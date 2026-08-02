În ce stare se află șoferul microbuzului ce a produs accidentul mortal al maseurului lui Dinamo. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Vineri, 31 iulie, echipa secundă a lui Dinamo București a trecut printr-un episod cumplit. Microbuzul în care se afla o parte din delegația echipei, aflată la Câmpulung Muscel, s-a izbit violent într-un pom. Maseurul Gogu Covaciu a murit pe loc, iar șoferul, în vârstă de 83 de ani, care ar fi făcut infarct în timp ce se afla la volan, se află într-o stare critică.

Care este starea de sănătate a șoferului de 83 de ani în urma accidentului de la Câmpulung Muscel

În urma impactului, o singură persoană și-a pierdut viața pe loc, în timp ce mai mult de 10 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Tinerii lui Dinamo au fost împărțiți prin mai multe spitale din țară, însă fără răni care să le pună viața în pericol. O fractură destul de urâtă a avut și Adrian Ropotan, antrenorul echipei,

ADVERTISEMENT

De asemenea, șoferul microbuzului, în vârstă de 83 de ani, se află într-o stare complicată. Din informațiile obținute de FANATIK, el este internat la secția de terapie intensivă a Spitalului de Urgență Floreasca din Capitală. Din spusele apropiaților, acesta prezintă mai multe traumatisme la nivelul toracelui și fisuri la nivelul coloanei vertebrale. Deși a suferit multiple fracturi, starea sa este momentan stabilă.

Fratele lui Gogu Covaciu, revoltat de vârsta înaintată a șoferului

Valentin Covaciu, fratele regretatului Constantin Covaciu, și nu vede cum poate fi normal ca un om de 83 de ani să aibă dreptul de a conduce, mai ales când vine vorba de autovehicule destinate transportului de persoane.

ADVERTISEMENT

„Ne-au chemat la Pitești, ne-au zis că e acolo. Ne-am dus, am așteptat, ne-au zis că e la Câmpulung. Am venit la Câmpulung, ne-au zis că e la Pitești. Stăm și așteptăm pe la uși. Asta e România! A murit cu zile. Șoferul avea 83 de ani, a făcut 200 de metri de la hotel și a intrat în râpă. Nimeni nu s-a întrebat cum poate un șofer de 83 de ani să mai conducă”, a declarat Valentin Covaciu, conform

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii lui Dinamo 2 au remarcat un comportament ciudat al șoferului

După accidentul cumplit, care ar fi făcut infarct în timp ce se afla la volan. Fotbaliștii echipei secunde a „câinilor” au dezvăluit că acesta accelera mai mult decât era cazul și lua virajele într-un mod foarte agresiv, care balansa întregul microbuz:

ADVERTISEMENT

„Șoferul tot accelera. După ce am văzut că accelerează excesiv, am încercat să îi spunem s-o lase mai ușor, și noi, și staff-ul, însă nu a dat niciun răspuns. Se tot balansa autocarul. Cred că avea peste 50-60 km/h. Prima dată s-a lovit de dâmbul acela, iar apoi s-a oprit în copac. Eram toți panicați. Ne-am speriat”, a povestit un jucător al lui Dinamo 2, conform