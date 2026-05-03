„În numele lui Oblemenco!” Marius Mitran salută victoria Craiovei smulsă lui Dinamo în prelungiri!

Marius Mitran scrie cronica unui meci nebun care duce titlul tot mai aproape de Bănie: Universitatea Craiova - Dinamo 2-1, de la 0-1
Marius Mitran
03.05.2026 | 23:57
Cu o noapte și o zi înainte de marele șoc cu Dinamo, Universitatea Craiova fusese încă o dată prinsă din urmă de cealaltă Universitate, cea din Cluj. 42-42. Puncte. Cu un meci în plus pentru ardeleni. Știința nu avea voie să greșească, Dinamo trebuia să învingă. Tertium non datur. A treia cale nu exista! Nu exista?!

Cronica lui Marius Mitran după Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

Știința nu a intrat însă duminică seara pe gazonul de pe “Oblemenco” cu gândul la clasament, neapărat, ci la oamenii ei de acolo. Aproape 30.000 de olteni au spus prezent, având în suflet amintirea deceniilor care au fost, dar mai cu seamă, veniți cu speranța că va fi ce trebuie! Între ei și lume, între cer și pământ, între ai lor și  dinamoviști, rămași totuși primii în Dicționarul Explicativ al Marilor Adversari.

Și dacă miza Craiovei nu ar fi fost titlul, DEX-ul tot acolo o așeza pe Dinamo, rival uriaș, demn de o dramă clasică.

Pe teren desfășurarea de forțe nu a fost însă astfel decât până la fluierul de început al lui Szabolcs Kovacs, din nou la centru la o partidă a oltenilor.
Imediat după start, Coelho și Kopic au fost cei care și-au făcut simțită puterea totală asupra jocului, grație artei fiecăruia de a imprima jucătorilor lor o foaie de parcurs impecabil concepută. Și impecabil respectată!

A dispărut furia și s-a instalat calmul. S-au risipit nervii și s-a instaurat starea de luptă între sisteme, tactici și scheme. Craiova în deja clasicul ei 3-4-3, ușor glisând spre 3-5-2, cu David Matei fiind peste tot, oricând și oriunde, cu Etim revenind după suspendare, iar dincolo Kopic, cu un 4-3-3 la fel de previzibil. Un portughez și un croat, care nu au adus, niciunul dintre ei, ceva din Cristiano Ronaldo sau Davor Suker, ci, mai degrabă din Jose Mourinho și Zlatko Dalic. Analiză, nu aventură. Calm, nu avânt! Sigur, referințele sunt prea mari, comparațiile forțate, dar cei doi merită orice raportare la marele top. Măcar o noapte!

Și totuși! Și totuși, toate au ținut doar până la pauză, când, după o repriză vie și din ce în ce mai tensionată, s-a dezlănțuit Fotbalul-Emoție, specialitatea Casei de Neam Oltenesc. Sigur, Dinamo începuse cu o posesie mai bună, dar pe care Craiova a recuperat-o treptat, fiind mai periculoasă la șuturile lui Matei (minutul 4), și mai ales Mora (28), apoi oltenii au repetat faza lor marcă înregistrată, centrarea lui Anzor de pe stânga și reluarea, de această dată cu capul a lui Rus, copie a golului marcat în Cupă de același Rus, dar după ce Mora rece trase. Ultimele secvențe ale reprizei întâi aduc o reluare cu capul, din plonjon, a lui Pușcaș, alături, și o bară, dar din ofsaid, tot pentru oaspeți.

Repriza a doua din Craiova – Dinamo, repriza EKG

Repriza secundă este însă de EKG! Pentru toți! Coelho îl scote pe Teles, dar Baiaram, noul intrat, pierde ușor mingea în primele cinci minute. Soro, accidentat, lasă locul Cristi Mihai (48). Craiova încearcă mai multe acolade, prin care Screciu, Bancu și Mora îi caută pe Baiaram și apoi pe Nsimba, intrat în locul lui Etim (58). Însă Dinamo e din ce mai aproape de poarta lui Popescu, Sivis și Opruț urcă neîncetat, iar golul vine aproape ca un destin. Drept? Nedrept? Nu știu, dar mingea e deviată de Stoinov în plasă, după un șut al lui Cristi Mihai, precedat de o respingere prea scurtă a lui Nsimba (59). 0-1…

După 100 de secunde, Nsimba demarează pe dreapta, centrează pe jos, Cicâldău e singur cu Epassy în trei metri, reia în portar, mingea sare între cei doi, dar Cic e mai rapid, se ridică în picioare ca Rocky Balboa, și reia în plasă: 1-1!

Finalul e pe contra contrelor, Kopic, inteligent, schimbă modulul, Duțu și Pop intră în locul lui Milanov și Pușcaș, și imediat Pop reia cu capul în bară, din mijlocul careului, la o centrare a lui Amstrong de pe stânga!!! (Minutul 78). Coelho are însă geniu și noroc, ceea ce în Superliga e, câteodată, totuna, intră Băluță și Băsceanu, ies Cicâldău și Matei, iar Băsceanu reușește o pasă pe care o furase din caietele alese ale Lui Balaci, sub privirile celui care l-a creat, pe numele lui Gică Hagi. Nsimba e la capătul ei și e 2-1! E minutul 90+1 și totul se încheie practic, cu protestele lui Kopic și alor săi care acuză un ofsaid la acea fază!

În numele lui Oblemenco și a amintirii Sale Supreme, meciul se încheie așa. Craiova învinge și numără. De acum, doar până la 3. Are 45.

Marius Mitran
Director de Imagine și Comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal din 2013, Marius Mitran este unul dintre cei mai cunoscuți ziariști sportivi români de după Revoluție. Din februarie 2025 este invitat permanent al emisiunii Fanatik SuperLiga, dar scrie în paralel și editoriale pe site-ul FANATIK.RO sau în revista glossy Fanatik.
