În familia Laurei Lavric nu s-a moștenit doar talentul muzical. Cu ce se ocupă, de fapt, fiul artistei

Victor Lavric, fiul celebrei cântărețe de muzică populară Laura Lavric, este foarte priceput la afaceri. Are două restaurante, locuri de cazare și iubește arhitectura Art Nouveau.

Victor Lavric a dat de greu când a intrat în industria HoReCa

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, fiul celebrei Laura Lavric, cântărețul Victor Lavric ne spune cum a ajuns să se ocupe de restaurantele lui în paralel cu muzica. Aflăm că s-a obișnuit să fie în permanență asociat cu mama lui motiv pentru care au multe concerte împreună. Victor Lavric ne spune ce făcea cu banii câștigați când era la începutul carierei și ce îi place să colecționeze.

“Era destul de greu pentru mine”

Victor Lavric este fiul , cunoscuta artista de muzică populară. De la început el a urmat calea mamei lui, doar că a ales alt stil muzical. Încă de când era student avea cântări până la 4 dimineața și, timp de 2 ani, a fost plecat, cu contract, în Japonia.

“Am absolvit Academia de muzică George Enescu din Iaș,i secțiunea pedagogie muzicală și secundariat trompetă. Încă din perioada studenției am activat în trupa Phonic din Iași care cânta în barul de noapte Unirea, cel mai cool loc la acea vreme. Era destul de greu pentru mine. Cântările se încheiau pe la 3-4 dimineața iar eu la 8 trebuia să fiu la cursuri. A fost o perioadă faină chiar dacă eram foarte obosit.

În perioada studenției am trimis un demo pentru un contract-piano bar în Japonia, la Tomamu. Era o stațiune de ski, un fel de Poiana Brașov. Acolo am fost acceptat și am avut două turnee în doi ani de zile.

După terminarea academiei de muzică am fondat trupa VIP și am început să compun muzică. În perioada ’98-2002, când am lansat 2 albume, eram foarte difuzați pe posturile de specialitate” , ne povestește Victor Lavric.

Victor Lavric s-a împărțit, cu greu, între afaceri și muzică

Victor Lavric a decis să nu își bazeze câștigurile doar pe muzică așa că, în anul 2003, a intrat în industria HoReCa cu primul său restaurant. A fost greu pentru că nu s-a mai putut concentra la fel pe muzică.

“Din 2002 am decis că, pe lângă muzică, să mă lansez și în afaceri. Am deschis primul meu restaurant, Casa Lavric, pe 1 august 2003. Localul s-a bucurat de un mare succes așa că am mai deschis unul. În 14 iunie 2008 am făcut o nouă construcție, vis-a-vis de Conservatorul unde am studiat, Lavric Pension. Acolo am și restaurant, dar și spații de cazare. În paralel am încercat să nu reduc motoarele la muzică, dar a fost foarte dificil”, recunoaște fiul Laurei Lavric.

Victor Lavric, nedespărțit de mama lui pe scenă

Victor Lavric ne povestește despre prietenia lui cu , câștigătoarea sezonului 2 de la Vocea României. Aflăm de ce s-a terminat colaborarea lor și cum a început cea cu , celebra cântăreață de muzică ușoară.

“În 2003 am început proiectul muzical Victor Lavric Project. Am cunoscut-o pe Julie Mayaya la Casa Studenților din Iași, ea activa cu altă trupă. Am cooptat-o și am început o frumoasă colaborare. Am compus piese cu care am fost la diverse concursuri, piese care s-au bucurat de succes și difuzări radio și tv. Clipurile se găsesc pe youtube.

Julie s-a mutat însă la București iar eu am rămas la Iași. Chiar nu aveam cum să las totul baltă. În această formulă am avut o colaborare cu doamna Angela Similea. Împreună am avut o serie de concerte/turnee în țară cât și în Germania. Trebuie să spun că i-am compus și o piesă, Povestea începe cu a fost.

Lucrez inclusiv la o piesă nouă unde o voi lua și pe mama la un pasaj. Vreau să fie ceva inedit. Oricum eu cânt la evenimente cu mama mea, o acompaniez la clape și, mai nou, cânt cu ea în duet. Avem chiar o piesă în promovare, Am venit cu drag la voi”, mărturisește cunoscutul cântăreț.

Victor Lavric: “Sunt mândru de numele meu”

Chiar dacă toată lumea îl asociază, imediat, cu mama lui, Victor Lavric nu a fost niciodată deranjat de acest aspect. Se declară mândru de cariera mamei lui și mărturisește că încearcă să facă și el ceva, notabil, pe stilul lui.

“Am crescut într-o familie muzicală. Se asculta foarte mult folclor, îmi place foarte mult folclorul autentic, dar inima mea este la sintetizatoare.

Povara numelui… Sincer, nu am simțit-o. Sunt mândru de cariera mamei mele și încerc, pe cât posibil, să fac și eu ceva pe strada mea. Oricum, tot timpul, dacă se spune Victor Lavric, urmează fiul Laurei Lavric. Asta e și sunt mândru de numele meu”, recunoaște cunoscutul cântăreț.

“Nu am primit niciodată pedepse”

Victor Lavric recunoaște că a învățat, de la mama lui, să-și țină cuvântul. Lucru care l-a ajutat în viață, chiar dacă nu a avut cea mai rebelă personalitate. “Am fost și sunt o persoană care își vede de pătrățica ei, nu îmi place să creez probleme nimănui. Fiind o persoană credincioasă și crescută în spiritul corectitudinii și a bunul simț nu am fost niciodată o persoană rebelă. Nici măcar în copilărie.

Nu am primit niciodată pedepse de la mama sau nu de care să îmi aduc aminte acum. Cu siguranță au fost, dar minore, fără prea mare relevanță. Punctualitatea și cuvântul de onoare le aveam din casă de la mama. În Japonia, însă, am văzut cu adevărat ce înseamnă că toată lumea să procedeze la fel. Este incredibil”, declara Victor Lavric.

“I-am dat banii să plece la Amara, la băi”

Victor Lavric a avut mereu o legătură specială cu bunica lui. La început, când s-a lansat, avea obiceiul că banii câștigați să-i dea bunicii lui, ba chiar să-i plătească vacanțele la băi.

“Primii bani câștigați au fost pe când era elev și cântam cu trompetă la balurile în Bucovina, cu fanfara din sat. Ce făceam cu banii câștigați sincer nu mai țin minte. Știu că îi dădeam bunicii mele. Și mai țin minte că, odată, i-am dat banii pe care i-am câștigat la mai multe cântări și s-a dus la băi, la Amara. Tot timpul își aducea aminte de acest gest care nu a fost singurul. Dumnezeu îmi este martor.

Sunt pasionat de arhitectură, în special perioada Art Nouveau. Sunt un fan al arhitectului belgian Victor Horta, unul dintre pionierii curentului. Chiar pensiunea mea din Iași, Lavric Pension, este în spiritul Art Nouveau. Am, de asemenea, o colecție de sintetizatoare vintage și instrumente de suflat. Mai colecționez și tablouri”, ne spune Victor Lavric.