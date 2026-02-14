Sport

În ce condiții rămâne Horațiu Moldovan la Real Oviedo. Cât trebuie să plătească să îl ia de la Atletico Madrid. Exclusiv

Horațiu Moldovan ar putea rămâne la Real Oviedo permanent după acest sezon, însă nu în orice condiții. Ce trebuie să se întâmple pentru ca el să rămână și ce sumă trebuie plătită către Atletico Madrid
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
14.02.2026 | 16:53
In ce conditii ramane Horatiu Moldovan la Real Oviedo Cat trebuie sa plateasca sa il ia de la Atletico Madrid Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Deși nu a jucat niciun meci de campionat, Moldovan ar putea rămâne la Oviedo. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Horațiu Moldovan este doar rezervă la Real Oviedo, însă românul ar putea să rămână la micuța echipă din La Liga. În acest moment, românul este împrumutat de la Atletico Madrid, însă mutarea sa ar putea deveni definitivă începând chiar cu sezonul următor. FANATIK a aflat ce sumă trebuie să plătească Oviedo pentru a-l păstra în curtea sa.

Rămâne Horațiu Moldovan la Real Oviedo? Care sunt condițiile puse de formația spaniolă

Horațiu Moldovan a uimit pe toată lumea prin transferul său, venit de nicăieri, de la Rapid la Atletico Madrid. Așa cum era de așteptat, internaționalul român nu i-a putut lua fața lui Jan Oblak, iar „Cholo” Simeone a decis să-l împrumute la diferite formații.

ADVERTISEMENT

Primul său împrumut a fost la Sassuolo, în Serie B, însă italienii nu au activat clauza de cumpărare, deși el a fost un om crucial în promovarea neroverdilor. Revenit la Atletico, Horațiu Moldovan a fost din nou împrumutat, însă de această dată în campionatul intern, la Real Oviedo. Din păcate, el nu a jucat deloc în campionat și a apărat doar într-o partidă de Cupa Regelui, în care a primit patru goluri de la o echipă din a treia divizie.

Cu toate acestea, din informațiile obținute de FANATIK, Real Oviedo pare interesată să-l păstreze și pentru sezonul următor, însă doar în cazul în care echipa va reuși să se salveze de la retrogradare. În acest moment, Real Oviedo este ultima clasată în campionatul Spaniei, cu 16 puncte, la 7 puncte de prima formație deasupra zonei roșii, Valencia.

ADVERTISEMENT
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică...
Digi24.ro
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților

Cât trebuie să plătească Real Oviedo pentru transferul permanent al lui Horațiu Moldovan de la Atletico Madrid

În momentul în care Moldovan s-a alăturat celor de la Atletico Madrid, cota sa de pe Transfermarkt.com se ridica la o sumă de 2,6 milioane de euro, însă spaniolii au profitat de clauza din contractul său pentru a-l cumpăra cu doar 800.000 de euro din Giulești.

ADVERTISEMENT
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după...
Digisport.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”

Deși nu prea a jucat în ultimii ani, Atletico vrea să obțină o sumă mai mare de atât pentru portarul român. După ce au primit deja 250.000 de euro în urma împrumutului la Sassuolo, formația madrilenă îl va lăsa definitiv la Real Oviedo doar pentru o sumă de 1 milion de euro.

  • 120 de minute a stat Horațiu Moldovan în poarta lui Real Oviedo în acest sezon
  • 2 milioane de euro este cota sa actuală pe Transfermarkt.com
SuperLiga, live blog etapa 27. Metaloglobus – Oțelul 0-1. Moldovenii își fac treaba...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 27. Metaloglobus – Oțelul 0-1. Moldovenii își fac treaba la Clinceni și rămân cu șanse la play-off
Probleme pentru Jose Mourinho! „The Special One” a ajuns la spital. Cu ce...
Fanatik
Probleme pentru Jose Mourinho! „The Special One” a ajuns la spital. Cu ce se confruntă antrenorul de la Benfica
Valentin Mihăilă, într-o formă de zile mari înainte de Turcia – România. A...
Fanatik
Valentin Mihăilă, într-o formă de zile mari înainte de Turcia – România. A fost din nou decisiv pentru Rizespor. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Fostul campion cu CFR Cluj a șters pe jos cu Cristi Balaj: 'Slab!...
iamsport.ro
Fostul campion cu CFR Cluj a șters pe jos cu Cristi Balaj: 'Slab! Aproape a băgat clubul în faliment'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!