vorbim de fotbal sau de o cramă de prestigiu”, spunea sportivul în urmă ceva vreme, despre parteneriatul cu brandul de vinuri, scrie .

Celebrul antrenor și-a extins astfel portofoliul de afaceri, devenind investitor minoritar. Mai mult, antrenorul este acționar la Romradiatoare SA, o companie cunoscută din Brașov. Aceasta este specializată în producția de piese auto, cum ar fi radiatoare și module termice.