În ce fel a contribuit Alexandru Țiriac la cariera Soranei Cîrstea. Dezvăluirea care va uimi pe toată lumea

La scurtă vreme după ce au anunțat că nu mai formează un cuplu ies la iveală noi informații. Un cunoscut antrenor a dezvăluit în ce fel a contribuit Alexandru Țiriac (48 de ani) la cariera jucătoarei de tenis Sorana Cîrstea (35 de ani).

Alexandru Țiriac, efect pozitiv în viața sportivei Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea . Nimeni nu se aștepta la o astfel de hotărâre din partea celebrei jucătoare de tenis care se află în ultimul an al carierei sale. La finalul lui 2026 se va retrage din circuit.

Până atunci, însă, toate privirile sunt ațintite asupra parcursului său și relației cu Alexandru Țiriac. Au pus punct legăturii în urmă cu ceva vreme, dar au confirmat abia acum. Afaceristul a fost cel care a dat cărțile pe față.

Tenismena , doar că nu ar fi fost doar atât. Tehnicianul care a ajutat-o pe sportivă să revină în circuitul WTA, după o accidentare la umăr, a făcut o dezvăluire unică.

Într-un interviu, Marius Comănescu a spus ce impact a avut bărbatul în viața frumoasei șatene. Alexandru Țiriac a fost un sprijin real pentru Sorana Cîrstea în ultimii 5 ani, cu toate că a preferat să fie discret.

”Nu am luat în calcul impactul pe care îl are Țiriac Jr. asupra ei”

„Întotdeauna am preferat să mă dau la o parte și să o las să aibă șansa de a lucra cu altcineva care să îi aducă plusul căutat. Nu îmi place să stau agățat, dacă nu simt că pot. Cred că m-am grăbit un pic.

Nu am luat în calcul impactul pe care îl are Țiriac Jr. asupra ei. După mine, el a reușit să o remonteze. Eu zic că el este principalul factor care i-a readus echilibrul. Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta.

Când ne-am adunat noi, era jos de tot, era în cădere”, a spus Marius Comănescu despre efectul pe care l-a avut Alexandru Țiriac asupra jucătoarei de tenis, Sorana Cîrstea, în timpul legăturii sentimentale, pentru .

Jucătoarea de tenis a reușit să se redreseze de când în viața sa a intrat fiul lui Ion Țiriac. Sportiva a câștigat turneul WTA 500 de la Istanbul din 2021. De asemenea, s-a calificat în al doilea sfert de finală de Grand Slam din carieră.

Mai mult, Sorana Cîrstea a fost numită campioană alături de Anna Kalinskaya, în competiția WTA 1000 de la Madrid, în proba de dublu derulată în 2025. Toate aceste realizări importante i se datorează afaceristului de 48 de ani.

În concluzie, tenismena a avut parte de multă susținere și sprijin din partea fostului partener de viață. Acesta i-a fost aproape la multe competiții și turnee, încurajând-o să dea totul.