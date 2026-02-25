Sport

În ce fel a contribuit Alexandru Țiriac la cariera Soranei Cîrstea. Dezvăluirea care va uimi pe toată lumea

Efectul pe care l-a avut, de fapt, Alexandru Țiriac în parcursul sportiv al tenismenei Sorana Cîrstea. O mărturie sinceră legat de relația amoroasă va impresiona oamenii.
Alexa Serdan
25.02.2026 | 23:15
In ce fel a contribuit Alexandru Tiriac la cariera Soranei Cirstea Dezvaluirea care va uimi pe toata lumea
Sorana Cîrstea, sprijin important de la Alexandru Țiriac. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

La scurtă vreme după ce au anunțat că nu mai formează un cuplu ies la iveală noi informații. Un cunoscut antrenor a dezvăluit în ce fel a contribuit Alexandru Țiriac (48 de ani) la cariera jucătoarei de tenis Sorana Cîrstea (35 de ani).

Alexandru Țiriac, efect pozitiv în viața sportivei Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea a primit o mare lovitură după separarea de fiul lui Ion Țiriac. Nimeni nu se aștepta la o astfel de hotărâre din partea celebrei jucătoare de tenis care se află în ultimul an al carierei sale. La finalul lui 2026 se va retrage din circuit.

ADVERTISEMENT

Până atunci, însă, toate privirile sunt ațintite asupra parcursului său și relației cu Alexandru Țiriac. Au pus punct legăturii în urmă cu ceva vreme, dar au confirmat abia acum. Afaceristul a fost cel care a dat cărțile pe față.

Tenismena l-a numit „prietenul meu”, după ce a câștigat Transylvania Open 2026, doar că nu ar fi fost doar atât. Tehnicianul care a ajutat-o pe sportivă să revină în circuitul WTA, după o accidentare la umăr, a făcut o dezvăluire unică.

ADVERTISEMENT
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături...
Digi24.ro
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini

Într-un interviu, Marius Comănescu a spus ce impact a avut bărbatul în viața frumoasei șatene. Alexandru Țiriac a fost un sprijin real pentru Sorana Cîrstea în ultimii 5 ani, cu toate că a preferat să fie discret.

ADVERTISEMENT
Scene neverosimile în Champions League: penalty, trei roșii,
Digisport.ro
Scene neverosimile în Champions League: penalty, trei roșii, "remontada" și calificare, în trei minute!

”Nu am luat în calcul impactul pe care îl are Țiriac Jr. asupra ei”

„Întotdeauna am preferat să mă dau la o parte și să o las să aibă șansa de a lucra cu altcineva care să îi aducă plusul căutat. Nu îmi place să stau agățat, dacă nu simt că pot. Cred că m-am grăbit un pic.

Nu am luat în calcul impactul pe care îl are Țiriac Jr. asupra ei. După mine, el a reușit să o remonteze. Eu zic că el este principalul factor care i-a readus echilibrul. Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta.

ADVERTISEMENT

Când ne-am adunat noi, era jos de tot, era în cădere”, a spus Marius Comănescu despre efectul pe care l-a avut Alexandru Țiriac asupra jucătoarei de tenis, Sorana Cîrstea, în timpul legăturii sentimentale, pentru sport.ro.

Jucătoarea de tenis a reușit să se redreseze de când în viața sa a intrat fiul lui Ion Țiriac. Sportiva a câștigat turneul WTA 500 de la Istanbul din 2021. De asemenea, s-a calificat în al doilea sfert de finală de Grand Slam din carieră.

Mai mult, Sorana Cîrstea a fost numită campioană alături de Anna Kalinskaya, în competiția WTA 1000 de la Madrid, în proba de dublu derulată în 2025. Toate aceste realizări importante i se datorează afaceristului de 48 de ani.

În concluzie, tenismena a avut parte de multă susținere și sprijin din partea fostului partener de viață. Acesta i-a fost aproape la multe competiții și turnee, încurajând-o să dea totul.

Final nebun în Champions League! O gafă uriașă a dus la un penalty,...
Fanatik
Final nebun în Champions League! O gafă uriașă a dus la un penalty, trei cartonașe roșii și un gol decisiv pentru o calificare incredibilă. Video
Fostul adversar al FCSB-ului din Europa League, urmărit de Arsenal! Noul star al...
Fanatik
Fostul adversar al FCSB-ului din Europa League, urmărit de Arsenal! Noul star al fotbalului din Serbia are doar 17 ani
Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii după un nou gol în Arabia Saudită! A...
Fanatik
Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii după un nou gol în Arabia Saudită! A prezentat noul mod de a-și celebra reușitele. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră...
viva.ro
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...". Ce a putut spune în continuarea e acum pe buzele tuturor
Martie 2026, luna marilor schimbări: Ce ți-au pregătit astrele pentru fiecare zodie
Jurnalul.ro
Martie 2026, luna marilor schimbări: Ce ți-au pregătit astrele pentru fiecare zodie
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o...
adevarul.ro
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit controverse
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea...
unica.ro
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona...
Observatornews.ro
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe...
as.ro
Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe litoral. Cât a costat
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de...
Libertatea.ro
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt...
informat.ro
Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt previzibile
Pensii 2026. UDMR s-a aliat cu PSD pentru majorarea pensiilor. Seniorii vor primi...
RTV.NET
Pensii 2026. UDMR s-a aliat cu PSD pentru majorarea pensiilor. Seniorii vor primi mai mulţi bani de Paşte şi de Crăciun
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!