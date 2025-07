În Grecia ca la Mamaia. Ce a pățit o familie din România aflată în concediu în statul elen: ”Am luat copiii și am plecat de pe plajă”

O familie din România care a decis să-și facă întregul concediu în Grecia a regretat amarnic această decizie. Conaționalii noștri nu au mai rezistat, și-au luat copiii, și au plecat în timp ce erau pe o plajă. Ce i-a nemulțumit.

Experiență neplăcută trăită de o familie din România aflată în concediu în Grecia. Ce au pățit pe plajă

Neos Marmaras, o stațiune superbă aflată pe coasta de vest a brațului Sithonia, la aproximativ 110 kilometri distanță de orașul Salonic, a fost locul ales de o familie din România pentru a-și petrece concediul.

Alegerea conaționalilor noștri nu avea să fie una tocmai de bun augur. Aici, aceștia s-au simțit exact ca ”acasă”. Din păcate, spunem asta în sensul negativ al cuvântului.

Pe plaja din Neos Marmaras, pentru niște persoane aflate în vacanță. În primul rând, comportamentul gazdelor a fost unul extrem de rece. Pe deasupra, au mai fost și costurile.

Un simplu set de umbrele a costat 20 de euro. ”Am zis să dăm o șansă și plajei din Neos Marmaras! De evitat plaja aceasta! Ți se spune într-un ton nervos și recalcitrant că trebuie să plătești 20 de euro pentru setul de umbrele (nimic ieșit din comun pe aceasta parte a peninsulei) și nu ți se specifică obligația de a face consumație.

Ospătărița însă e destul de răutăcioasa și devine chiar nervoasă dacă nu comanzi din prima când îți aduce meniul”, spun românii, într-o postare pe grupul de Facebook .

Ce li s-a mai impus românilor aflați pe plaja din Grecia

Apoi, exact cum se întâmplă pe unele plaje din Mamaia, copiii de doar 7 și 9 ani nu au putut sta pe plajă decât cu condiția să aibă închiriate șezlonguri. Revoltați, românii au părăsit plaja.

”Într-un final am plecat de la plajă, deoarece ne-au zis ca avem voie cu copiii (7 și 9 ani) doar dacă le luăm un set de șezlonguri și lor. În contextul în care băieții au stat doar în mare de când am venit, dar ne-au văzut că am vorbit cu ei”, mai spun ei.

Postarea a stârnit mai multe reacții. Majoritatea conaționalilor noștri spun că acest caz nu este unul izolat, ci ceva general. ”Grecia o să explodeze în următorii 3 ani, după care o să intre într-un declin fantastic. Au ajuns tot mai mulți patroni greci să prefere angajații cei mai ieftini chiar dacă nu știu să facă comerț! Prețuri tot mai mari.

Acesta nu e un impediment neapărat, dar când scazi calitatea și crești prețurile, faci fix rețeta eșecului! A se vedea litoralul românesc”, remarcă un internaut.

Un altul are un comentariu ironic, dar foarte aproape de adevăr: ”Grecii au început să meargă la cursuri de formare în Mamaia”. Reamintim că și pe unele plaje din România .