În numele fotbalului, Amin! Naționala preoților catolici, show la Europene: „Ce ar zice Gigi Becali dacă ar ști că ținem cu FCSB?”

a reușit o performanță notabilă la Campionatul European, unde a terminat pe locul 6. FANATIK a stat de vorbă cu o parte dintre protagoniști.

Naționala preoților catolici din România, spectacol la Campionatul European: „Putem câștiga turneul final pe viitor!”

După ce naționala de fotbal a României ne-a emoționat cu prestația de la Campionatul European din vara trecută, o altă selecționată a reușit să pună țara noastră pe harta fotbalului. Câți dintre noi ar fi crezut că există o națională a… preoților catolici?! Află povestea lor dintr-un reportaj cu totul și cu totul special, marca FANATIK.

„Tricolorii” prelați, susținuți și de FRF, au reușit o . Echipa noastră a debutat în forță, cu o victorie zdrobitoare, 7-0 în fața Cehiei. A urmat o nouă victorie clară, 5-2 cu Italia. România a încheiat astfel grupa pe locul 2 și s-a calificat în sferturile de finală, unde a cedat greu, 0-1 cu Croația.

Dieceza Romano-Catolică de Timișoara a avut doi jucători la lot, printre care și părintele Nicolae Lauș, „Nicky” cum este cunoscut de cei apropiați. Fără un selecționer, părintele în vârstă de 43 de ani a preluat din atribuțiile de antrenor alături de Sorin Pop din Eparhia de Cluj-Gherla: „Eu sunt unul dintre veterani ca să zic așa. De obicei joc la mijlocul terenului. Sunt la a șaptea participare, iar la această ediție a trebuit să îmi asum și un rol de pregătire, de antrenor.

Am încercat să studiem, fiind pasionat de mini-fotbal, futsal și fotbal. Mai joc și pe teren mare. Am urmărit diferite faze la meciurile de futsal sau în sală la Timișoara. Îmi plăcea să mă uit cum pregătea meciurile fostul antrenor al echipei naționale a României de futsal, Robert Lupu, care e chiar din Timișoara”.

În căutarea unui selecționer: „Dorim să numim un antrenor profesionist”

Totuși, naționala preoților catolici din România caută în acest moment un antrenor profesionist: „Pe această cale chiar vrem să facem un anunț. Dorim să numim un antrenor profesionist”.

Părintele „Nicky” are și un model de antrenor și este un adept al „fotbalului total” promovat de naționala Olandei: „Din fotbalul mare îl admiram foarte mult pe Cruyff, care i-a antrenat și pe Hagi și Popescu. Iar ca jucător și ca om îl admiram foarte mult pe Marco Van Basten.

Nu înțelegeam, copil fiind, de ce nu reacționa atunci când era faultat, destul de des, mai ales că el faulta foarte rar. Am admirat această diplomație și frumusețe în joc”.

Este fan al FCSB, însă nu e de acord cu implicarea lui Gigi Becali la echipă: „Nu e deloc bine definit rolul antrenorului”

Părintele Nicolae Lauș a fost foarte sincer când a venit vorba de pornirile patronului FCSB: „Când eram mic copil era Steaua. Urmăresc meciurile. Îmi pare rău că Timișoara nu mai are echipă. Înainte mai mergeam la meciuri. La FCSB nu este deloc bine definit rolul antrenorului.

Părerea mea e că antrenorul trebuie să decidă, dar, fiind investiția domnului Becali sau probabil din plăcere, el dorește să își conducă afacerea. Nu ne putem băga la investiție privată, dar cred totuși că antrenorul trebuie să decidă și să răspundă de rezultate, mai ales la ce investiții au fost în ultimii ani, mult peste orice altă echipă”.

FRF susține naționala preoților catolici: „Putem să câștigăm pe viitor Campionatul European”

Nicolae Lauș a vorbit și despre ajutorul oferit de Federația Română de Fotbal: „Noi suntem în legătură cu Florin Șari de la FRF și le mulțumim că ne-au ajutat cu mai multe rânduri de echipament”.

Și părintele „Nicky” are obiective îndrăznețe pe viitor: „Eu zic că putem să câștigăm pe viitor Campionatul European. Am practicat meciuri mai frumoase decât anul trecut când am terminat pe locul 4. Acum a fost mult mai intens și partidele mult mai plăcute ochiului. Am pierdut în sferturile de finală cu 0-1 în fața Croației, pe o fază unde micile detalii au făcut diferența.

