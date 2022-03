În ea își pune speranțele echipa de fotbal feminin la care investesc Natalie Portman, Serena Williams sau Eva Longoria. Eni Aluko a fost vedetă la Chelsea și Juventus

Eniola Aluko s-a născut pe 21 februarie 1987, în Nigeria, la Lagos, dar de-a lungul carierei a bifat și a reprezentat Marea Britanie la Jocurile Olimpice din 2012 și 2016. Fost atacant, Aluko a fost numită, în mai 2021, director sportiv la Angel City FC, echipă care va debuta anul acesta în National Women’s Soccer League și care și-a propus obiective îndrăznețe.

Eni Aluko, fostul golgheter al lui Juventus, a agățat ghetele în cui pentru cea mai nouă echipă de fotbal feminin din Los Angeles

Clubul din „Orașul îngerilor” este condus de un grup de investitori, în mare parte femei, în frunte cu actrița Natalie Portman. Din acționariatul lui Angel City FC mai fac parte și alte nume cunoscute, precum jucătoarea de tenis , sau actrițele Eva Longoria, Jessica Chastain și Jennifer Garner. Conducerea mai cuprinde și alți antreprenori celebri de peste Ocean, dar și foste jucătoare din naționala Statelor Unite ale Americii.

Pretențiile sunt uriașe, la fel ca și presiunea de pe umerii directorului sportiv. Eni Aluko a oferit un interviu pentru jurnaliștii revistei și a vorbit cum a început noua etapă a vieții sale și ce așteptări are de la ea.

Cum a venit oferta de la Angel City?

– Ei m-au căutat. E un proiect complet diferit, deoarece clubul va începe de la zero în liga americană de fotbal feminin. Au un acționariat incredibil: Natalie Portman, Serena Williams, Alexis Ohanian… Am simțit că am șansa să fac ceva nou, ceva ce nu cred că se va mai repeta vreodată. De obicei, ajungi la un club care are deja o tradiție și o mentalitate bine definită, iar aceste lucruri sunt greu de schimbat.

Angel City îmi dă ocazia să îmi pun singură amprenta asupra clubului. Eu îmi aleg staff-ul și jucătoarele. E ca și cum cineva ți-ar oferi o bucătărie incredibilă, îți pune la dispoziție toate ingredientele și îți spune „Bun, acum gătește”. Nu mă așteptam la așa ceva în acest moment al vieții mele și e uimitor! Avem un lot de 20 de jucătoare și abia aștept să începem.

„Interviul de angajare a fost terifiant”

Cum a fost interviul de angajare?

– Terifiant, pentru că toți acționarii erau acolo! Mi-am prezentat proiectul de față cu Mia Hamm, una dintre cele mai mari jucătoare din istorie, Abby Wambach și Julie Foudy, CEO-ul Julie Uhrman, Alexis Ohanian și Ben Grossman, care are în copropietate și clubul Minnesota United, din MLS. Îmi amintesc doar că îmi spuneam în minte ”Uită de ei, uită că îți prezinți proiectul unor legende”. Și așa am obținut postul.

Din grupul de investitori fac parte Eva Longoria, Jennifer Garner sau Billie Jean King. Pe câți dintre acești acționari celebri i-ai cunoscut?

– Am vorbit de câteva ori la telefon cu Natalie Portman. Era una dintre actrițele mele preferate, iar acum este șefa mea și vorbește cu mine despre fotbal. E ciudat, dar plăcut în același timp. Am rămas impresionată cât de pasionată este de proiectul Angel City. Își dorește ca fotbalul feminin să crească și să devină o rețetă financiară de succes.

„Ciupiți-mă să mă trezesc!”

Bănuiesc că e ceva greu de imaginat să ajungi să lucrezi și cu Mia Hamm și Abby Wambach…

– Da, așa este. Vorbesc des pe WhatsApp cu Mia, mai ales. Pe moment e ceva normal, dar apoi îmi dau seama că tocmai ea îmi cere mie sfaturi. E bizar. Cu toate acestea, am încredere în ceea ce fac și mă bucur de susținerea acestor oameni incredibili. Atâta timp cât sunt dedicată munci mele, sunt sigură că vom lucra mereu bine. Nu mă las copleșită de celebritatea lor.

Încă nu am întâlnit-o pe Billie Jean King, dar sunt sigur că o voi cunoaște și pe ea și pe Serena Williams. Vor fi mai multe momente în care cineva va trebui să mă ciupească ca să mă trezesc (n.r. – râde).

Angel City va juca primul meci în luna martie. Unde vezi clubul peste cinci ani, să zicem?

– Nu mă gândesc atât de departe. Îmi place să cred că Angel City va deveni un club important din National Women’s Soccer League. Sper să fim o echipă care va umple stadioanele. Dar avem nevoie de succes pentru acest lucru și pentru a atrage fanii de partea noastră. Sper să devenim o echipă de fotbal feminin cunoscută în toată lumea. Acesta este obiectivul.

La finalul sezonului 2018-2019, ai câștigat trei trofee cu Juventus și ai fost golgheterul echipei. De ce ai ales să te retragi la doar 32 de ani?

– Pentru că mi-am îndeplinit visul. Am vrut să ajung în Italia, să joc pentru un club mare, să învăț o nouă limbă și să călătoresc un pic. Nu am vrut să revin în Anglia la un nivel mai scăzut. Tocmai de aceea mi-am spus „Bun, am ajuns în vârful muntelui, acum sunt mulțumită”. Și astfel am început să mă pregătesc pentru cariera de director sportiv, pe care am început-o la Aston Villa, în 2020, și care m-a determinat să agăț ghetele în cui.

CV impresionat pentru Eniola Aluko

Deși a câștigat aproape tot ce se putea cu Juventus în 2019, Serie A, Coppa Italia și Supercoppa Italiana, Eniola Aluko a avut parte de succes pe tot parcursul carierei. Înaintea experienței la Torino, fostul atacant a mai jucat pentru Birmingham City, Charlton Athletic, Chelsea, Saint Louis Athletic, Atlanta Beat și Sky Blue FC.

În Anglia, Aluko a reușit să câștige trei titluri de campioană cu Chelsea și a obținut titlul de golgheter al primei ligi (2016). Noul director sportiv de la Angel City a înregistrat performanțe notabile și la prima reprezentativă a Angliei, cu care a terminat pe locul 2 la EURO 2009 și pe locul 3 la Cupa Mondială din 2015.