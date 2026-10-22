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În ce formă sunt Olimpiu Moruțan și Alex Dobre, fotbaliștii care pot decide derby-ul FCSB – Rapid: „A acuzat o ușoară răceală”

Tibi Cocora
22.10.2026 | 11:09
In ce forma sunt Olimpiu Morutan si Alex Dobre fotbalistii care pot decide derbyul FCSB Rapid A acuzat o usoara raceala
EXCLUSIV FANATIK
Marius Bilașco a vorbit despre forma lui Olimpiu Moruțan și Alex Dobre înainte de derby-ul FCSB – Rapid. Foto: Colaj Fanatik.
Marius Bilașco a vorbit despre forma lui Olimpiu Moruțan și Alex Dobre înainte de derby-ul FCSB – Rapid. Unul s-a confruntat cu o răceală, celălalt avea mare nevoie de gol.
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Rapid se apropie cu pași repezi de derby-ul cu FCSB, iar atenția se îndreaptă și spre jucătorii care pot face diferența în ofensivă. Olimpiu Moruțan și Alex Dobre sunt două dintre numele importante din echipa giuleștenilor, însă cei doi au trecut prin momente diferite în ultima perioadă. Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului, a explicat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că Moruțan s-a confruntat cu o ușoară răceală în ultima vreme, în timp ce Dobre avea nevoie de un gol pentru a-și recăpăta încrederea.

Olimpiu Moruțan nu a fost la capacitate maximă înainte de derby-ul FCSB – Rapid

Marius Bilașco a analizat prestația lui Olimpiu Moruțan de la ultimul joc și a remarcat că mijlocașul nu a avut o evoluție la nivelul așteptărilor. Oficialul Rapidului a explicat, însă, că fotbalistul a acuzat o ușoară răceală cu o zi înaintea jocului, lucru care l-ar fi afectat. Chiar dacă nu era sută la sută din punct de vedere fizic, Moruțan și-a dorit să joace, iar staff-ul nu a luat în calcul să îl lase în afara echipei. Bilașco speră ca mijlocașul să fie într-o formă mai bună la următoarea confruntare importantă, cea cu FCSB.

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„Și Moruțan a fost puțin mai șters, uitându-mă peste cifrele de la ultimul meci. El oricum a acuzat cu o zi înainte o ușoară răceală care l-a dat puțin înapoi. N-a fost 100%, dar el voia să joace, nu s-a pus problema să nu intre. Sunt chestii care te afectează cumva”, a declarat Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului.

Alex Dobre avea nevoie de gol pentru a-și recăpăta încrederea

În cazul lui Alex Dobre, Marius Bilașco a pus accentul pe importanța golului marcat în ultima partidă, cu cei de la Corvinul Hunedoara. Directorul sportiv consideră că atacantul avea nevoie de o asemenea reușită, după o perioadă în care a depus mult efort, dar nu a reușit să își treacă numele pe lista marcatorilor. Bilașco a amintit și ocazia importantă pe care Dobre a avut-o în prima repriză, subliniind că presiunea de a marca poate deveni tot mai mare pentru un jucător ofensiv atunci când golurile întârzie să apară.

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„Dobre avea nevoie de un asemenea meci pentru încrederea lui, avea nevoie să marcheze. A avut și acea ocazie mare din prima repriză. Jucătorul de atac, ofensiv, dacă nu marchează și nu-și pune mare presiune, tot există în jurul lui. Se vedea că suferă. A fost și meciul de la U Cluj în care s-a sacrificat mult. A coborât, s-a zbătut și avea nevoie de gol. A fost o descătușare, așa cum ne-a arătat și din reacțiile lui. Era important pentru noi”, a explicat oficialul giuleștenilor.

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Directorul sportiv al Rapidului a evidențiat faptul că echipa a avut nevoie de contribuția mai multor jucători în ultimele etape. După ce Stojilkovic a marcat în runda precedentă, a venit și momentul lui Alex Dobre, iar reușita atacantului a contat atât pentru el, cât și pentru echipă. Bilașco a dezvăluit că, înaintea partidei, exista speranța că Dobre va putea decide jocul, iar fotbalistul a răspuns așteptărilor: „Cum etapa trecută a marcat Stojilkovic, acum a marcat și Alex. Discutam înainte de meci că poate ne scoate Alex azi și așa a fost”, a mai spus Marius Bilașco.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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