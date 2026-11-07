Sport

În minutul 62 era 1-4 și e de necrezut care a fost scorul final!

Gabriel-Alexandru Ioniță
07.11.2026 | 20:24
In minutul 62 era 14 si e de necrezut care a fost scorul final
ULTIMA ORĂ
Imagine din meciul de Championship dintre Cardiff City și Burnley. Foto: Profimedia
Meci nebun în campionatul din Anglia! Ce s-a putut întâmplat după ce scorul ajunsese la 1-4 în minutul 62: revenire uluitoare pe final
ADVERTISEMENT

Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din fotbalul european în acest sfârșit de săptămână s-a disputat deja în Championship, liga a doua din Anglia. Sâmbătă, în cadrul etapei cu numărul 15, în Țara Galilor s-a jucat partida dintre Cardiff City și Burnley. Începutul a fost cât se putea de rău pentru gazde.

Desfășurare incredibilă de evenimente în Championship

Oaspeții s-au distanțat la 2-0 pe tabela de marcaj după doar 25 de minute de joc, grație golurilor marcate de Hountondji și Edwards. Cei de la Cardiff au reușit totuși să reducă din diferență până la pauză, ca urmare a reușitei semnate de Tanner în minutul 40, însă după pauză situația s-a înrăutățit mai mult decât semnificativ pentru gazde.

ADVERTISEMENT

Asta pentru că cei de la Burnley au reușit să puncteze și în minutele 55 și 62, prin Ramazani și respectiv grație autogolului semnat de Robertson, astfel încât ei au dus scorul la un foarte dur 4-1 în favoarea lor. Și de aici a început nebunia pe „Cardiff City Stadium”. Galezii au revenit în primă fază din nou în joc în minutul 65.

Ce s-a întâmplat în meciul Cardiff City – Burnley

Atunci, Salech a punctat pentru 2-4. Ulterior, în minutul 75, Moylan a transformat o lovitură de la 11 metri și astfel Cardiff City a revenit la un dezavantaj de doar un gol. Mai mult, Salech a făcut dubla în minutul 82, astfel încât s-a restabilit egalitatea în acest meci. Și, în prelungiri, mai exact în minutul 90+4, pentru ca revenirea lui Cardiff City să fie completă, Robertson și-a luat revanșa pentru autogolul de mai devreme.

ADVERTISEMENT
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea...
Digi24.ro
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”

Așadar, el a marcat pentru 5-4, iar în cele din urmă gazdele au câștigat deci partida cu acest scor după ce au fost conduse cu 1-4 în minutul 62. În urma acestui rezultat, Cardiff City a ajuns pe locul 14 în clasamentul din Championship, cu 18 puncte după 15 etape, în vreme ce Burnley se află pe poziția a 22-a, prima prima retrogradabilă, cu doar 10 puncte.

ADVERTISEMENT
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu
Digisport.ro
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu
Live Blog Champions League handbal feminin, etapa 7. Brest – CSM București se...
Fanatik
Live Blog Champions League handbal feminin, etapa 7. Brest – CSM București se joacă acum! „Tigroaicele”, călcate în picioare în Franța
„Lipsă de maturitate!”. Adrian Mutu, analiză la sânge a lui Drăguș înainte de...
Fanatik
„Lipsă de maturitate!”. Adrian Mutu, analiză la sânge a lui Drăguș înainte de FCSB – Corvinul
Daniel Pancu, atac la conducerea Rapidului după 1-1 cu Farul: „Jucătorii sunt ultimii...
Fanatik
Daniel Pancu, atac la conducerea Rapidului după 1-1 cu Farul: „Jucătorii sunt ultimii vinovați! Nu înțeleg de ce se vorbește de titlu!”
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Clubul din SuperLiga a plătit o sumă uriașă pentru a rezilia contractul cu...
iamsport.ro
Clubul din SuperLiga a plătit o sumă uriașă pentru a rezilia contractul cu antrenorul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!