În lacrimi, Ciprian Deac și-a anunțat retragerea din fotbal: „Dragi CFR-iști, a venit momentul să pun stop”

Ajuns la 40 de ani, Ciprian Deac se apropie cu pași repezi de retragere. Acesta a fost ultimul său sezon pentru CFR Cluj, iar mijlocașul va părăsi formația din Gruia după partida cu FC Argeș. Legenda ardelenilor a transmis un mesaj emoționant pe pagina oficială a clubului prin care îi cheamă pe fani în număr cât mai mare pentru a fi alături de el la ultima partidă pentru echipa alături de care a scris istorie.

Ciprian Deac este cel mai bun marcator și pasator din istoria echipei din Gruia și se află pe locul 2 la numărul de selecții, după căpitanul Camora. Mijlocașul a îmbrăcat de 508 ori tricoul lui CFR Cluj, iar în meciul cu FC Argeș din etapa a 10-a din play-off o va face pentru ultima dată.

Cu această ocazie, Ciprian Deac a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare, prin care Vizibil emoționat și cu lacrimi în ochi, mijlocașul ardelenilor și-a găsit cu greu cuvintele în fața camerei: „Dragi CFR-iști, a venit momentul în care a trebuit să pun stop călătoriei mele ca fotbalist și să spun că ultimul meu meci în acest tricou va fi cel cu FC Argeș. De mic mi-am dorit ca atunci când va fi să mă retrag, să o fac cu stadionul plin și să fie un moment special. Vă aștept cu drag pe toți la stadion la ultimul meu meci ca jucător al acestei echipe. Ultimul meci în care voi îmbrăca acest tricou minunat, care mi-a adus atâtea bucurii.

Mi-ar plăcea să veniți cât mai mulți la stadion pentru a-mi lua la revedere și pentru a vă mulțumi pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat de-a lungul carierei mele de jucător profesionist. Sper să veniți în număr cât mai mare”, a transmis Ciprian Deac pe contul oficial al lui CFR Cluj.

19:07. Ora la care inimile vișinii bat mai tare astăzi… și se strâng puțin pentru că unele povești nu ai vrea să se termine niciodată 🥹

Neluțu Varga vrea să-l păstreze în conducere

Iuliu Mureșan a dezvăluit pentru FANATIK încă din luna ianuarie că însă Neluțu Varga a confirmat acest lucru în ziua în care mijlocașul a împlinit 40 de ani:

„M-aş bucura să-i transmit şi eu pe această cale o felicitare de ziua lui. Pentru mine a însemnat liderul cel mai important, el şi Camora, al tuturor timpurilor de când sunt eu în fotbal. Este un exemplu de urmat pentru toţi cei din academie şi inclusiv pentru cei de la seniori. Este un membru marcant al clubului. Când spui CFR, spui şi Ciprian Deac, şi Camora, şi Iuliu Mureşan, spui tot ce au însemnat victoriile, trofeele şi performanţa. Îi doresc să îşi îndeplinească visul până la capăt, inclusiv în ceea ce va face după ce se va lăsa de fotbal. De fapt, nu se va lăsa, căci va rămâne în club. Asta e dorinţa mea şi aş vrea să-l încurajez să obţină postul de vice-preşedinte sau de orice altă funcţie care i-ar plăcea şi să continue la CFR.

Pentru mine ar fi o mare bucurie să rămână alături de noi, ştiu că asta e viaţa lui şi nu se poate desprinde de fotbal şi clubul CFR. Clubul CFR este în sufletul lui, aici a crescut, aici a făcut performanţă şi cred că aici e o mare parte din sufletul lui”, a declarat Neluțu Varga, conform