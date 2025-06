„În Dubai, s-au uitat la mine ca la un om dintr-o țară africană” Șeful CFR se plânge că are un salariu de doar 5.500 de euro pe lună

Declarații șocante făcute de directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, în plină criză a companiei: acesta se plânge că salariul său lunar de 5.500 de euro este „rușinos” și că a fost ironizat în Dubai pentru „venitul prea mic”.

Șeful CFR se plânge că are un salariul mic, de „doar” 5.500 de euro pe lună

În timp ce pentru trenuri, șeful acesteia susține că un conducător nu poate funcționa cu 13.000 de lei „nici măcar la o scară de bloc”. Traian Preoteasa nu consideră că are un salariu mare, ci din contră, acesta se simte rușinat de suma primită.

„Asta e deja o glumă. Eu nu am nicio vină că preşedintele are un salariu care ar trebui să fie de zece ori mai mare. Am înţeles că salariul ministrului este de 13.000 de lei pe lună. Nu poţi să conduci nişte ministere şi sunt 15-20 de oameni în România, să le dai 13.000 de lei. Nu este vina noastră că preşedintele nu are 100.000 de euro.

Când m-am dus în Dubai să le spun ce salariu am, mi-au spus ”din ce ţară africană” vin. Şi am spus că 5.000 de euro are premierul. Evident că m-am simţit prost. Dar asta e realitatea. (…) Nu poţi să conduci o scară de bloc cu 13.000 de lei, dar o ţară? Sunt foarte de acord ca preşedintele să aibă 100.000 de euro cel puţin pe lună net. Un şofer în Dubai are 9.000 de euro pe lună”, a mai afirmat Traian Preoteasa, conform

Din ce face bani Traian Preoteasa

Traian Preoteasa a explicat că pe lângă salariul de la CFR (5.500 euro), mai primește 3.500 de euro pe lună din chiria unui apartament de 70 mp în Dubai, dar și alți 600 de euro dintr-o chirie în România. În total, veniturile sale lunare se apropie de 11.000 de euro.

În timp ce compania pe care o conduce se confruntă cu amenințarea incapacității de plată, Preoteasa susține că nu are nicio legătură cu veniturile sale. De asemenea, oficialul a explicat că faptul că este angajat al statului nu înseamnă că trebuie „să moară de foame”.

„Ce înseamnă angajat al statului? trebuie să mor de foame? Care e legătura este între incapacitatea de plată a CFR Călători şi apartamentele mele din Dubai? (…) Aveţi veniturile mele în declaraţia de avere”, a mai declarat Traian Preoteasa.

Conform declarației de avere, în 2024, directorul CFR a încasat aproape 290.000 de lei din funcția de conducere, 37.500 lei de la Metrorex, peste 28.000 de euro din chirii, inclusiv 120.000 de dirhami din Dubai.