În numele fiicei pierdute! Meci special pentru Luis Enrique, care dispută a doua finală de Liga Campionilor, din postura de antrenor

PSG are în această seară șansa de a câștiga prima Ligă a Campionilor.

Acum zece ani, fotografiile cu Xana au făcut înconjurul lumii

Acum zece ani, la Berlin, Luis Enrique o conducea pe FC Barcelona spre a cincea Ligă a Campionilor. La Berlin, Barca, cu Messi, Suarez și Neymar în atac, trecea de Juventus, scor 3-1. A fost ultima Ligă a Campionilor câștigată de Barcelona, care de atunci nu s-a mai apropiat nici măcar de finală.

La finalul meciului de la Berlin, o fetiță de șase ani se zbenguia pe teren. Aveam un steag al Barcelonei în mână și se plimba de mână cu tatăl ei. Publicul a aplaudat-o îndelung, iar imaginile cu micuța Xana purtând tricoul catalanilor au făcut înconjurul și deliciul lumii.

Fiica lui Luis Enrique a murit la zece ani, din cauza unui cancer osos

Pe 29 august 2019, Xana a plecat însă la ceruri. O formă rară de cancer osos i-a cauzat decesul la numai zece ani. Familia lui Luis Enrique a recepționat lovitura din plin. El antrena echipa națională a Spaniei, dar a renunțat la funcție atunci când gravitatea bolii a devenit evidentă.

Timp de cinci luni, Xana a fost ținută la Sant Joan de Deu, un spital pentru copii din Barcelona. Ea și-a petrecut ultimele ore din viață acasă, înconjurată de membrii familiei sale. „Acele momente au fost foarte dure, dar în același timp foarte emoționante, foarte intime”, a dezvăluit Luis Enrique în documentarul No Teneis Ni P*** Idea (Nu ai nicio idee F******), difuzat în Spania și Franța în acest an, care prezintă momente cutremurătoare din viața tehnicianului de 55 de ani.

Se consideră norocos, nu nefericit

El strălucește atunci când descrie personalitatea Xanei și bucuria pe care a adus-o în viața. Nu există nicio urmă de furie sau amărăciune în vocea sa, ala cum se întâmplă de în fața durerii și a pierderii unei persoane dragi.

„Fiica mea a venit să locuiască cu noi timp de nouă ani minunați. Avem o mie de amintiri cu ea. Mă puteți întreba dacă mă consider norocos sau nefericit. Consider că am fost norocos. Foarte norocos”, a mai spus el.

„Tu vei fi steaua care ne va ghida familia”, a postat el pe rețelele de socializare după moartea ei. „Energia ei este încă foarte mult cu noi”, a dezvăluit antrenorul la lansarea Fundacion Xana, organizația caritabilă înființată de antrenor și soția sa, Elena Cullell, în numele fiicei lor.

Victorie în numele fiice pierdute

În documentar, Luis Enrique spune clar: „Xana ne privește de sus!” La un deceniu de când el și Xana au sărbătorit victoria Barcelonei în fața lui Juventus, Luis Enrique va conduce Paris Saint-Germain împotriva lui Inter.

„Este o amintire incredibilă”, a spus el. „Am o fotografie uimitoare cu ea, plantând un steag al Barcelonei pe gazon.Vreau să fiu capabil să fac același lucru cu un steag al PSG. Fiica mea nu va fi acolo în sensul fizic, dar ea va fi acolo spiritual, iar acest lucru este foarte important pentru mine”, a punctat antrenorul care a câștigat deja campionatul și Cupa Franței cu PSG.

Premizele pentru meciul de diseară sunt bune în ceae ce îl privește pe antrenorul spaniol. Acum zece ani a câștigat Liga Campionilor în Germania. Și a făcut-o în fața unei echipe italiene.

Luis Enrique mai are doi copii. . Fiul Pacho Martinez (27 ani) este multiplu campion la Jiu Jitsu și a absolvit Facultate de Studii Economice din Barcelona. Ambii vor fi diseară în tribunela stadionului din Munchen.