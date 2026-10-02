În conflict cu Federația, ultrașii polonezi au luat o decizie radicală la meciul cu România

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Peste 45.000 de oameni sunt așteptați în tribune la Polonia – România, însă gazdele nu vor beneficia de suportul total al fanaticilor de la Lech Poznan, Legia Varșovia, Gornik Zabrze sau alte galerii importante din Polonia. Conflictul dintre ultrași și Federație este departe de a se fi încheiat, astfel că atmosfera nu este tocmai bună în peluza „leșilor”.

Suporterii polonezi sunt în război cu Federația și nu vin organizat la meciul cu România din Nations League

Nu este un secret că ultrașii sau „huliganii” din Polonia sunt printre cei mai temuți și apreciați din lume, de la scenografii la torcide la atmosfera pe care o creează la meciuri. De această dată galeria poloneză va fi fracturată din cauza conflictului dintre Federație și ultrași. În urmă cu patru zile, suporterii și-au făcut de cap în Suedia și au înjurat Federația.

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Ce s-a întâmplat între suporteri și Federația Poloneză de Fotbal? Istoria e lungă. Mai recent, în luna mai, de exemplu, PZNP a decis ca Supercupa Poloniei dintre Lech Poznan și Gornik Zabrze să fie mutată la Wroclaw, deși înțelegerea inițială era ca meciul să aibă loc la Poznan. Ambele galerii au pus presiune și au anunțat că vor boicota meciul, o primă bulină neagră pentru cei care conduc fotbalul polonez.

La următorul meci, fanii lui Cezary Kulesza, cu o caricatură a acestuia, cu mesajul „vă unește băutura”, o parodie a sloganului Federației „ne unește fotbalul”. În 2025, Federația a luat o altă decizie radicală, ce i-a înfuriat pe ultrași. Atunci a fost înființată un fel de galerie oficială a naționalei, botezată „Stowarzyszenie Kibiców Reprezentacji Polski – To My Polacy”, tradus Asociația Suporterilor Echipei Naționale a Poloniei – Noi suntem polonezii”.

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Ultrașii polonezi s-au răzbunat pe Federație în Suedia, acuzând cenzura pe care o regăsesc „acasă”

Galeriile tradiționale nu au recunoscut această structură, mai ales că tendința a fost spre interzicerea torțelor, scenografiilor, mesajelor controversate. Practic, , dar care nu a fost pe placul ultrașilor. Picătura care a umplut paharul a fost meciul Polonia – Olanda în care ultrașii pregătiseră o coregrafie patriotică, coregrafie care a fost interzisă.

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În semn de protest, ultrașii au aruncat torțe în teren, iar partida a fost oprită câteva minute și din tribune s-a scandat: „Trebuia să fie scenografie, acum arde gazonul.” Revenind în vremuri mai recente, pe 28 septembrie 2026 Polonia a jucat în Suedia. Ultrașii polonezi au profitat tocmai de faptul că se aflau în deplasare, unde PZPN nu îi poate controla în același mod.

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Liderul galeriei a declarat atunci „Aici nu ne pune nimeni botniță”, înainte ca sectorul polonez să scandeze vulgarități împotriva Federației, cum se practică mai în toate peluzele. Așadar, meciul de astăzi va consemna un nou episod din războiul pe care fanii Poloniei îl au cu Federația de la Varșovia.