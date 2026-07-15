Sport

În ce ar investi Mitică Dragomir 30 – 40 de milioane de euro dacă ar avea averea lui Gigi Becali. Afacerea de succes care a luat amploare la nivel mondial

Mitică Dragomir dezvăluie ce ar face de îndată dacă ar avea averea lui Gigi Becali. În ce ar investi fără să stea pe gânduri o sumă uriașă de 30 - 40 de milioane de euro.
Adrian Baciu
15.07.2026 | 16:30
In ce ar investi Mitica Dragomir 30 40 de milioane de euro daca ar avea averea lui Gigi Becali Afacerea de succes care a luat amploare la nivel mondial
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir ar fi băgat 30 - 40 de milioane de euro în fotbal, dacă ar fi avut averea lui Gigi Becali. Sursa foto: colaj Fanatik
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Dumitru Dragomir (80 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți conducători ai fotbalului românesc din ultimele decenii. După ce a plecat de la conducerea LPF, acesta s-a axat exclusiv pe afacerile familiei sale. În emisiunea ”Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, ”Oracolul din Bălcești” a spus care este afacerea gigant la nivel mondial în prezent. Cu acest prilej, Mitică a dezvăluit în ce ar investi el 30 – 40 de milioane de euro dacă avea averea lui Gigi Becali.

Ce ar face Mitică Dragomir dacă ar deține averea lui Gigi Becali: ”Riscam 30 – 40 de milioane de euro”

Este cunoscut faptul că Gigi Becali se numără printre cei mai bogați români. Omul de fotbal, politicianul și personalitatea implicată în mai multe acțiuni în diferite domenii are, conform estimărilor, sute de milioane de euro. Există voci care indică faptul că în conturile latifundiarului ar fi chiar peste 1 miliard de euro.

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În cea mai recentă emisiune ”Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, Dumitru Dragomir a spus câteva cuvinte despre cât de profitabil a ajuns fotbalul în zilele noastre. El a enumerat valorile astronomice la care au ajuns unele staruri de pe planetă. L-a amintit aici pe mijlocașul ofensiv al lui Bayern, Michael Olise (24 de ani), care impresionează la Cupa Mondială 2026 pentru Franța.

Cu acest prilej, Mitică i-a dat o idee de ”afaceri” bunului său prieten Gigi Becali (68 de ani). Acesta a spus că, dacă ar avea banii pe care îi are șeful celor de la FCSB, nu ar sta la discuții și ar investi zeci de milioane de euro în jucători. E convins că această soluție echivalează ulterior cu profituri majore.

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”Ce afacere a ajuns fotbalul ăsta. Eu, dacă aveam banii lui Gigi Becali, riscam 30 de milioane de euro, chiar 40 de milioane de euro. Făceam o echipă și apoi îmi recuperam banii. Tot pe jucători. (n.r. Riscai, jucai ca la poker? Al-In băgai?) Dacă aveam peste 200 de milioane, eu riscam, dar peste 200 nu riscam nici eu”, spune Mitică.

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De ce nu mai investește Gigi Becali sume uriașe în fotbal. Dezvăluirea lui Dragomir

În ultimele decenii, Gigi Becali a fost lider incontestabil la capitolul investiții în jucători, mai exact în transferuri pe bani. Treptat, omul de afaceri a mai oprit robinetul. În emisiunea  ”Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir, care îl cunoaște foarte bine pe patronul roș-albaștrilor, a dezvăluit de ce a făcut acesta un ușor pas înapoi la capitolul bani băgați în fenomen.

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”(n.r. De ce nu bagă Gigi Becali sume uriașe de bani în fotbal?) Pentru că a băgat bani în toate. A băgat bani în biserici, în construcții. A băgat bani în cumpărat păduri. A cumpărat de toate. Și să știți că cash-ul s-a împuținat și la el”, a spus Mitică Dragomir, în emisiunea de luni de la FANATIK.

În ce ar fi investit Mitică Dragomir 30 - 40 de milioane de euro dacă ar fi avut averea lui Gigi Becali. Afacerea de succes care a luat amploare la nivel mondial

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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