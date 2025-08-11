News

În ce țară din lume românii pot circula fără viză timp de 45 de zile. Și alte 11 state au primit acces special

Românii pot circula, fără viză, timp de 45 de zile, într-o țară care până nu demult nu permitea acest lucru. Și alte 11 țări au primit acces
Raluca Alexe
11.08.2025 | 14:41
Țara din lume unde românii pot circula fără viză / sursa: Freepik

În această țară din lume românii pot circula fără viză timp de 45 de zile. Este vorba despre Vietnam, fiind permis accesul și pentru alte 11 state ale lumii.

În ce țară din lume românii pot circula fără viză

Măsura a fost anunțată în urma unei hotărâri de guvern emise în data de 8 august. Aceasta presupune facilitatea ca cetățenii a 12 țări să poată călători liber în Vietnam, stat care cerea până acum viză specială.

Astfel, de măsură beneficiază deținătorii tuturor tipurilor de pașapoarte emise de Belgia, Bulgaria, Cehia, Croația, Elveția, Luxemburg, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria. Această măsură, luată în cadrul unui program vietnamez de promovare şi dezvoltare a turismului, este valabilă până în 14 august 2028.

O altă măsură permite scutirea de vize pe termen limitat pentru cetățenii străini din categorii speciale a căror prezență este considerată benefică pentru Vietnam. Printre acestea se numără oaspeți ai conducerii țării, oameni de știință, experți, profesori universitari, ingineri, specialiști în tehnologia digitală, investitori, șefi ai unor corporații de talie mondială, personalități culturale, artistice, sportive şi din turism, consuli onorifici ai Vietnamului din alte țări.

Cine poate intra în Vietnam fără viză

Astfel de invitații pot fi trimise doar de către secretarul general al Partidului Comunist Vietnamez, de președintele țării, de președintele Adunării Naționale, premier, alți lideri ai unor structuri de partid şi de stat, șefi ai unor organizații de masă, președintele Curții Supreme, procurorul general, auditorul general al statului, miniștri şi oficiali de rang similar, conducători de nivel provincial şi municipal.

De asemenea, pot invita persoane care să nu aibă viză unele institute de cercetare, universități şi întreprinderi mari de pe o listă aprobată de ministere şi alte organizații similare, de agenții guvernamentale sau direct de guvernul de la Hanoi.

Vor putea intra în Vietnam fără vize și alte persoane declarate eligibile de ministerul securității publice, însă doar în scopuri diplomatice sau socioeconomice.

