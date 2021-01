Ioana Năstase a suferit un adevărat șoc, după ce a fost bătută de soțul ei, Ilie Năstase. Soția fostului tenismen a oferit mai multe detalii despre întâmplarea de seara trecută, când a fost nevoită să sune la 112.

Bruneta nu a vrut să depună plângere împotriva partenerului ei de viață, pentru că are deja o condamnare și nu vrea să îi facă și mai mult rău, relatează antena3.ro.

Incidentul s-ar fi petrecut în locuința celor doi din Complexul Stejarii și nu este prima dată când au probleme în cuplu, după ce anul trecut au fost foarte aproape de divorț.

În ce stare se află Ioana Năstase după ce a fost bătută de Ilie Năstase. Noi detalii uluitoare

Ioana Năstase a avut parte de momente tensionate seara trecută, după ce ar fi fost aresată fizic și verbal de soțul ei, Ilie Năstase. Soția fostului sportiv nu a vrut să ofere foarte multe detalii despre incident, însă a recunoscut că a fost bătută de cel care îi este partener de viață.

„Da, este adevărat. Nu voi da foarte multe detalii. Mă bucur foarte mult că am ieșit teafără din acea casă. Și mulțumesc domnilor polițiști că au venit la timp. Chiar nu vreau să vorbesc urât la adresa lui.

Vreau să fie bine, să fie sănătos, să fie bine. Am vrut să fac ceva, am vrut să-l fac să fie fericit, am încercat toate variantele posibile. Nu vreau să-i fac rău. Pentru că se știe că are condamnarea. Și ar fi urât”, a declarat aceata la emisiunea „ShowBlitz” de la Antena 3.

Întâmplare a fost confirmată și de Poliție, iar oamenii legii au ajuns la fața locului la scurt timp după apel, însă Ioana Năstase nu a vrut să depună plângere împotriva lui Ilie Năstase pentru a nu-i complica situația, deja complicată din cauza unei alte condamnări.

„În seara de 8 ianuarie 2021, prin apel 112 a fost sesizat un conflict casnic. La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiști din cadrul Secției 2, care au luat legătura cu persoana care a reclamat situația. Aceasta a refuzat să formuleze plângere sau punerea în aplicare a unui ordin de protecție provizoriu”, se arată în comunicatul Poliției.

Ce a spus Monica Tatoiu despre acest incident

În cadrul aceleiași emisiuni de la postul TV, Monica Tatoiu a vorbit despre Ilie Năstase și despre incidentul care a marcat-o pe soția lui. Aceasta a spus despre fostul tenismen că este ca o „curbă”, având „maxime mari și minime foarte mici”.

„În momentul în care ne asciem cu un om trebuie să-l cunoaștem cu bune și cu rele. Ilie Năstase e o personalitate care are enorm de multe puncte bune dar este și puțin mai expansiv, coleric. Știi cu cine te căsătorești, la bine și la rău. Statul împreună zi de zi nu e o plăcere, când te cunoști, se adună. Dar lucrurile astea se întâmplă

Noi femeile suntem gratulate de Dumnezeu cu o capacitate extraordinară de a răbda, de a proteja cuibul, de a dărui, de a lasă de la noi, de a tolera. Femeia, din punctul meu de vedere, are o responsabilitate mai mare. Noi suntem mai mature decât bărbațîi și atunci trebuie să fim mai responsabile și să încercăm să ii ponderăm”, a explicat Monica Tatoiu.

„Se răzbună pe mine”

Deși a suferit un șoc din cauza lui, Ioana îi ia apărarea lui Ilie Năstase și refuză să-l dea pe mâna oamenilor legii. Bruneta a declarat că fostul sportiv are anumite probleme care îl macină, așa că ieșirea violentă ar fi fost cauzată de starea lui psihică.

În același timp, Ioana Năstase a precizat că va face tot posibilul să se protejeze mai mult în următoarea perioadă și nu are de gând să divorțeze din cauza acestei întâmplări.

„Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni. Ar fi fost urât din partea mea să vorbesc de rău despre el. Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Nu vreau să vorbesc prea multe. Niciodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Era liniște și pace și deodată…

Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părți și vine și se răzbună pe mine. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani și m-am speriat foarte tare.

Nu am 20 de ani să gândesc în 5 minute ce voi face mâine, dacă voi divorța sau nu. Dar mă voi gândi foarte bine, am un băiat de care vreau să mă bucur. Nu vreau să stau cu teamă că mi se poate întâmpla ceva rău. Eu abia venisem de la munte, am servit masa împreună, totul era ok. Totul s-a declanșat într-o fracțiune de secundă.

Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal. Eu îl respect ca om, e o valoare, nu veneam eu acum să vorbesc… Nu mă așteptam să se afle la presă, dar nici nu pot să nu răspund, că ar fi urât din partea mea. Eu voi încerca să fie mai tot timpul cineva în preajma mea în perioada următoare pentru a nu degenera situația. Sunt atât de speriată încât nici nu-mi găsesc cuvintele. Chiar îmi tremură și acum picioarele…”, a adăugat Ioana Năstase.

Ilie Năstase și Ioana Năstase Simion s-au căsătorit în vara anului trecut. Fostul sportiv are deja o condamnare, după ce a fost prins conducând sub influența băuturilor alcoolice în anul 2018. Acesta a refuzat prelevarea probelor pentru stabilirea nivelului de alcoolemiei.

A fost condamnat definitiv la nouă luni și zece zile de închisoare în 2019, fiind scutit de executarea pedepsei dacă nu ssăvârșește nicio infracțiune în termen de doi ani.