În ce condiții rămâne Horațiu Moldovan la Real Oviedo. Cât trebuie să plătească să îl ia de la Atletico Madrid. Exclusiv

Horațiu Moldovan este doar rezervă la Real Oviedo, însă românul ar putea să rămână la micuța echipă din La Liga. În acest moment, românul este împrumutat de la Atletico Madrid, însă mutarea sa ar putea deveni definitivă începând chiar cu sezonul următor. FANATIK a aflat ce sumă trebuie să plătească Oviedo pentru a-l păstra în curtea sa.

Rămâne Horațiu Moldovan la Real Oviedo? Care sunt condițiile puse de formația spaniolă

Horațiu Moldovan a uimit pe toată lumea prin transferul său, venit de nicăieri, de la Rapid la Atletico Madrid. Așa cum era de așteptat, internaționalul român nu i-a putut lua fața lui Jan Oblak, iar „Cholo” Simeone a decis să-l împrumute la diferite formații.

Primul său împrumut a fost la Sassuolo, în Serie B, însă italienii nu au activat clauza de cumpărare, deși el a fost un om crucial în promovarea neroverdilor. Revenit la Atletico, Horațiu Moldovan a fost din nou împrumutat, însă de această dată în campionatul intern, la Real Oviedo. Din păcate, el nu a jucat deloc în campionat și

Cu toate acestea, din informațiile obținute de FANATIK, Real Oviedo pare interesată să-l păstreze și pentru sezonul următor, însă doar în cazul în care echipa va reuși să se salveze de la retrogradare. În acest moment, Real Oviedo este ultima clasată în campionatul Spaniei, cu 16 puncte, la 7 puncte de prima formație deasupra zonei roșii, Valencia.

Cât trebuie să plătească Real Oviedo pentru transferul permanent al lui Horațiu Moldovan de la Atletico Madrid

În momentul în care Moldovan s-a alăturat celor de la Atletico Madrid, cota sa de pe Transfermarkt.com se ridica la o sumă de 2,6 milioane de euro, însă spaniolii au profitat de clauza din contractul său pentru a-l cumpăra cu doar 800.000 de euro din Giulești.

Atletico vrea să obțină o sumă mai mare de atât pentru portarul român. După ce au primit deja 250.000 de euro în urma împrumutului la Sassuolo, formația madrilenă îl va lăsa definitiv la Real Oviedo doar pentru o sumă de 1 milion de euro.