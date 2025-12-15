În decembrie ’89, Nicolae Ceaușescu creștea salariile la presiunea mulțimii: ”Vă mai dau 100 de lei”. Cât ar valora azi suma promisă românilor de fostul dictator

ADVERTISEMENT

În 1989, 100 de lei reprezenta o sumă importantă pentru români, promițându-le îmbunătățiri financiare într-o perioadă marcată de lipsuri. Astăzi, în 2025, această sumă nu mai are aceleași efecte. Ce ar fi putut cumpăra un român cu 100 de lei înainte de revoluție și ce nu mai poate achiziționa acum? Află răspunsul și cum s-a schimbat puterea de cumpărare în ultimele decenii.

Promisiunile financiare nu au oprit revolta împotriva regimului Ceaușescu

În luna decembrie se împlinesc 36 de ani de la Revoluția din 1989, unul dintre cele mai importante momente din istoria României recente, eveniment care a dus la prăbușirea regimului comunist și la înlăturarea lui Nicolae Ceaușescu din funcția de președinte al României.

ADVERTISEMENT

Revoluția a izbucnit la Timișoara, în 16 decembrie 1989, iar câteva zile mai târziu, pe 21 decembrie, protestele împotriva regimului au ajuns și în București. În fața mulțimii adunate la Comitetul Central al Partidului Comunist, Nicolae Ceaușescu a încercat fără succes să calmeze spiritele, promițând o majorare a salariilor muncitorilor cu 100 de lei pe lună, un gest considerat disperat pentru a „liniști apele”.

Cât valorează 100 de lei din 1989 în zilele noastre

În contextul actual marcat de scumpiri și inflație semnificativă, FANATIK a discutat cu economistul Adrian Negrescu despre cum s-ar traduce astăzi celebra promisiune făcută de Nicolae Ceaușescu în decembrie 1989. Pentru a înțelege mai bine echivalentul acestei sume în prezent, analistul susține că trebuie luate în calcul nivelurile actuale ale salariilor și puterea de cumpărare.

ADVERTISEMENT

În 1989, salariul mediu net în România era în jur de 3.000 de lei (în moneda de astăzi). Datele oficiale recente arată că în 2025 salariul mediu net lunar în România este în jur de 5.400–5.500 de lei, conform Institutului Național de Statistică, după fluctuații sezoniere și inflație în jur de 9–10%.

ADVERTISEMENT

„100 de lei pe vremea lui Ceaușescu, în 1989, era o sumă suficientă ca bani de buzunar pentru o săptămână. Chiar două aș spune, în condițiile în care salariul mediu net era de 3.000 lei. Adică, cam 3,3% din salariul mediu lunar.

În 2025, avem salariul mediu net de 5.200-5.500 de lei. 3,3% din salariul mediu înseamnă undeva la 170-200 de lei. Cam aceasta este echivalentul”, a dezvăluit Adrian Negrescu.

ADVERTISEMENT

Câte pâini puteai cumpăra acum 36 de ani comparativ cu 2025, cu aceeași sumă

Pentru a pune în perspectivă cei , Negrescu exemplifică punctual cât de mult putea cumpăra un român cu această sumă în 1989, comparativ cu zilele noastre.

„Concret, în 1989, cu 100 de lei puteai cumpăra, să zicem, în jur de 20-25 de pâini. O franzelă la vremea respectivă costa 4-5 lei. În 2025, când o pâine simplă costă 7-9 lei, cu 100 de lei, din ziua de azi mai cumperi 11 până la 14 pâini.

Asta înseamnă că puterea de cumpărare pe zona aceasta era dublă în 1989. Dar atenție, atunci erau niște subvenții masive la prețuri și erau bine reglementate. Și din această perspectivă trebuie să vedem diferența de preț”, a ținut să menționeze specialistul, pentru FANATIK.

Costuri benzină și divertisment, atunci și acum

Adrian Negrescu a oferit și alte exemple care ajută la înțelegerea diferenței de putere de cumpărare între 1989 și prezent.

