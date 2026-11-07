În minutul 62 era 1-4 și e de necrezut care a fost scorul final!

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Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din fotbalul european în acest sfârșit de săptămână s-a disputat deja în , liga a doua din Sâmbătă, în cadrul etapei cu numărul 15, în Țara Galilor s-a jucat partida dintre Cardiff City și Burnley. Începutul a fost cât se putea de rău pentru gazde.

Desfășurare incredibilă de evenimente în Championship

Oaspeții s-au distanțat la 2-0 pe tabela de marcaj după doar 25 de minute de joc, grație golurilor marcate de Hountondji și Edwards. Cei de la Cardiff au reușit totuși să reducă din diferență până la pauză, ca urmare a reușitei semnate de Tanner în minutul 40, însă după pauză situația s-a înrăutățit mai mult decât semnificativ pentru gazde.

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Asta pentru că cei de la Burnley au reușit să puncteze și în minutele 55 și 62, prin Ramazani și respectiv grație autogolului semnat de Robertson, astfel încât ei au dus scorul la un foarte dur 4-1 în favoarea lor. Și de aici a început nebunia pe „Cardiff City Stadium”. Galezii au revenit în primă fază din nou în joc în minutul 65.

Ce s-a întâmplat în meciul Cardiff City – Burnley

Atunci, Salech a punctat pentru 2-4. Ulterior, în minutul 75, Moylan a transformat o lovitură de la 11 metri și astfel Cardiff City a revenit la un dezavantaj de doar un gol. Mai mult, Salech a făcut dubla în minutul 82, astfel încât s-a restabilit egalitatea în acest meci. Și, în prelungiri, mai exact în minutul 90+4, pentru ca revenirea lui Cardiff City să fie completă, Robertson și-a luat revanșa pentru autogolul de mai devreme.

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Așadar, el a marcat pentru 5-4, iar în cele din urmă gazdele au câștigat deci partida cu acest scor după ce au fost conduse cu 1-4 în minutul 62. În urma acestui rezultat, Cardiff City a ajuns pe locul 14 în clasamentul din Championship, cu 18 puncte după 15 etape, în vreme ce Burnley se află pe poziția a 22-a, prima prima retrogradabilă, cu doar 10 puncte.