În numele lui Mircea Lucescu! Transfer pe axa Dinamo – Corvinul pentru fotbalistul care a mai jucat la Steaua, Rapid și FC U Craiova. Exclusiv

Internaționalul U20 Codruț Sandu (20 de ani) ar urma să continue la Corvinul Hunedoara după ce a contribuit la promovarea „corbilor” în Superliga României. Goalkeeper-ul deținut de Dinamo va fi împrumutat în continuare la gruparea hunedoreană și are mari șanse de a evolua ca titular și în prima ligă.

Dinamo, gata să ajute echipa la care s-a lansat antrenorul Mircea Lucescu

Dinamo este aproape de o mutare prin care să o „ajute” pe Corvinul, grupare la care Mircea Lucescu a activat atât ca fotbalist, cât și ca antrenor. Formația din Hunedoara a terminat pe primul loc în play-off-ul din Liga 2 și a revenit astfel în prima divizie după o pauză de 34 de ani. Din informațiile FANATIK, cele două cluburi tratează prelungirea împrumutului portarului Codruț Sandu.

Născut la București pe 17 aprilie 2006, Sandu, care are 1,91 metri și este component al naționalei U20 a României, a fost titular la hunedoreni în sezonul recent încheiat. Fotbalistul, care a jucat la toate naționalele de juniori, a bifat 29 de meciuri în sezonul 2025-2026 al diviziei secunde, iar în 15 dintre ele a păstrat poarta intactă. Portarul care aparține de Dinamo a fost lider la acest capitol, alături de goalkeeper-ul împrumutat de Rapid la Sepsi, Bogdan Ungureanu, care a evoluat însă în 30 de jocuri.

Codruț Sandu a trecut și pe la Steaua, Rapid și FC U Craiova

Deși abia a împlinit 20 de ani, Codruț Sandu a avut un traseu interesant până acum. Format de Dinamo, el a trecut și pe la CSA Steaua (2021-2022) și, începând cu 2022, la Rapid, în perioada junioratului, în care a mai jucat și la LPS Clinceni. În sezonul 2024-2025 a fost împrumutat de rapidiști în Liga 2, la FC U Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, unde a strâns 23 de prezențe.

La finalul stagiunii petrecute în Oltenia, portarul a revenit la Rapid, însă giuleștenii l-au pierdut gratis după o eroare administrativă și acesta a semnat cu Dinamo în iulie 2025, fiind împrumutat mai apoi la . Codruț Sandu a strâns 6 prezențe la naționala U20 a României, ultimele în luna martie a acestui an, când .

Ce declara Andrei Nicolescu despre situația lui Codruț Sandu

Președintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre evoluțiile lui Codruț Sandu în ianuarie, când fotbalistul a făcut deplasarea alături de „câini” în cantonamentul din Antalya. „Suntem mulțumiți de evoluțiile lui Codruț de la Corvinul. Suntem încântați de această colaborare. Codruț este monitorizat în continuare de noi cu mare atenție.

La finalul sezonului vom trage linie și vom decide care o să fie situația lui Codruț Sandu pentru campionatul următor. Însă, e bine că el are evoluții foarte bune la Corvinul. Toate aceste lucruri au fost foarte bine gândite încă de la început”, afirma la acel moment oficialul „câinilor” pentru . Se pare că varianta la care au ajuns cei de la Dinamo este un nou împrumut al lui Sandu la Corvinul.