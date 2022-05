În ce vor să investească semifinaliștii Survivor România marele premiu. Dezvăluirea emoționantă a lui Ionuț Popa

Au mai rămas doar două ediții până la finala Survivor România, iar concurenții rămași în competiție, Ionuț Popa, Alex Nedelcu, Alex Delea și Elena Chiriac au dezvăluit care sunt gândurile lor înainte de încheierea concursului și în ce vor să investească marele premiu, în cazul în care câștigă.

Gândurile semifinaliștilor Survivor România înainte de încheierea competiției. Dezvăluirea emoționantă făcută de Ionuț Popa

Ionuț Popa a mărturisit că în fiecare dimineață se gândește cum ar fi să câștige marele premiu și că dorința lui cea mai mare este să-i ofere un trai mai bun fiului său. și-a amintit un moment din trecut care l-a motivat pe tot parcursul concursului.

ADVERTISEMENT

„Eu fac în fiecare dimineață acest exercițiu de imaginație. Îmi doresc foarte mult să câștig, deoarece îmi doresc să deschid acea sală de fitness. Pentru a-i oferi fiului meu educație mai bună, o viață mai bună. Îmi doresc foarte mult și sper din suflet să ridic acel trofeu deasupra capului.

Motivația principală a mea este pentru fiul meu, pentru că, anul trecut, după ce am avut un accident cu motorul, situația mea financiară nu era wow.

ADVERTISEMENT

Și a trebuit să mă duc cu fiul meu în parc, a văzut o gheretă de înghețată și nu am putut să-i ofer acea înghețată. (..) M-am gândit foarte mult la treaba asta și mi-am promis că n-o să mai las niciodată să se întâmple”, a dezvăluit Ionuț Popa, în emisiunea La Măruță, difuzată pe Pro TV.

Alex Nedelcu: „Când am plecat de acasă, am făcut cel mai mare sacrificiu al vieții mele”

Alex Nedelcu a mărturisit că atunci când a plecat de acasă, a ales să renunțe la cele mai importante momente din viața fiicei lui, pe atunci în vârstă de doar 8 luni. Acesta speră să câștige Survivor România pentru a-și cumpăra un apartament și pentru a-i asigura micuței un viitor.

ADVERTISEMENT

„Eu când am plecat de acasă, am făcut cel mai mare sacrificiu al vieții mele. Am o fetiță, acum a făcut un an. Când am plecat de acasă, a avut 8 luni. Eu am pierdut când i-au ieșit dințișorii, când a făcut primii pași. Nici nu știu dacă vorbește, dacă spune vreun cuvânt.

Dacă aș câștiga premiul acesta, îmi doresc să-i ofer o educație bună și să-i fac un viitor mai departe. Și îmi doresc să-mi cumpăr un apartament”,

ADVERTISEMENT

Pe de cealaltă parte, Alex Delea a susținut că cea mai mare motivație a lui este familia care îl așteaptă acasă și care l-a susținut întotdeauna.

ADVERTISEMENT

Elena Chiriac: „Mă am doar pe mine în competiția asta”

De asemenea, Elena Chiriac își dorește să câștige pentru a investi banii în dezvoltarea sa personală, dar și pentru a le demonstra tuturor cât de puternică este.

„Dacă aș câștiga premiul cel mare, aș investi în mine, pe plan de dezvoltare personală. Aș călători. Aș vrea să cunosc lumea, să mă cunosc pe mine mai bine.

În astea 5 luni de zile mi-am pierdut motivația de atâtea ori și de fiecare dată mi-am găsit un motiv nou să să rămân aici. De foarte multe ori a fost vorba despre familia mea, că vreau să fie mândră de mine. (…)

Acum, pentru Marea Finală, eu mă motivez. Mă am doar pe mine în competiția asta. Vreau să demonstrez încă o dată că pot”, a mărturisit Elena Chiriac.