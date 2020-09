În ce condiţii părinţii pot alege să nu-şi trimită copiii la şcoală din cauza pandemiei. Cum arată formularul prin care ceri şcoală online

Începutul de an şcolar este sub semnul întrebării. Sunt părinţi care spun că este necesar să se înceapă şcoala în bănci şi sunt părinţi care încă se tem să-şi trimită copilul la şcoală.

Ministerul Educaţiei dă posibilitatea unor familii să aleagă învăţământ la distanţă.

Potrivit noilor norme, dacă elevul locuieşte în aceeaşi casă cu un bunic cu probleme de sănătate sau chiar el are probleme de sănătate, se poate opta pentru învăţământ de acasă.

Cine nu este obligat să se întoarcă la şcoală

Preşcolarii şi elevii care suferă de boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv pot învăţa de acasă dacă au aviz de la medic.

De asemenea, potrivit Ordinului publicat de Ministerul Sănătăţii pe educatiacontinua.edu.ro, “copiii care locuiesc în aceeaşi locuinţă cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la şcoală. Pentru cei care nu pot reveni la şcoală, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica soluţii pentru asigurarea procesului educaţional la distanţă”.

Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, a declarat că s-a dorit ca toate familiile să aibă posibilitatea să aleagă între întoarcerea în bănci şi şcoala online. După mai multe demersuri, s-a ajuns la o soluţie de mijloc.

“Noi am făcut demersuri către Ministerul Sănătăţii prin care am solicitat să se dea posibilitatea familiilor să opteze şi am obţinut doar parţial ce am cerut. Acum dau aceasta posibilitate şi celor care au în familie membri cu boli asociate, înainte nu era. Sunt state care chiar au relaxat, care au renunţat şi la distanţare, care nu au măşti şi din acest punct de vedere, voiam să ţină cont de poziţia noastră şi să dea posibilitate familiilor să opteze”, spune Cristache.

El roagă părinţii să înţeleagă totuşi că vorbim de un virus pe care nu-l vedem, nu-l controlăm, iar situaţia este excepţională.

“Trebuie să găsim înţelegere reciprocă că deja am luat-o razna cu toţii de 3 săptămâni cu începerea şcolii. Germania, Franţa, Spania, toată lumea a terminat anul şcolar, nu ca noi care din martie am suspendat cursurile. Da, sunt probleme şi vom avea probleme şi la noi, dar până nu încerci şi nu vezi, nu avem cum să punem problema să stăm cu toţii acasă şi să nu mai facem şcoală. Riscăm ca de la 44 % analfabetism funcţional cât avem acum să ajungem la 50-60. Oricum anul o să fie compromis într-un procent. Vom avea elevi care nu vor avea competenţele necesare, indiferent dacă vom avea echipamentele necesare, indiferent dacă se va transmite lecţia online”, a completat reprezentantul părinţilor.

Ce trebuie să faci dacă nu vrei să te întorci la şcoală

Părerile sunt împărţite când vine vorba de întoarcerea la şcoală. Sunt părinţi care nu concep ca, timp de câteva ore, copilul lor să stea în permanenţă cu masca pe faţă şi să se supună tuturor regulilor din şcoală, dar sunt şi părinţi cred că este nevoie să se revină în bănci, în colectivitate, pentru ca sănătatea mintală a copiilor să nu aibă de suferit.

Cei care vor ca învăţământul să se facă la distanţă au completat deja formulare sau au completat adeverinţe.

“La noi în clasă, se depun cereri individuale, însoţite de document medical pentru cursuri exclusiv online, acolo unde sunt copii cu probleme de sănătate sau aparţinători cu probleme de sănătate”, spune Oana Răduţă.

O altă mamă spune “eu am şi bunica bolnavă şi bebe mic. Cum şcoala nu este pregătită cu nimic, am optat pentru online. Ne-a cerut adeverinţă de la medicul de famile”.

Unele şcoli au pus la dispoziţie părinţilor formulare. “Există cadru legal si pentru cei care locuiesc cu bunicii sau cu o persoana din categoria de risc. Noi am completat un formular, prin care am optat pentru online, tocmai din această cauză”, spune o altă mamă.

Grija părinţilor care se gândesc dacă să-şi dea copilul la şcoală sau nu este justificată atunci când au acasă bunici cu probleme de sănătate. Este deja bine cunoscut că persoanele care suferă de obezitate, diabet, boli de inimă, boli pulmonare, boli care compromit sistemul imunitar au un risc mai mare de a dezvolta complicaţii sau chiar de a deceda, dacă se infectează cu noul coronavirus.

Rata de fatalitate în rândul acestor persoane a fost mai mare. În ultimele luni s-a constatat că au decedat mai mulţi oameni cu boli cronice diagnosticaţi cu COVID-19 în comparaţie cu persoanele infectate, dar care nu aveau alte probleme de sănătate.