E nevoie doar de mai multă muncă și de mai multe antrenamente. Noi ne-am întâlnit doar de două la Cluj și la Timișoara și am făcut selecția pe ultima sută de metri. Sunt cinci, șase naționale care într-adevăr joacă. Adversarele joacă împreună de câteva ori pe lună. Unele echipe încep pregătirile din septembrie”.

Părintele Istvan Barazsuly, fan Ronaldo și Messi, dar, mai ales, al lui… Florentino Perez!

Discuția a continuat cu un alt reprezentant al Diecezei Romano-Catolice de Timișoara, părintele Istvan Barazsuly. Sau „Piști”, cum îi spun toți enoriașii. Fiind de origine maghiară, inițial a evoluat pentru naționala preoților maghiari. Aflăm de la el mai multe detalii despre cum s-a format această națională a României: „România avea o națională de futsal, dar era formată din călugări franciscani, cu precădere din Moldova. Cred că era și un preot din Liban.

Naționala preoților catolici din România este deja prezentă la Campionatul European de la a doua ediție, adică de 15 ani. De vreo cinci ani s-a făcut o selecție din mai multe dieceze și eparhii. Eu, de exemplu, sunt la a cincea participare. Jucătorii au vârste cuprinse între 28 și 45 de ani. Eu am 41, de exemplu”.

Istvan Barazsuly este atacant și iubește fotbalul dinainte de 6 ani, când știa deja că vrea să devină… preot! „Îmi place fotbalul de când mă știu. Am jucat la școală și apoi la liceul catolic. Îmi plac foarte mult jucătorii vedetă precum Cristiano Ronaldo pentru devotamentul și antrenamentele pe care le face. Îmi place și Lionel Messi pentru că e foarte talent. Dacă ar trebui să fiu un fan al cuiva, cred că aș fi un fan al lui Florentino Perez, președintele lui Real Madrid”.

Enoriașii susțin naționala preoților catolici: „La sfârșitul liturghiei adaug anunțuri sportive”

Comunitățile locale susțin naționala preoților catolici: „Enoriașii mei se bucură că parohul lor joacă în naționala României. La sfârșitul liturghiei chiar adaug anunțuri sportive legate de Campionatul European și atunci toată lumea zâmbește. Apoi am anunțat locul pe care am terminat. Am avut și câțiva susținători: doi preoți și doi tineri care au venit cu steaguri. A fost mica noastră galerie care a venit de la Carei la Kisvarda în Ungaria, unde s-a ținut Europeanul”.

e, însă, mult mai mult decât o întrecere sportivă: „Nu e vorba doar despre fotbal, ci este și un moment extrem de solemn. În fiecare zi avem liturghie, numai că în locul enoriașilor sunt în jur de 200 de preoți, toți îmbrăcați în ornate, e ceva solemn și vorbim și în limba latină.

Nunțiul apostolic din Ungaria a fost prezent și ne-a transmis și mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc. A spus că se bucură pentru noi, că suntem frații lui și cel mai important este să fim împreună și să fim preoți buni”.

Dumnezeu se uită și la fotbal? „Ce spune domnul Becali mi se pare puțin exagerat”

Părintele „Piști” e convins că divinitatea are un ochi și pentru fotbal sau futsal: „Dumnezeu le vede pe toate! Vrea de la noi toți să fim frați”. Cu toate acestea, nu îmbrățișează în totalitate discursul patronului FCSB: „Ce spune domnul Becali mi se pare puțin exagerat.

Totuși trebuie să te antrenezi și să te pregătești serios. Cu siguranță, însă, Dumnezeu le vede pe toate, dar și rugăciunile celorlalți, nu doar ale noastre. Deci mi se pare puțin ciudat să îl menționăm pe Dumnezeu în felul acesta”.

Locul 4 la Campionatul European 2024 „a fost aproape o minune!”

Prestația excelentă din acest an nu este însă una întâmplătoare. Naționala preoților catolici din România a intrat în careul de ași la precedentul turneu final: „A fost aproape o minune! Primele patru echipe sunt foarte puternice. Schimbă toți jucătorii. Noi, fiind preoți, se joacă în sistem cinci jucători de câmp plus un portar. Se vede și la încălzire, la echipamente. Noi nu suntem chiar atât de bine organizați. Sper să ne ajute FRF și cu treninguri, geci sau ce mai avem nevoie”.

Întâlnirile și antrenamentele nu sunt foarte frecvente, mai ales că preoții au un calendar destul de aglomerat: „Fiecare preot joacă în dieceza și în eparhia lui. Unii dintre noi joacă de două, trei ori pe săptămână cu alte echipe, nu neapărat cu preoții, iar înainte de Campionatul European ne întâlnim de două, trei ori să ne antrenăm împreună. Nu ne permitem cantonamente și așa mai departe. Faptul că am pierdut cu Bosnia și Herțegovina e meritul lor. Ei au antrenor profesionist, maseur, e totuși un alt nivel”.

