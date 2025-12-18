În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist și director de organizare al FRF, Ciprian Paraschiv, actual deputat în Parlamentul României, a explicat că se încearcă rescrierea ”Legii Dragomir” în așa fel încât suporterii să nu beneficieze de prea multe avantaje.

În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”

Deputatul AUR, care este și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, a explicat că amendamentele la Legea 4, cunoscută și ca ”Legea Dragomir”, sunt deja în Camera Deputaților.

”Se află la Camera Deputaților, are două avize pozitive. Culmea, tot Ionuț Stroe a spus că vrea să rescrie el legea în februarie, chiar dacă este acolo din 2008 și nu a spus un cuvânt până acum de această lege. Aud că PNL și PSD vor să scrie un nou text împreună cu jandarmeria.

E clar că vor ucide tot spiritul Legii. Până în martie ar trebui să treacă prin toate comisiile. Mai mare jignire la adresa suporterilor nu exista ca zona tampon. Prin lege să nu permiți vânzarea a 10 la sută din locuri”, a declarat Ciprian Paraschiv, la .

Deputatul AUR, ”îl înțeapă” pe președintele României

Politicianul, care în urmă cu câteva zile , nu a ratat ocazia de a lansa noi ”înțepături” la adresa președintelui României.

”Poate aude domnul Nicușor Dan și, cine știe, o contestă și pe aceasta la CCR. Ionuț Stroe cu PNL și PSD nu pot decât copia ce am scris eu o și să taie zona tampon, propunerea cu alcoolul, cu permiterea bannerelor, cu spectacolul pirotehnic.

O pot ciopârți astfel ca suporterii să aibă voie să strige și atât. Îi avertizez că dacă se ajunge acolo vor vedea cel mai mare ultras în Ciprian Paraschiv. Mă voi urca pe toate gardurile din peluze și voi urla la ei”, a mai spus Ciprian Paraschiv.

Ce schimbări se vor aduce la ”Legea 4”

Într-o intervenție avută în luna septembrie la FANATIK SUPERLIGA, președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților a anunțat .

”Noi nu inventăm nimic prin aceste amendamente pe care le aduce la legea 4. Practic, updatăm o lege veche, care la acel moment avea nevoie de reglementare, și am tot respectul pentru domnul Dragomir că a reușit s-o facă, dar lucrurile evoluează.

Zona tampon nu are nicio relevanță. Dacă tu, ca stat, dai bani ca să construiești un stadion cu un anumit număr de locuri, care e logica să vinzi mai puține? Ultrașii stau în sectoare total opuse. Lângă galeria echipei oaspete, n-o să vedeți niciodată galeria echipei gazdă. Atunci, de ce să închizi aceste locuri? În Europa nu există așa ceva. Jandarmeria va avea ultimul cuvânt.

Cu bannerele… atâta timp cât un observator de joc îți permite un banner, ce faci, stai cu el în mână 90 de minute? E normal să-l pui pe un gard. Pare un lucru minor, dar e destul de important. Singurul lucru care nu va fi permis este să pui bannerul pe ieșirea de urgență.

Legat de alcool, se întâmplă în aproape toată Europa. E ceva decent. Am fost cu toții la EURO, nu? Am văzut că putem bea o bere slab alcoolizată. Oricum nu ai timp să bei mai mult de două beri. Să stai doar la rând? Până la urmă vii să vezi un meci. Berea aia te și umflă, nu ai câtă bere să bei”, a afirmat Paraschiv.

Se vrea modificarea sancțiunii de interzicere a suporterilor pe stadioane

Deputatul AUR își dorește și în baza unui proces verbal și vrea ca această sancțiune să poată fi folosită doar în baza unei decizii din partea instanței.

”Este inacceptabil. Dacă vorbim de un principiu al democrației, nu poți interzice un fan pe baza unui proces verbal. Un astfel de proces verbal poate fi făcut de poliție, jandarmerie și poliția locală, care este subordonată primăriei din acea localitate. Vorbim de o contravenție, mi se pare normal să fii judecat.

Sunt sute, mii de exemple în care un suporter a fost interzis pe baza unui proces verbal și după 2 ani a câștigat procesul. Sunt multe abuzuri la noi. Până nu avem o decizie definitivă a unei instanțe, intră prezumția de nevinovăție, jurisprudență. Prezumția de nevinovăție este cea mai importantă cutumă care există”, a precizat Ciprian Paraschiv, la FANATIK SUPERLIGA.