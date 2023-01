În ce stare se află Carmen Grebenișan după ce i s-a făcut rău la Survivor 2023: “Am simțit de azi-noapte că nu mi-e bine”

Carmen Grebenișan s-a prăbușit după traseul de la Survivor 2023 și i s-a făcut rău, moment în care i s-au acordat îngrijiri medicale. În ce stare se află concurenta din tribul Faimoșilor?

Cum se simte Carmen Grebenișan după ce i s-a făcut rău la Survivor 2023

În ediția difuzată luni seară, în timpul Jocului pentru Provizii, .

Imediat după ce s-a terminat proba, medicii i-au acordat primul ajutor creatoarei de conținut, care nu a mai intrat pe traseu după aceea.

Tânăra s-a aflat sub observație medicală pentru restul jocului, care a fost câștigat de Faimoși cu scorul de 10–6.

“Carmen Grebenișan este sub supravegherea medicului. Este epuizată. Nu va mai intra astăzi pe traseu.”, a anunțat Daniel Pavel.

În urma jocului, Faimoșii s-au ales cu 500 g de linte, fasole și orez, lucru care a fost un mare motiv de bucurie.

După finalizarea traseului, unii dintre concurenții fiecărui trib au spus câteva cuvinte despre joc.

Carmen Grebenișan s-a întors la coechipierii ei și a spus cum se simte după ce i s-a făcut rău pe traseu.

Din fericire, faimoasa se simte mult mai bine, dar a recunoscut că a simțit în noaptea de dinainte că nu e bine.

“Mă simt mai bine, dar am o stare asemănătoare cu beția. Am simțit de azi-noapte că nu mi-e bine.”, a spus Carmen Grebenișan la Survivor România, conform .

Cum a reușit Carmen Grebenișan să slăbească

Carmen Grebenișan este într-o formă fizică foarte bună, lucru care se vede și la Survivor România. Creatoarea de conținut se numără printre cei mai eficienți concurenți din echipa Faimoșilor.

După ce a văzut că a luat în greutate, pe care o țin mai ales vedetele de la Hollywood.

Este vorba despre fasting (post intermitent), dietă ce presupune consumul de alimente într-un anumit interval orar.

Vedeta a mâncat numai între orele 12:00 și 19:00 un anumit număr de calorii. În plus, cu ajutorul acestei diete a reușit să scape de celulită.

“Când am văzut că am 59 de kilograme m-am întrebat către ce mă îndrept. Am slăbit cu fasting și am mâncat numărul de calorii între 12:00 și 19:00. Am scăpat și de celulită.”, a explicat Carmen Grebenișan în mediul online.