În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică”

În ce stare e a treia victimă a criminalului din Peretu? Celelalte două persoane atacate de ”Bufică” au fost înmormântate în mare secret.
Dan Suta
11.08.2025 | 16:16
In ce stare e cea dea treia victima a criminalului din Peretu Ce sa intamplat cu inmormantarea rudelor lui Bufica
Informații despre cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Foto-montaj: FANATIK

Cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu, județul Teleorman, este în continuare în spital, după ce a fost atacată cu toporul, așa cum au fost atacați și mătușa, și unchiul său. Cei doi nu au mai avut nicio șansă la viață după incidentul macabru care s-a petrecut pe 5 august.

Ce se întâmplă cu a treia victimă a criminalului din Peretu. Bărbatul se află și acum la spital

Întreaga comunitate teleormăneană a fost îngrozită de grozăvia comisă de Florin Oneață, poreclit ”Bufică”, în dimineața zilei de marți, 5 august 2025. Bărbatul, un recidivist periculos și cunoscut scandalagiu în satul despre care vorbim, a luat toporul și a început să împartă lovituri, fără niciun strop de remușcare, culminând cu omorul mătușii și unchiului său. Verișorul său a putut fi resuscitat și a fost salvat, cel puțin pentru moment, fiind transportat de urgență la spital.

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, vărul lui ”Bufică” se zbate încă din ziua în care a fost dus cu ambulanța la spital între viață și moarte. Bărbatul se află în comă și la această oră, iar medicii sunt rezervați în a da un pronostic legat de cum va evolua starea sa.

Mătușa și unchiul lui ”Bufică”, înmormântați pe 9 august

De asemenea, FANATIK a mai aflat că înmormântarea celor două victime ale lui Florin Oneață a avut loc vineri, pe 9 august, însă de toate pregătirile nu s-a ocupat nimeni din familia celor omorâți. Așa cum FANATIK a relatat în materialele precedente legat de acest subiect dramatic, mătușa și unchiul lui Bufică aveau o situație financiară extrem de tristă, la limita subzistenței, iar rude în viață nu prea mai aveau. Câteva zile, nu a avut cine să ridice trupurile celor doi de la morgă, motiv pentru care comunitatea din Peretu s-a implicat pentru ca victimele să aibă parte de o înmormântarea creștinească.

Primăria din Peretu și Biserica Adventistă s-au ocupat, așadar, de tot, astfel încât victimele criminalului au avut parte de slujbă și de un ultim gest de compasiune, chiar dacă nu a venit din partea apropiaților, ci a comunității în care cu greu s-au putut integra.

Florin Oneață, zis ”Bufică”, a fost arestat imediat după ce s-a ”mândrit” cu crimele pe care le-a comis. Imediat după ce i-a lovit cu toporul pe cei trei, a înșirat morții pe ulițele din Peretu, asumându-și faptele comise.

Potrivit relatărilor oamenilor din sat, Oneață și-a dorit cu tot dinadinsul să ajungă din nou la pușcărie, căci în libertatea o ducea destul de greu, mai ales din cauza faptului că nimeni nu voia să îl angajeze nici măcar să-l plătească pentru treburi gospodărești, cu ziua.

Florin Oneață, abonat la problemele cu legea

Florin Oneață are un trecut infracțional destul de serios. A stat ani buni în pușcărie, tot pentru omor, fiind eliberat la începutul acestui an. Imediat după ce a ieșit din pușcărie, bărbatul a agresat o vânzătoare de la o benzinărie din sat, însă nu a pățit nimic. S-a ales doar cu un control judiciar, deși avea antecedente serioase, fiind condamnat pentru crimă. După câteva luni, a venit nenorocirea din 5 august despre care azi știe toată lumea.

”Bufică” și-ar fi început șirul de infracțiuni încă din adolescență, conform relatărilor făcute de vecinul său din copilărie, pentru FANATIK. A avut mai multe probleme cu legea din cauza furtișagurilor sale, iar de la hoții a ajuns, în cele din urmă, la crime.

