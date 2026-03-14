În ce afacere s-a lansat Ana Bogdan. Jucătoarea de tenis e mândră de reușita sa

Businessul în care Ana Bogdan a investit timp și energie. Ajunsă la vârsta de 33 de ani, tenismena este extrem de încântată de această schimbare din viața sa.
Alexa Serdan
14.03.2026 | 06:30
In ce afacere sa lansat Ana Bogdan Jucatoarea de tenis e mandra de reusita sa
Ana Bogdan și-a deschis afacere, în Cluj-Napoca. Sursa foot: Instagram.com
Ana Bogdan continuă să atragă atenția chiar dacă nu mai este o apariție constantă pe terenul de tenis. Iată în ce afacere inedită s-a lansat Ana Bogdan. E mândră de reușita sa și recunoscătoare pentru tot ce trăiește.

Ana Bogdan, business dedicat doamnelor și domnișoarelor

De-a lungul anilor a trecut prin numeroase accidentări și la începutul anului a avut parte de o dezamăgire. A fost filmată în lacrimi la o conferință de presă, Ana Bogdan dezvăluind cum a simțit șocul de la Transylvania Open 2026.

Apoi, a fost internată într-o unitate medicală. Jucătoarea de tenis a primit un diagnostic dur din partea cadrelor medicale, dar nu a renunțat nicio secundă. În prezent, duce o existență liniștită și cu multă armonie.

Se concentrează pe business, reușind să deschisă o afacere dedicată femeilor. A fost inaugurată chiar de 8 martie. Mai exact, tenismena este în momentul de față proprietara unei săli dedicate doamnelor și domnișoarelor pasionate de pilates.

Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc...
Digi24.ro
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia

Această activitate pare una simplă la prima vedere, însă solicită mușchii. Antrenamentul are rolul de a întări întreaga musculatură. De asemenea, antrenorii de pilates susțin că acesta crește mobilitatea, elasticitatea, dar și forța generală a corpului.

A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro...
Digisport.ro
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Prin urmare, nu este deloc de mirare că Ana Bogdan și-a dorit să creeze o comunitate foarte specială pentru femeile din Cluj-Napoca. Prima zi în studio a fost una inedită pentru renumita jucătoare de tenis născută în Sinaia.

„Am ales această locație datorită ferestrelor minunate prin care putem admira apusul. De când am pășit aici m-am simțit în largul meu”, a spus celebra sportivă, într-o filmare de pe contul personal de Instagram.

De ce a ales Ana Bogdan această afacere

Ana Bogdan este o jucătoare de tenis care nu a avut o carieră lipsită de probleme. A fost clasată în top 40 WTA, fiind una dintre sportivele românce care încurajează constant sportul de masă. A decis să se orienteze spre pilates din cauza accidentărilor sale.

I-a plăcut enorm această activitate pentru că se conectează foarte bine cu corpul său. Mai mult decât atât, în studioul său persoanele care plătesc un abonament se antrenează vreme de o oră și apoi se relaxează. Pot face acest lucru prin intermediul picturii.

„Avem o veste bună pentru femeile însărcinate! Am început clasele de Pregnancy Mat Pilates, special create pentru viitoarele mămici care își doresc să rămână active și să aibă grijă de corpul lor în timpul sarcinii.

Exercițiile sunt blânde, sigure și adaptate fiecărei etape a sarcinii. Beneficii: îmbunătățirea posturii și reducerea durerilor de spate, întărirea musculaturii profunde și a planșeului pelvin. 

Relaxare și conectare cu bebelușul, pregătirea corpului pentru naștere”, a mai scris Ana Bogdan, în mediul virtual. Tenismena a primit numeroase aprecieri pentru curajul de a porni această afacere.

Aryna Sabalenka, dezvăluire de senzație despre animalul său de companie. I-a dat numele...
Fanatik
Aryna Sabalenka, dezvăluire de senzație despre animalul său de companie. I-a dat numele unui legendar tenismen
Aryna Sabalenka, întâlnire neașteptată cu cea mai bogată femeie din România. Cum s-a...
Fanatik
Aryna Sabalenka, întâlnire neașteptată cu cea mai bogată femeie din România. Cum s-a răsfățat tenismena
Fiica lui Ion Țiriac, atac devastator la adresa celor care critică autoritățile din...
Fanatik
Fiica lui Ion Țiriac, atac devastator la adresa celor care critică autoritățile din Dubai. Mesajul lui Alexandru Țiriac la întoarcerea în România
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Radu Banciu, concediat de patronul milionar: 'Nu ne mai plătea de luni de...
iamsport.ro
Radu Banciu, concediat de patronul milionar: 'Nu ne mai plătea de luni de zile și am făcut o grevă! M-a sunat și m-a dat afară, am plecat fără niciun regret'
