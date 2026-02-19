În patru ani de război, Rusia a influențat puternic opinia publică românească. Remus Ștefureac: „Am pierdut o primă bătălie pe frontul informațional”

ADVERTISEMENT

Peste câteva zile se împlinesc patru ani de la începutul războiului din Ucraina, iar societatea românească a suferit transformări dramatice la nivelul percepţiei acestui conflict. Remus Ştefureac, directorul INSCOP, şi George Scutaru, directorul general al New Strategy Center, au susţinut o conferinţă pe marginea impactului profund pe care l-au avut asupra opiniei publice din ţara noastră cei patru ani ani de război.

Remus Ştefureac: „Acesta este rezultatul când liderii politici eşuează în a explica populaţiei implicaţiile războiului pentru România”

Susţinătoare din punct de vedere politic, militar şi umanitar a Ucrainei, ţara noastră a pierdut bătălia pe frontul informaţional, după cum arată datele consultării publice pe patru paliere majore legate de acest conflict, analizate de specialişti. „Am putea spune că, din păcate, România a pierdut o primă bătălie pe frontul informațional (…) Sperăm ca unele date, care arată chiar brutal, să trezească cât mai multe conştiinţe, să trezească un alt tip de mobilizare a leadership-ului politic instituţional. E necesară o trezire la realitate, pornind de la această imagine a opiniei publice”, spune Remus Ştefureac, îngrijorat de rezultatele sondajului.

Cel mai „tulburător” rezultat, din punctul de vedere al sociologului, este acela că 42,6% dintre respondenţi au declarat că în faţa agresiunii ruse. „Acesta este rezultatul când liderii politici eşuează în a explica populaţiei implicaţiile războiului pentru România şi efectele devastatoare pentru ţara noastră în cazul în care Ucraina nu ar rezista în faţa agresiunii ruse. Acest procent de 42% mi se pare uriaș pentru o țară care se află în proximitatea unui război atât de intens”, .

„Modul în care sunt împinse aceste narative influențează opinia publică de la noi”

În acelaşi timp a crescut dramatic numărul celor care cred că Rusia va câştiga războiul, de la 26,1% în mai 2022, la 44,5% în prezent. În acelaşi timp, numărul celor încrezători în victoria Ucrainei a scăzut de la 50,3% la doar 23,4%. „E o congruenţă foarte clară între agresiunea informațională pe rețelele sociale și o parte a mass media tradiționale care sunt aproape complet angajate în propagandă de război rusă în România și rezultatele pe care le vedem în acest sondaj. Nu are legătură directă poate cu situația de front, unde e un blocaj, în schimb, modul în care sunt împinse aceste narative influențează opinia publică de la noi și o influențează exact în acest sens. Adică narativele Rusiei au un succes mult mai mare”, a mai afirmat Remus Ştefureac în cadrul conferinţei.

Un alt aspect interesant scos în evidenţă de sondajul „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România” este răspunsul la întrebarea „În cazul unui război în care România ar fi atacată ce credeţi că aţi face dumneavoastră?”. Între noiembrie 2023 şi februarie 2026 procentul celor care ar lupta pentru a-şi apăra ţara a scăzut cu 2,5 procente, de la 50,5% la 48%, invers proporţional cu creşterea înregistrată în rândul celor care ar emigra din România (de la 19,4 la 19,7%). 10,5% s-ar ascunde până trece războiul, iar 4,7% şi-ar scoate certificat medical pentru a fi inapt de luptă. „Putem să ne indignăm, să ironizăm, dar în situaţii de război acest tip de război nu este neapărat surprinzătoare”, admite Remus Ştefureac.

Naraţiunea pro-rusă cu miliard de vizualizări pe reţelele sociale

Sociologii consideră că răspunsurile la aceste întrebări sunt în mare parte rezultatul războiului informaţional care se duce pe reţelele sociale. El a dat şi câteva exemple în acest sens. „Sentimentul despre Volodimir Zelenski în România. Date culese în ultimele șase luni care au generat vizualizări de aproximativ un miliard şi ne arată tonul profund negativ, tras în jos de resurse media mai degrabă pro-AUR. Și un alt subiect este conversația despre cum Rusia câștigă războiul, care a crescut major în ultima jumătate de an, de asemenea cu un miliard de vizualizări”, a mai spus Ştefureac.

La rândul său, George Scutaru, directorul general al New Strategy Center, consideră că degradarea percepţiei publice cu privire la războiul din Ucraina este şi din vina politicienilor. „Mai ales la nivelul leadership-ului politic s-a așezat o imensă tăcere, care a fost umplută cu narative anti-ucrainene, de factură rusă și care ne-au făcut să ajungem la această realitate. Practic, prin campanii de dezinformare, în patru ani de zile Rusia a fost capabilă să influențeze opinia publică românească”, este concluzia expertului în securitate George Scutaru.