În ce ipostază a filmat-o Iancu Sterp pe Denisa? Tânăra s-a simțit rușinată: ”Te rog nu mă filma”

Iancu Sterp și Denisa trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Deși nu sunt împreună de prea mult timp, cei doi tineri s-au mutat deja împreună, iar lucrurile par să meargă mai bine ca oricând.

Iancu Sterp, invitație neașteptată pentru Denisa Coțolan

Deși acum a devenit extrem de cunoscut în lumea mondenă, Iancu Sterp nu a uitat niciodată de unde a plecat. Familia acestuia, se ocupă de o bună perioadă de timp cu creșterea oilor.

ADVERTISEMENT

Nu de puține ori, Geta Sterp, dar și Culiță sau Iancu Sterp au făcut nenumărate filmări în mediul online în timp ce mergeau cu animalele la câmp pentru a-și ajuta mama.

De această dată însă, , a fost și ea invitată să se plimbe, chiar în locul în care familia Sterp le face baie oilor.

ADVERTISEMENT

Traseul nu a fost deloc unul simplu, însă Iancu Sterp a avut încredere în iubita sa. Astfel, tânărul a decis să filmeze totul și să împărtășească experiența cu urmăritorii săi.

Ce nu a știut însă Iancu Sterp a fost că Denisa nu ar fi vrut să fie filmată într-o astfel de ipostază.

ADVERTISEMENT

”O să le facem baie în câteva zile. Voiam să vă arăt pe unde am trecut, am venit pe jos, nu am mai luat mașina. Trebuie să trecem râul.

La întoarcere cred că e un pic mai greu. Vreau să o văd pe Denisa. Treci tu prima”, a spus fratele lui Culiță Sterp, în video-ul postat.

ADVERTISEMENT

Denisa nu a vrut deloc să fie filmată

Deși Denisa Coțolan l-a rugat enorm să nu o filmeze, se pare că acest lucru nu a contat deloc pentru Iancu Sterp.

ADVERTISEMENT

Acesta nu a fost dispus să oprească telefonul nici măcar când a fost implorat. ”Nu, iubire, te rog nu mă filma! Lasă-mă să trec liniștită”, i-a spus tânăra.

Pentru a-și încuraja iubita, Iancu Sterp a numit-o atletă și a făcut-o să își găsească curajul de care avea nevoie.

”Ești o adevărată atletă, dar mi-e frică că pică. Eu am trecut primul. Hai iubire, știu că poți! Nu mă înjurați, că prima dată am ajutat-o, asta e challenge-ul, să vedem dacă putem trece asta.”, a mai adăugat Iancu Sterp în vlog-ul său.

Amintim că Denisa Coțolan și Iancu Sterp s-au mutat împreună la Timișoara, iar recent .