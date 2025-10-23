În ce proiect grandios investește Ion Țiriac milioane de euro. Afaceristul e pregătit să dea lovitura

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac are o avere impresionantă și acum este gata să se implice într-o nouă afacere. Iată în ce proiect grandios investește milioane de euro fostul mare sportiv. Afaceristul român este pregătit să dea lovitura în acest domeniu.

Proiectul în care Ion Țiriac investește milioane de euro

Fostul jucător de tenis, Ion Țiriac, are planuri uriașe pentru perioada următoare. Celebrul afacerist a dezvăluit care sunt ideile pe care le are și în care este gata să investească milioane de euro. A început deja primele proceduri.

Are în minte un proiect imobiliar impresionant pentru care va scoate din buzunar sume uriașe. Fostul sportiv, în vârstă de 86 de ani, vrea să demoleze clădirile în care funcționează reprezentanțele Țiriac Auto.

Imobilele se află în zona Expoziției a Bucureștiului, urmând să facă loc unui plan remarcabil. Fostul tenismen își dorește să ridice un complex imobiliar care va dispune de locuințe, dar și de birouri, conform .

Se vor ridica 27 de tronsoane de clădiri care ar urma să aibă fiecare câte 20 de etaje. De asemenea, pe aceste terenuri Ion Țiriac va construi inclusiv un mall și un hotel, ceea ce înseamnă că este vorba de un proiect grandios.

Planurile au început să prindă contur în anul 2019, însă până acum nu a făcut prea multe proceduri. Între timp a investit în alte afaceri de succes și a făcut un .

Primul pas pentru proiectul imobiliar al lui Ion Țiriac

Toate construcțiile se vor afla în vecinătatea centrului expozițional Romexpo, unde Ion Țiriac are trei terenuri cu o suprafață cumulată de 6,9 hectare. Prin urmare, omul de afaceri a depus actele necesare pentru a primi autorizația demolării.

Cu toate că primele cărămizi se vor depune abia peste 3-4 ani, fostul jucător de tenis a mai făcut un demers important. A luat legătura cu firma de arhitectură Studio 10M, care se va ocupa de conceptul general al proiectului.

Afaceristul care are foarte mare încredere în această companie. A colaborat și în trecut cu ea. Spre exemplu, firma a lucrat la ridicarea Țiriac Tower, care se găsește în zona Pieței Victoriei din Capitală.

„În momentul de față, s-au depus documentele de obținere a autorizației de demolare. Este o opțiune, însă nu avem planuri, la modul realist, de a demola sau de a face altceva. Nu avem un proiect pentru următorii 3-4 ani pentru Expoziției.

În plus, autorizațiile de demolare nu au un termen de expirare. Momentan, concentrarea Țiriac Imobiliare va fi pe Timișoara și, probabil, Brașov”, a transmis Țiriac Holding, mai arată sursa menționată mai sus.