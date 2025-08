„În doi ani la Dinamo, va fi titular la echipa națională”. Jucătorul care i-a luat ochii lui Dănuț Lupu

Dănuț Lupu a urmărit meciul Dinamo – FCSB 4-3. După , specialistul FANATIK s-a concentrat asupra unui tânăr jucător pe care îl vede titular la echipa națională în următorii ani.

Dănuț Lupu știe cine este noul jucător titular la echipa națională a României

Meciul dintre Dinamo și FCSB a oferit spectacolul pe care toții microbiștii îl așteptau. Unul dintre jucătorii care au impresionat a fost chiar Alexandru Musi,

Dănuț Lupu consideră că fotbalistul sosit în această vară la Dinamo are toate șansele să devină titular la echipa națională dacă va continua în ritmul bun în care se află acum.

„Musi, dacă rămâne la Dinamo și continuă așa, vă garantez că în următorii 2 ani este titular la echipa națională. Are putere în picioare, e calm, nu se pierde când are mingea la picior, driblează bine, are viteză”, a spus inițial Dănuț Lupu.

„FCSB avea în curte al 2-lea jucător ca număr de prezențe în calitate de under!”

Andrei Vochin a intervenit ulterior și a vorbit la rândul său despre Alexandru Musi, oferind statistica exactă despre jucător. Oficialul FRF a spus categoric că FCSB nu a știut să păstreze fotbalistul care îndeplinea noul standard al regulii U21 și care avea deja experiență mare la nivelul primului eșalon.

„Știți cine este Musi? Este al 2-lea jucător under ca număr de meciuri experiență în Liga 1. FCSB avea în curte al 2-lea jucător ca număr de prezențe în Liga I din tot ce a existat under în momentul ăsta. Adică numai Borza are vreo 120 de meciuri jucate acum, care e 2005, Musi vine după el cu vreo 88 de meciuri jucate. Practic să nu beneficiezi de experiența asta în campionatul intern, în primul an de regulă, în prima jumătate de an de regulă, mi se pare că nu este o gândire strategică sub nicio formă. Discuția care se face este, și am văzut de foarte multe ori pusă așa, că unde juca Musi, pentru că era concurență foarte mare sus, în stânga acolo.

Păi stai un pic, concurență cu cine? Cu Politic? Până în momentul ăsta, cu Octavian Popescu, până în momentul ăsta, și cu Tănase care poate juca acolo, Cisotti care poate juca acolo. Pentru campionatul intern, un jucător under, cu aproape 100 de meciuri jucate în Liga I, îți câștigă această concurență și pe moment și pentru viitor. Astfel încât tu să te asiguri în altă zonă a terenului că nu folosești un jucător doar că e under!”, a spus ulterior și Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.