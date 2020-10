În ce condiții riscă România să intre în carantină totală? Răspunsul lui Ludovic Orban

România înregistrează în luna octombrie peste 4.000 de cazuri de infectare cu Covid-19 la 24 de ore.

Mai mult, alegerile parlamentare din 6 decembrie sunt aproape, încă un motiv de îngrijorare pentru români.

În condițiile în care și restaurantele sunt aproape de închidere, România pare tot mai aproape de carantină totală, temutul „lockdown”.

Ludovic Orban se ferește să vorbească deschis despre carantinarea României

Cu toate acestea, Ludovic Orban se teme să fie radical atunci când vorbește despre acest subiect, fiind „încrezător” că oamenii vor respecta regulile de distanțare și carantinarea nu va fi un scenariu de luat în seamă.

„Am dispus intensificarea controalelor, scopul nostru e stoparea numărului de cazuri. Probleme mari sunt la transportul interurban.

Am instituit obligativitatea portului măștii în spații aglomerate unde e până la 3 la mie incidența, unde e peste 3 la mie e obligatorie masca peste tot.

Ce s-a întâmplat în toată Europa. Nu cred că e al doilea val, e primul val. E o creștere spectaculoasă Franța, Germania, Italia.

Creșterea e pentru că s-au reluat activitățile. Din păcate, această revenire la normalitate nu a fost însoțită de o creștere a gradului de conformare”, a declarat Orban la Digi 24.

Pandemia de Covid-19 ar putea fi stopată în 10 zile

Totodată, Orban crede că răspândirea noului coronavirus poate fi stopată în 10 zile.

„Noi am crescut capacitatea de tratare, a fost proces constant. La Iași creștem cu 30 de paturi de terapie intensivă. La Cluj a fost un nou spital pus la dispoziția pacienților.

Vrem să angajăm foarte rapid toți rezidenții care își dau examenul. E mult mai simplu să nu te îmbolnăvești decât să ai nevoie de tratament. Eu am fost în campania electorală, am interacționat cu zeci de mii de oameni și nu m-am îmbolnăvit. De ce? Am respectat regulile!

Am evitat un lockdown total. Numărul de angajați a crescut în octombrie față de septembrie cu peste 7.000, avem cu 20.000 mai mulți angajați ca în ianuarie.

Nu urmărim să ajungem la lockdown. E o creștere semnificativă a gradului de conformare a oamenilor, tot mai mulți oameni încep să înțeleagă. Estimez că putem opri boala în 7-10 zile”, a explicat Orban la Digi 24.