În lacrimi, Ioan Andone a tras un semnal de alarmă după moartea lui Mircea Lucescu: „Noi, în România, nu am știut niciodată să respectăm valorile”

ADVERTISEMENT

Ioan Andone (66 de ani) a fost extrem de afectat după ce Mircea Lucescu, tehnicianul cu care a colaborat timp de peste un deceniu, a decedat la vârsta de 80 de ani. Fostul mare internațional a vorbit despre antrenorul care i-a marcat cariera, oferindu-i debutul atât la Corvinul Hunedoara, cât și la echipa națională a României.

Ioan Andone, devastat după moartea lui Mircea Lucescu

Ioan Andone a fost foarte emoționat după decesul mentorului său, Mircea Lucescu. Legenda lui Dinamo a vorbit despre fostul mare antrenor și a criticat modul în care acesta a fost tratat în România. „În primul rând, Dumnezeu să-l odihnească (n.r. îi vine să plângă). A fost un om de un caracter deosebit, care a construit fotbaliști, echipe și generații. Am lucrat 12 ani la Corvinul, Dinamo și echipa națională.

ADVERTISEMENT

Am păstrat o relație bună, am vorbit la telefon periodic și ne-am văzut din când în când. Când m-am apucat de antrenorat mi-a dat foarte multe sfaturi. Sunt foarte multe amintiri și îmi aduc aminte doar de lucruri pozitive, nu negative. Sunt oameni care nu știu să respecte valorile. Noi în România nu știm să respectăm valorile și nu am știut niciodată. O știe toată lumea”, a declarat fostul mare fundaș pentru FANATIK după .

Ce i-a spus Ioan Andone lui Mircea Lucescu în ultima discuție purtată

Ioan Andone a dezvăluit că a discutat cu Mircea Lucescu pe 19 martie, la pauza meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova, cu o săptămână înainte de meciul de baraj pe care echipa națională avea să îl dispute la Istanbul. Avea să fie ultima partidă din cariera legendară a lui „Il Luce”. „Ultima oară am vorbit la meciul Dinamo – Craiova, la pauza meciului. Am coborât să îl văd la pauză și am stat 10 minute. I-am zis că nu prea arăta bine, dar nu asculta de nimeni. I-am urat multă baftă la Istanbul.

ADVERTISEMENT

El m-a transformat pe mine din atacant în fundaș central. Era o linie de atac extraordinară cu Gabor și Klein în benzi. Mi-a spus: ‘Vreau să te fac fundaș central’. Dacă mă asculți pe mine poți să ajungi la echipa națională. Nu voiam și nu l-am crezut niciodată. Am stat vreo 10 meciuri pe bancă. Practic îi datorez totul în fotbal. El mi-a schimbat cariera. Nu mai pot să vorbesc…”, a spus fostul mare internațional. .

ADVERTISEMENT