Părintele Antoniu Suciu de la Oradea a jucat la liga a patra: „Pe principiul «Mingea trece, jucătorul nu!»”

Antoniu Suciu este unul dintre mezinii naționalei, la vârsta de 32 de ani: „Am jucat la liga a patra din Sălaj, la Șimleul Silvaniei. Inițial am început ca portar pentru că sunt destul de înalt, dar am avansat apoi. La națională evoluez pe postul de închizător, acolo la distrugere.

Acesta a fost rolul care mi s-a dat. Ce să fac? Asta a fost nevoie. Sunt și mai tânăr și am un avantaj, pot fi folosit la U21 (râde). Nu sunt foarte tehnic, am forță și sunt bun în dueluri directe. Pe principiul «Mingea trece, jucătorul nu!»”.

Preotul de la Eparhia Greco-Catolică de Oradea este mare fan Andrea Pirlo: „De mic îmi plăcea Andrea Pirlo, chiar dacă nu e chiar profilul meu. Un jucător tehnic, inteligent, ieșea frumos cu mingea la picior și îmi plăcea foarte mult. Acum profilul meu cred că ar fi Sergio Ramos, chiar dacă eu sunt cu Barcelona, nu cu Real Madrid”.

Întâlnire emoționantă cu Papa Francisc: „Ne-a dat binecuvântarea”

Părintele Nicolae Lauș a avut onoarea să îl întâlnească pe Papa Francisc, iubitor de fotbal și, ca atare, sprijinitor al organizării Campionatului European: „Am avut șansa să îl întâlnesc personal și pe Sfântul Părinte. Anul trecut am fost la o vizită la Roma și am avut această bucurie și onoare. Era încă în scaunul cu rotile și ne-am oprit puțin, ne-a dat binecuvântarea.

Este o persoană specială, chiar și când exprimă foarte puține cuvinte inspiră foarte mult. Te marchează doar prezența sa. Ne rugăm zilnic pentr sănătatea sa, să-i dea Dumnezeu puterea să depășească momentele grele prin care trece acum”.

„Tricolorii” preferați ai părintelui Antonio Suciu sunt Drăgușin și Stanciu

Părintele Antonio Suciu are doi preferați de la naționala României: „Îmi place foarte mult Radu Drăgușin. Din păcate, am văzut că s-a rupt. Chiar semăn cu el și puțin la aspect și ca poziție de joc. Sigur îmi place căpitanul Nicolae Stanciu. El e motorul echipei, jucătorul care a dat suflu echipei și la Campionatul European.

Sper să mergem la Mondiale, că nici nu mai ținem minte ultima participare. Eu știu că am ieșit cu tatăl meu în centrul orașului și claxonau peste tot, erau peste tot oameni cu drapelul tricolor”.

13, dar nu cu ghinion

Echipa națională a preoților catolici din România a deplasat un lot format din 13 jucători la Campionatul European de la Kisvarda (Ungaria). Iată componența lui: Andraș Ionel, Bodea Horațiu Mihai, Bozântan Remus Florin (Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla), Dumitraș Ioan-Ștefan (Curia Arhiepiscopală Majoră-Blaj), Gherghel Iulian-Robert (Dieceza Romano-Catolică de Iași), Lauș Petru-Nicolae, Istvan Barazsuly (Dieceza Romano-Catolică de Timișoara), Man Vasile-Gabriel, Pop Sorin, Șanta Alexandru Florin, Vaida Tiberiu-Vasile (Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla), Suciu Antoniu și Terec Mihai Simion (Eparhia Greco-Catolică de Oradea).

„Îmi place foarte mult munca pe care o depune Radunovic și îl admir enorm pe Crețu pentru cum joacă la vârsta lui. Este omul care se jertfește pentru echipă, chiar dacă mai greșește. Are acea dorință de a juca și care la alți jucători tineri lipsește. Credința contează și îi poate ajuta pe jucători. Creează ordine și disciplină” – Părintele Nicolae Lauș „Sufletul meu e la… hai să zicem FCSB… tot Steaua e… cea mai titrată echipă. Chiar urmăresc meciurile. Ar fi frumos dacă ne-ar invita domnul Gigi Becali la un meci. Domnul Becali este un ortodox convins, pătimaș și nu știu ce reacție ar avea dacă ar afla că există preoți catolici care țin cu FCSB. Cine știe, poate va citi materialul acesta”. – Părintele Antoniu Suciu