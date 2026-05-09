În ce țară s-a mutat fiica lui Marius Lăcătuș. De ce a plecat Dominique din România

Fiica lui Marius Lăcătuș are un loc de muncă pentru care este nevoită să se deplaseze constant. Iată în ce țară s-a mutat Dominique, dar și de ce a plecat din România. Frumoasa șatenă are toate motivele să fie mândră pentru parcursul său profesional.

Fata adoptivă a lui Marius Lăcătuș, stabilită în străinătate

Alexandra Dominique Lăcătuș este un nume care își face simțită prezența în showbizul de peste hotare. are o meserie foarte frumoasă și la mare căutare în rândul tinerilor din ziua de azi. O duce la capăt cu mare plăcere, motiv pentru care a fost nevoită să părăsească țara noastră.

În urmă cu aproape 2 ani și să-și îndrepte atenția spre o națiune frumoasă. O perioadă a locuit în Spania, unde a studiat la Facultatea de Arte Dramatice din Madrid. Pentru că are o fizionomie tipică telenovelelor adorate de mulți români a mers pe sfatul unui impresar cu care a lucrat.

Astfel, aceasta s-a stabilit în Turcia, locuința sa fiind în momentul de față în Istanbul. Acest lucru reiese și din filmările și scurtmetrajele pe care le postează frecvent în social media. Tânăra, ajunsă la vârsta de 30 de ani, muncește enorm pentru visul său, cu toate că are un program extrem de încărcat și foarte solicitant.

„Era un impresar pe vremea aceea, nu mai lucrez cu el, și mi-a spus clar că mă vrea ca actriță turcoaică. Aspectul meu e de o turcoaică și nu ar vrea să mă vândă ca un personaj străin și trebuie să lucrez accentul. Era clar”, a explicat fiica lui Marius Lăcătuș, în podcastul , moderat de Liana Stanciu.

Dominique Lăcătuș: ”A fost o experiență foarte frumoasă”

„Și făceau niște cursuri acolo și am început cu ele. Ei merg foarte mult pe partea asta, cu ce simt, nu vine doar producătorul. Vin co-producătorul, regizorul, poate ei au un scenarist, vin și el să te vadă la casting. Și dintr-o dată mi-au zis: vezi că te chemăm pentru un film, a fost o experiență foarte frumoasă.

Mi-a luat deoparte producătorul respectiv și mi-a spus să știi că de acum numai în sus te vei duce. Ai încredere în asta pentru că noi când luăm un nou actor vrem să ajungă cât mai sus. Nu ne batem joc și noi te vrem aici”, a mai spus Dominique Lăcătuș, în același podcast, de pe YouTube.

Practic aspectul fizic și părul brunet au fost atuurile care au ajutat-o pe fiica lui Marius Lăcătuș ca actriță în Turcia. Tânăra nu se compară cu oamenii din preajma sa, urmând unul dintre sfaturile primite de la tatăl său. Fostul fotbalist a îndemnat-o mereu să lupte pentru lucrurile pe care și le dorește.

Mai mult decât atât, actrița este realistă și crede cu tărie că fiecare persoană în viață are drumul său. Dominique Lăcătuș știe ce vrea și nu se uită în stânga și-n dreapta la ce are celălalt. A învățat să fie recunoscătoare și să nu pună accent pe frustrări.