În ce zile cade Crăciunul anul acesta. Surpriză privind zilele libere de la stat

Sărbătorim Crăciunul pe data de 25 decembrie a fiecărui an și, pentru că este o sărbătoare cu dată fixă, ziua săptămânală în care cade diferă de la an la an.

Totodată, zilele de 25 și 26 decembrie sunt zile libere legale, sărbători importante care sunt scutite de muncă de către stat. În acest an, suntem mai puțin norocoși decât anul trecut, dar stăm mai bine decât în 2021.

În 2019, Crăciunul a căzut în ziua de miercuri și toată lumea s-a bucurat de cele două zile libere în mijlocul săptămânii, cu un total de 4 zile libere. În 2020, sărbătoarea Nașterii Domnului o să fie în ziua de vineri, așa că 26 decembrie, care era liberă legal, coincide cu sâmbăta și ne vor rămâne doar 3 zile de repaos în respectiva săptămână.

Ziua în care cade Crăciunul în anul acesta este vineri, în ce zile o să pice anii următori

Ar trebui să vedem partea bună și să luăm în calcul că cele trei zile vor fi legate, ceea ce ne asigură un sfârșit de săptămână prelungit.

Nu putem să ne plângem prea tare pentru 2020, în 2021 Crăciunul o să pice sâmbăta, așa că săptămâna respectivă va fi ca oricare alta, cu doar două zile libere, iar weekendu-ul cu dublă sărbătoare.

Nici în 2022 nu putem să ne declarăm 100% fericiți. O să sărbătorim Nașterea Domnului în ziua de duminică, iar următoarea zi de luni o să fie liberă, dar tot o să pierdem una din zilele libere acordate de stat.

2023 este anul care ne va mulțumi pe deplin. O să ne bucurăm de sărbătoarea mai sus menționată în ziua de luni. Acest lucru înseamnă că sâmbăta și duminica se vor alătura zilelor libere de la stat de 25 și 26 decembrie și vom avea un total de patru zile de odihnă.

În acest an, în afară de marea sărbătoare creștină de la sfârșitul lunii decembrie, mai avem doar 2 zile libere legale de care să ne bucurăm. Prima este Sfântul Andrei, care o să fie sărbătorită pe 30 noiembrie, zi de luni, ceea ce înseamnă un weekend prelungit.

A doua sărbătoare vine imediat după cea din 30 noiembrie. Pe 1 decembrie, marți, celebrăm Ziua Națională a României, tot printr-o zi liberă de la stat. Acest lucru face ca în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, inclusiv, să ne relaxăm timp 4 zile fără întrerupere.

