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În viitorul nu foarte îndepărtat, în România va apărea un nou stadion. O echipă de mare tradiție din zona de vest a țării se va muta pe această arenă modernă. Este important de adăugat faptul că în acest oraș, care are peste 250.000 de locuitori, se mai află în stadiul de proiect un alt stadion, cu o capacitate de 32.000 de locuri.

Orașul cu tradiție fotbalistică din România care va avea un nou stadion

Orașe mari din țară ca București, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiești, Sibiu sau Arad au deja stadioane sau săli de sport moderne. La ora actuală, sunt în proces de execuție sau la stadiul de proiect multe alte astfel de edificii sportive. Alte mari așezări urbane din România cu tradiție în sport, precum Constanța, Hunedoara sau Timișoara vor avea, în viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat, stadioane noi.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, , le-a oferit o veste uriașă fanilor de pe Bega. Dan Alexa (46 de ani) spune că, din retur, echipa sa se va muta pe o arenă de 10.000 de locuri. „(n.r. Care este stadiul stadionului de 9.000 – 10.000 de locuri care se construia la Timișoara?) E o arenă de 10.000 de locuri. Am înțeles că în decembrie va fi recepția. (n.r. Din retur vă mutați acolo?) Da, vom juca acolo, pe stadionul Eroii Revoluției”.

Unde își dispută Poli Timișoara, în prezent, meciurile de acasă din Liga 2

Dan Alexa a mai adăugat faptul că la Timișoara se va construit și noul „Dan Păltinișanu”. Antrenorul a amintit de faptul că Guvernul României a deblocat construirea noii arene. „Dar se face și stadion mare (n.r. Dan Păltinișanu). S-a aprobat recent, s-au semnat actele. Va fi de 32.000 de locuri”, a spus tehnicianul.

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În prezent, pe o arenă cochetă, neîncăpătoare pentru zecile de mii de fani din oraș. E vorba de stadionul Electrica. Baza dispune de un teren cu iarbă la nivelul standardelor impuse de FRF, două vestiare pentru jucători, vestiar pentru arbitri, cabinet medical și facilități pentru meciurile oficiale. Din tribune, echipa poate fi susținută de 2.000 de suporteri.

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„La meciurile de acasă nu mai sunt locuri. Jucăm pe Electrica încă și multă lume rămâne în afara terenului, stadionului. Există o emulație. Și aseară (n.r. în meciul din Cupa României cu Rapid, de la Sibiu) au venit foarte mulți din Timișoara și asta spune foarte multe despre ce se întâmplă acum acolo”, spune antrenorul lui Poli, la FANATIK SUPERLIGA.

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