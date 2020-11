În ce stare e Vlăduța Lupău după infectare: „Te îndobitocești”. Care este ”partea nasoală” pentru artistă

Vlăduța Lupău i-a anunțat pe fani zilele trecute că a fost infectată cu noul coronavirus și le-a explicat care este starea ei în acest moment. Cântăreața a povestit pe rețelele de socializare cum se simte și ce îi displace în acest moment.

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară și are sute de mii de urmăritori în mediul online. Artista își ține mereu fanii la curent în legătură cu activitatea sa muzicală, dar și cu activitățile ei de zi cu zi.

În urmă cu câteva zile, Vlăduța Lupău i-a informat pe fani că a fost infectată cu noul coronavirus și că se află în izolare la domiciliu. Aceasta i-a îndemnat pe urmăritori să nu ignore simptomele și să-și facă un test dacă se simt rău.

În ce stare se află Vlăduța Lupău după infectare

Vlăduța Lupău îi ține întotdeauna la curent pe fani atunci când este vorba de noi proiecte profesionale sau aspecte din viața personală. Ca atare, vedeta i-a informat pe fani că este infectată cu noul SARS – CoV – 2 și că a decis să-și facă testul după ce a avut câteva simptome de răceală.

Artista le-a mărturisit fanilor că nu a crezut inițial în acest virus, mai ales că toată vara a avut spectacole și s-a întâlnit cu multe persoane. În ultimul timp, Vlăduța a spus că nu a participat la niciun eveniment și nici nu s-a aflat în preajma multor persoane, așa că nu înțelege cum a reușit să se infecteze.

Vlăduța Lupău a declarat pe InstaStory că se simte bine și că doar tușește la momentul actual. Însă statul în casă i se pare o povară și abia așteaptă să poată ieși din nou.

“Sper să am foarte multă energie și sper să nu mai dorm deloc după aceste zile. Sunt foarte bine, doar tușesc foarte mult și sper să-mi treacă, dar în rest suntem bine. Partea nasoală este că trebuie să stai în casă pentru că așa este. Chiar dacă îți trec simptomele, pentru că eu nu mai am febră, nu mai am nimic, au trecut zilele alea mai nasoale. Asta e partea mai nasoală, că trebuie să stai în casă, și te îndobitocești”, s-a confesat artista.

La fel cum s-a întâmplat în cazul mai multor vedete, Vlăduța Lupău a fost acuzată că ar fi primit bani ca să spună că este infectată cu coronavirus. Enervată de reacția celor care i-au dresat răutăți, cântăreața le-a spus că nu ar accepta să facă o asemenea declarație nici dacă ar primi o sumă uriașă de bani.

Vlăduța Lupău a explicat că este foarte supărată pe cei care au negat că ar avea COVID-19 și nu-i vine să creadă că există persoane care să o judece în acest fel.