„În 1989 benzina costa cam 9 lei litrul. Practic cu 100 de lei luai 11 litri de benzină. În 2025 suntem pe la 7,5-8 lei. Cu 100 de lei iei 12-13 litri de benzină. Luăm mai mult pentru că e alt cost al benzinii și alte condiții de import.

Am mai găsit o chestie foarte interesantă. Cât costa un bilet la film. În 1989 era 6 lei. Mergeai de 16 ori la film cu 100 de lei. În 2025 un bilet la film, în mall, ajunge cam 35-45 de lei. Deci mergi de 2-3 ori.

Altfel spus, divertimentul era mai ieftin înainte de revoluție. Bine, atunci nici nu prea aveai de unde să alegi. Erau 3 cinematografe unde rulau cam aceleași filme tot timpul”, a completat Negrescu.

De la televizor color la smart TV: cum s-a schimbat accesibilitatea

Pentru a pune în perspectivă , economistul a oferit și date concrete și din domeniul tehnologiei.

„Un televizor color, care era foarte greu de găsit, costa vreo 14.000 de lei. Asta înseamnă aproape 5 salarii medii.

În 2025, un smart TV costă 1.500 de lei. Ceea ce înseamnă cam 30% dintr-un salariu mediu. Deci tehnologia a devenit mai accesibilă acum față de ce era atunci”, a mai enumerat specialistul contact de FANATIK.

100 de lei: de la întreținere completă la internet și cablu TV

Conforma datelor relevate de analistul Negrescu, se pare că în 1989, 100 de lei ajungeau pentru întreținere sau o parte din chirie. Astăzi, aceeași sumă abia acoperă internetul și cablul TV, iar întreținerea a crescut de 10 ori.

„În 1989, cu 100 de lei îți puteai plăti, în multe cazuri, întreținerea pe o lună sau o mare parte din chirie. Acum cu 100 de lei plătești doar abonamentul la internet și cablu TV. Întreținerea costă de 10 ori mai mult în 2025. Unii plătesc lejer 1.000 de lei.

Chiria nu reprezenta mai mult de 20% din salariu. În cele mai rele cazuri. Apartamente de bloc erau micuțe, ce-i drept”, a mai adăugat Adrian Negrescu.

Dacia 1300: cum se cumpărau mașinile înainte de Revoluție și cât costă azi

În ceea ce privește mașinile, înainte de revoluție, dacă voiai să ai una proprie, opțiunea era practic una singură: Dacia 1300. Prețul ei echivala astăzi cu 25.000 de euro, iar ca să o cumperi trebuia să depui un avans la CEC și să aștepți 4-5 ani pe listă. Astăzi, lucrurile stau diferit, potrivit celor spuse de Negrescu.

„O Dacia 1300 era atunci la echivalentul a 25.000 de euro, ca efort financiar astăzi. În condiții în care un Logan îl cumperi cu 13.500-14.000 de euro în momentul de față. Deci și mașinile erau mult mai scumpe raportat la puterea de cumpărare.

Ca să îți iei mașină trebuia să te pui la CEC 5.000 de lei. După aceea treceai pe o listă de așteptare și abia în 4-5 ani puteai să o cumperi. Mașina costa undeva la nivel de 70.000 de lei. Echivalentul la 25.000-30.000 de euro în ziua de azi”, a spus, în final, cunoscutul expert în finanțe, pentru FANATIK.

Cum își planificau românii cheltuielile în perioada comunistă

În perioada comunistă, românii aveau la dispoziție Casele de Ajutor Reciproc (CAR), un sistem de credit pe rate menit să îi ajute să facă față cheltuielilor uzuale. Prin intermediul CAR, angajații puteau obține sume de bani pentru diverse nevoi cotidiene, beneficiind de o modalitate simplă și previzibilă de rambursare.

Pentru credite mai mari, cum ar fi achiziția unei mașini sau renovarea unei locuințe, oamenii apelau la CEC (Casa de Economii și Consemnațiuni). Aici, creditele se acordau cu dobândă subvenționată și fixă, ceea ce însemna că ratele nu se modificau în funcție de fluctuațiile economice sau de indicatorii de inflație. Astfel, românii aveau o predictibilitate a plăților, putând planifica mai ușor bugetul familiei.