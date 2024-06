„În Cuba vreau s-ajung!”. Imagini demențiale! Interviul lui Radu Drăgușin, întrerupt de Mogoș: a venit cu o boxă imensă din care au răsunat manele la maximum. Video

, după 24 de ani de pauză! Jucătorii lui Edward Iordănescu au pornit sărbătoarea încă de pe teren, unde au cântat cu suporterii. Apoi, au continuat-o în zona de flash interviuri.

„În Cuba vreau s-ajung!”. Tricolorii au întrerupt interviul lui Radu Drăgușin! Mogoș și-a pus la treabă boxa imensă din care au răsunat manele la maximum! Video

Radu Drăgușin a ieșit în fața jurnaliștilor pentru a oferi interviuri după meciul cu Slovacia, 1-1, însă n-a apucat să-și ducă intervenția la final pentru că Vasile Mogoș a demonstrat cine e omul cu buna dispoziție în vestiar.

„Au fost imagini incredibile. Cred că românii au așteptat foarte mult pentru aceste momente. Au tot dreptul să reacționeze așa. Le mulțumim pentru suportul pe care ni l-au arătat zilele acestea. Nu trebuie să mai vorbim negativ, sunt în al nouălea cer.

Vrem să facem oamenii și mai fericiți”, a spus Radu Drăgușin la interviul de după meci, moment în care a fost întrerupt de Vasile Mogoș și boxa sa imensă din care răsuna melodia cântată de Florin Salam – Cuba, Cuba.

În grupul petrecăreților s-au mai aflat, pe lângă Vasile Mogoș, Deian Sorescu și Ștefan Târnovanu. Ianis Hagi s-a mulțumit doar să-i filmeze de la distanță, fiind totodată și cu un zâmbet pe față.

Cum sunt versurile melodiei Cuba, Cuba cântată de Florin Salam

„Cuba, Cuba hai in Cuba

Cuba, Cuba, Cuba, Cuba

Mi-a venit in cap sa-mi fac pasaport

Sa plec, sa plec, sa plec departe de tot

Sa ma duc in tari straine

Sa-mi fac viata ca in filme

Mi-a venit in cap sa-mi fac pasaport

Sa plec, sa plec, sa plec departe de tot

Sa ma duc in tari straine

Sa-mi fac viata ca in filme

Cuba, Cuba, Cuba in Cuba vreau sa ajung

Cuba, Cuba, Cuba cu banii vreau sa ajung

Sa-mi iau o Cubaneaza d-aia buna rau

Sa faca toata noaptea numai ce vreau eu

Cuba, Cuba, Cuba in Cuba vreau sa ajung

Cuba, Cuba, Cuba cu banii vreau sa ajung

Sa-mi iau o Cubaneaza d-aia buna rau

Sa faca toata noaptea numai ce vreau eu

Vreau sa-mi faca viata, ca-mi place asa

Vreau sa ma distrez, distrez cat oi mai putea

Una, doua, trei, patru nopti

Sa arunc cu banii toti

Vreau sa-mi faca viata ca-mi place asa

Vreau sa ma distrez, distrez cat oi mai putea

Una, doua, trei, patru nopti

Sa arunc cu banii toti”

Sărbătoare a fost și în după calificarea României în optimile de finală de la EURO 2024. S-au scandat numele jucătorilor și s-a cântat imnul României!

Mogoș a întrerupt interviul lui Drăgușin cu manelele lui Salam