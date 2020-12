Europarlamentar maghiar, orgie cu alcool și droguri în plină carantină. A demisionat din funcție

Deși recunoaște că a luat parte la orgia sexuală întreruptă vineri de polițiștii din Bruxelles și a demisionat din funcție, eurodeputatul maghiar József Szájer, membru fondator al Fidesz, partidul premierului maghiar Viktor Orban, susține că nu a consumat substanțe interzise.

„Regret că am încălcat regulile de carantină. A fost iresponsabil din partea mea și îmi voi asuma responsabilitatea”, a declarat acesta pentru presa de la Budapesta, îndemnând, totodată, electoratul să nu judece formațiunea politică pentru faptele sale.

Nu la fel de cooperant a fost, însă, în momentul în care oamenii legii au descins la etajul barului în care avea loc „petrecerea”. Surse citate de jurnaliștii belgieni susțin că Szájer ar fi încercat să fugă pe acoperișul clădirii, iar când a fost prins ar fi invocat imunitatea parlamentară.

„Presa belgiană a scris despre o petrecere privată la Bruxelles. Este adevărat că am fost prezent. După ce poliția mi-a cerut să mă legitimez, din moment ce nu aveam actele de identitate asupra mea, am declarat că sunt deputat în Parlamentul European.

Am primit un avertisment verbal, după care am fost transportat acasă. Nu am consumat droguri. M-am oferit să fiu testat, dar polițiștii au refuzat.

Am înțeles că a fost găsită o pastilă ecstasy, dar nu este a mea. Nu știu cine a adus-o și cum. Regret profund că am încălcat restricțiile COVID.

Am fost iresponsabil și sunt gata să suport toate sancțiunile care vor urma. Mi-am anunțat deja demisia din Parlamentul European.

Îmi cer scuze familiei, colegilor și alegătorilor, dar am rugămintea să îmi evalueze pașii greșiți în decursul celor peste 30 de ani în care am muncit cu devotament.

Acest pas greșit este strict personal și îmi voi asuma responsabilitatea. Nu trebuie să fie judecat partidul din care fac parte pentru greșelile mele”, a declarat eurodeputatul József Szájer.

