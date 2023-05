În lacrimi la interviu, Andreias Calcan acuză dur după umilința cu Dinamo: „Întrebați-i pe colegii mei străini de ce am ajuns aici!”

Fotbalistul piteștenilor este supărat pe jucătorii străini, despre care spune că nu au jucat pentru club. Totuși, MM Stoica a intervenit și l-a atacat dur pe Calcan, intrebând ironic dacă Arnold Garita este român, ținând cont de evoluțiile bune ale francezului în tricoul piteștenilor.

În lacrimi la interviu, Andreias Calcan acuză dur după umilința cu Dinamo

Andreias Calcan a fost în lacrimi la interviu după umilința suferită de , scor 1-6, dând vina pe jucătorii străini pentru ce se întâmplă la club:

„Sunt de un an aici și ar trebui să știe cum stă treaba aici. E o umilință, ce să spun? Am plecat, am salutat fanii și am plecat.

Îmi pare rău de ei, îmi pare rău de Pitești, să-i chemați și pe ei, pe străini, că nu știu dacă și lor le pare rău. Noi, românii, am dat totul pentru a ajunge măcar la baraj”.

FANATIK SUPERLIGA

„S-a spus chiar dacă nu direct. Nu asta e problema, dar e frustrant, două luni numai eu și ăștia români știm cât am tras să ajungem aici. Suntem două tabere, am încercat să fim o tabără, dar nu s-a vrut.

E o rușine, o umilință, e prima dată în carieră când mi se întâmplă așa ceva. Aveam speranțe mari! E greu să întorci un astfel de meci! Nu s-a terminat, acum la cald s-a terminat, ce să mai… tenis, ce să mai zic”, a mai spus Andreias Calcan.

„Vreau să cred și să sper, dar e greu!”

„Vreau să cred, vreau să sper, dar e greu. Totuși, cum alții ne vedeau retrogradați acum două luni, am sperat, am luptat și am prins barajul. Ăsta e fotbalul, săptămâna trecută era o ușurare.

Să vină staff-ul, conducerea să vorbească. Nu știu ce să zic despre salarii, nu intru și în asta… nu știu ce să mai zic”, a .

„Garita e român? Că el a dus Piteștiul în spate. Cred că Andreias Calcan are probleme mari la declarații. Mereu spunea să întrebăm străinii.

Mi se pare mai mult decât xenofob ce a spus. Am înțeles că mereu a avut probleme la toate echipele la care a fost”, a fost reacția lui Mihai Stoica, la TV .